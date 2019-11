Állások tömegei tűnnek el pár év múlva: ez a három szakma biztonságban van

Kutatások szerint a magyar informatikusok többsége a szaktudás gyors elévülését tartja az IT-szakma legnagyobb kihívásának. Bár az újabb és újabb technológiák megjelenése miatt az alkalmazható tudás elévülése valóban az IT területén a leggyorsabb, több olyan munkakör is van a szektorban, amelyik hosszú távon is vonzó perspektívát kínál az informatikai karriert tervezők számára. Az adatelemző, a programozó, illetve a tesztelő munkakörök tíz év múlva is keresettek lesznek, és jól fizetnek majd.

Az adatelemző - vagy más néven data scientist - szakemberek feladata a vásárlói szokásokról begyűjtött adatok feldolgozása, majd a jövőbeli fogyasztói döntések előrejelzése. Egy élelmiszerlánc vagy egy internetes áruház adatelemzője például képes megjósolni, hogy egy-egy termékből mekkora raktárkészletre van szükség ahhoz, hogy se fölösleg, se hiány ne alakuljon ki, így elkerülhető legyen a veszteség - állítja a junior szoftverfejlesztők és tesztelők képzésével foglalkozó PROGmasters.

Az adatelemzők által is használt szoftvereket a programozók - vagy más néven szoftverfejlesztők -írják: ők tervezik meg a különféle számítógépes programok, weboldalak és mobilapplikációk működését, majd készítik el az ezekhez szükséges programkódot. A szoftvertesztelők feladata pedig az, hogy megbizonyosodjanak az elkészült programok hibátlan működéséről. A szerepük ezért alapvető fontosságú például egy orvosi, egy közlekedési vagy egy távközlési eszköz programjának előállítása során.



"Mindhárom területen nélkülözhetetlenek olyan készségek, amelyek a technológia fejlődése mellett is értékesek maradnak hosszú távon is. Ilyen a speciális gondolkodásmód vagy a kreatív problémamegoldó-készség, amelyek nem avulnak el, ezért ezek a munkakörök egy évtized múlva is keresettek lesznek" - mondja Filep Szabolcs, a PROGmasters alapítója és vezetője.

1,2 millió forintot is lehet keresni 4-5 év tapasztalattal

Mivel számos szektorban még csak most kezdik felismerni az IT szerepét, a jövőben tovább nő a munkaerő-piaci igény ezekre a szakemberekre. "A fintech-forradalom után a szoftverek a mezőgazdaságot is kezdik megreformálni és hatékonyabbá tenni: segítségükkel az agráriumban optimalizálni lehet például azt, hogy milyen sűrűn kell elvetni a vetőmagot, és a talaj minőségétől függően mennyi műtrágya kell. A jövőben az ipar különböző területein, sőt, a politikában is még nagyobb szerep jut majd a szoftvereknek" - állítja a PROGmasters vezetője.

"Mindhárom munkakör nagyon megbecsült az IT-szektorban, így általánosságban elmondható, hogy ezeken a területeken 600 ezer és 1,2 millió forint között keresnek a 4-5 év tapasztalattal rendelkező hazai szakemberek. Nem véletlen, hogy a Business Insider amerikai gazdasági hírportál szerint ezek is a jövő 13 legjobb IT-munkaköre közé tartoznak" - jegyzi meg a szakember.