CSED 2020: mi a CSED, mennyi a CSED összege, CSED igénylés, CSED kalkulátor

Ennyi a CSED összege: mutatjuk, mi az a CSED, hogy működik a CSED igénylés és a CSED hány napig jár. A CSED kalkulátor kiszámolja, mennyi a CSED összege! A CSED után mi jön?

A csecsemőgondozási díj, röviden CSED a szülés után lévő, a munkaerőpiacról átmenetileg kiesett nő elengedhetetlen jövedelme. A CSED biztos jövedelemforrásként támogatja a család megélhetését, mindemellett segít az anyának, hogy teljes figyelmével a gyermek nevelésére koncentrálhasson. Cikkünkben a CSED kalkulátor segítségével segítünk megállapítani, kinél, mennyi a CSED összege. Mutatjuk, ki jogosult CSED igénybevételére, a CSED hány nap hosszúságú ideig vehető igénybe, illetve, ha a CSED időtartama lejár, a CSED után mi jön.

Mi a CSED?

A CSED a GYES és a GYED mellett a családtámogatási ellátások egyike. A CSED egy biztosítási jogviszonyhoz köthető, havi rendszerességű pénzbeli ellátás, ami a szülési szabadságnak megfelelő időintervallumra jár. A CSED követelménye, hogy a támogatást igénybe vevő szülő az elmúlt 2 év során rendelkezzen minimum 365 napnyi TB biztosított jogviszonnyal - ha ez megvan, a CSED összege naptári alapon számolva, a napi jövedelem 70 %-a lesz.

A CSED igénylés feltételei

A szülő nő jogosult a CSED igénybevételére, ha:

a gyermeke születését megelőző 2 év során minimum 365 napon keresztül TB-biztosított volt;

a gyermek a biztosítás időtartama alatt, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül jött világra;

a gyermek a biztosítás megszűnését követő 42 napon túl, baleseti táppénz folyósítása alatt, vagy a folyósítás megszüntetését követő 28 napon belül születik.

A szülő nő helyett más személyek is szerezhetnek jogosultságot a CSED igénybevételére, akik a következők:

az a nő, aki örökbefogadási szándékkal a csecsemőt nevelésébe vette;

az a gyám, aki jogerős végzés alapján családjába fogadja, gondozza a csecsemőt;

a vérszerinti apa, ha a szülő nő egészségügyi okokból kikerül a háztartásból, vagy meghal;

a vér szerinti apa, ha a szülő nő felügyeleti joga megszűnik;

az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal magához vette, ha az örökbe fogadni szándékozó nő egészségügyi állapota miatt kikerül a háztartásból, vagy meghal;

az az egyedülálló férfi, aki a gyermeket örökbefogadási szándékkal vette magához.

Mi a TB-jogviszony a CSED esetében?

Az előző két évben a 356 napnyi biztosított jogviszony elérése kötelező, amibe beleszámítjuk a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, CSED, örökbefogadói díj és gyermekgondozási díj folyósításának az idejét is; kivétel a diplomás GYED. Tanuló esetén a TB-jogviszonyba beleszámítjuk a köznevelési intézmény / szakképző intézmény / felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, minimum 1 éve folytatott tanulmányok idejéből 180 napot. Továbbá: a CSED szempontjából biztosított időnek számít a rehabilitációs ellátás folyósításának ideje is. A biztosított időnek a CSED esetében nem kell folyamatosnak lennie; a biztosítási idő akkor folyamatos, ha nincs benne 30 napnál nagyobb megszakítás.

Mikor nem jár a CSED 2020 során?

Nem jár a CSED összege a CSED jogosultsággal rendelkező, biztosított személyrészére:

a szülési szabadságának arra az időtartamára, amikor teljes fizetését folyósítják a szülő számára;

ha bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat; kivéve: nevelőszülői jogviszony esetén.

Ezeket a körülményeket, amennyiben bekövetkeznek, a CSED összegét igénybe vevő személynek 8 napon belül jelentenie kell. A CSED szempontjából nem minősül kereső tevékenységből származó jövedelemnek az az összeg, amelyet korábbi tevékenysége után utalnak ki a szülő részére. Ugyanígy nem számít a szerzői jogi védelem alá tartozó alkotásokból befolyt jövedelem és a tiszteletdíj sem.

A CSED hány napig jár?

A CSED időtartama megfelel a szülési szabadság (24 hét) időtartamának. A szülési szabadság 24 hetéből az anyának kötelessége legalább kettőt igénybe venni. A szabadságból 4 hetet a szülés elé is be lehet tervezni. A CSED legkorábban a várható szülés előtt 4 héttel igényelhető meg, legkésőbb pedig a születés napja az, amikor a CSED jogosultságot kérvényezhetjük. A CSED ideje legkésőbb a gyermek életének 168. napjáig jár (kivéve koraszülöttek esetében), innentől a TB-jogviszonnyal rendelkező szülő már a GYED igénybevételére lesz jogosult.

CSED kalkulátor: mennyi a CSED összege?

A CSED összege alapesetben a naptári napi alap, a naptári napi jövedelmünk 70%-a .

. Mezőgazdasági őstermelők esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 92 %-a jár.

Ha nem lehet a CSED naptári napi alapját kiszámítani, akkor a szülő részére a minimálbér kétszeresének 1/30-ad része jár.

Ha a szülő álláskeresési ellátásra jogosult, az ellátást a minimálbér alapján számolják ki - az ellátás napi alapja nem haladhatja meg annak az álláskeresési támogatás alapjául szolgáló összegnek az 1/30-ad részét.

Egyéni és társas vállalkozók esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér jár.

Betegszabadságra jogosult személy esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított távolléti díj / az illetmény egy hónapra járó összege jár.

Egészségügyi szabadságra jogosult személy esetében az ellátásra való jogosultság kezdő napjának hónapjára számított egészségügyi szabadság idejére járó távolléti díj jár.

A díjazás ellenében munkavégzésre irányuló (egyéb) jogviszony keretében foglalkoztatott személy esetében, 30 napot meg nem haladó biztosítási jogviszony esetén, az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér, más esetben a jogviszony alapjául szolgáló, szerződésben meghatározott díj jár.

CSED kedvezmény

Ha a csecsemő meglévő GYES vagy GYED alatt, vagy az annak megszűnését követő 1 éven belül születik, és ez az összeg magasabb, mint az újabb gyermekre megállapított CSED összege, akkor a magasabb értékű naptári napok alapján számolják ki a CSED ellátást.

CSED adózás

A CSED összege egy bruttó összeg, amely után 15% SZJA fizetendő. A CSED után TB járulékot nem kell fizetni.

A CSED igénylés menete

A CSED a "Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" c. nyomtatvány kitöltésével lehetséges, amit a biztosított személy foglalkoztatójánál kell kezdeményezni a biztosítás fennállása alatt, és annak megszűnése után is. Ha az intézmény megszűnt, a CSED igénylése az illetékes kormányablaknál történik. Önfoglalkoztató személy (egyéni vállalkozó, őstermelő) szintén a kormányhivatalhoz kell, hogy forduljon, amelyet megtehet személyesen és elektronikus úton is. A CSED igénylés formanyomtatványa mellé csatolni kell a következő dokumentumokat:

"Igazolvány a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról" c. nyomtatvány;

"Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához" c. nyomtatvány, ha azt nem a vérszerinti anya igényli;

Ha szükséges, igazolást kell kérnünk felsőoktatási intézményben végzett tanulmányainkról;

Szülés előtt igényelt CSED esetén csatoladnó: a gyermek anyakönyvi kivonata;

Szülés után igényelt CSED esetén csatolandó: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata.

A CSED 2020 igénylés elbírálása a kérvény beérkezésétől számítva 8 napig tart, ám ha az adatok hiányosak, 60 napig is eltarthat az ügyintézés. Ha a CSED kérvényt a szülő már korábban beadta, annak elbírálása a gyermek tervezett születését megelőző 28. napig elkezdődik. A CSED összege minden hónap 10. napjáig folyósításra kerül. A CSED visszamenőleg 6 hónapra igényelhető.

A CSED után mi jön?

A CSED (csecsemőgondozási díj) után a GYED (gyermekgondozási díj) igénybevételére lesz jogosult a szülőnek minősülő személy, ami alapesetben a gyermek 2. életévének betöltéséig tart.

