A Neptun használata: mi az a Neptun, mikor kapok Neptun kódot, a Neptun visszautalás mennyi idő?

Minden egyetemre jelentkező fiatal életében előbb-utóbb eljön az első Neptun bejelentkezés ideje: sokan már korábban is hallottak róla rokonaiktól, idősebb barátaiktól, ám rengeteg elsőéves egyetemista akkor találkozik a Neptun rendszerével először, amikor az egyetemre bejut. Cikkünkben az elsőéves egyetemistánknak nyújtunk egy kis segítséget a rettegett, Neptun nevű egyetemi hálózatban való eligazodáshoz: eláruljuk, pontosan mi az a Neptun, mire jó a Neptun rendszere, milyen feladatokat és fontos tevékenységeket kell elvégeznünk benne. Aggodalomra semmi ok: a Neptun használata valójában sokkal egyszerűbb, mint ahogy kinéz és már az első hetek alatt rutinos használókká válhatunk.

Mi az a Neptun? Mire jó?

A Neptun (Egységes Tanulmányi Nyilvántartó Rendszer) a magyar felsőoktatás egységes ügyintézési és adminisztrációs hálózata: minden magyar, egyetemre járó diák rendelkezik Neptun fiókkal, aminek a hozzáféréséhez az egyetem elkezdésétől a záróvizsgáig jogosultak, a passzív félévek során is. A Neptun felépítése alapvetően egységes, ám minden egyetemnek eltérő lehet a Neptun felület belső elosztása, más-más opciók, lehetőségek jelennek meg számunkra, emiatt, ha mesterképzésre vagy egy új alapképzésre jelentkezünk, ne csodálkozzunk, ha a Neptun belépés során újra ismeretlen vizekre evezünk.

A Neptun, habár az egyetemisták sokszor "kész rémálomnak" tartják működését, valójában rengeteget segít a hallgatóknak. A Neptun rendszere, az egyetem munkatársai és az oktatók a hallgató rendszerrel összekapcsolt e-mail címrére minden változásról, tudnivalóról értesítést küldenek, legyen szó egy ZH pontszámról vagy egy kurzus időpontjának megváltozásáról. A Neptun tartalmazza az alapadatainkat, minden tudnivalót a szakirányunkról, eredményeinkről, és ami talán a legfontosabb: a Neptun hétről hétre mutatja az aktuális órarendünket a változásokkal együtt. A hallgatók a Neptun használata közben a tantárgyfelvétellel és a vizsgajelentkezéssel találkoznak leggyakrabban, illetve ellenőrizhetik jegyeiket és azok többféle módon kiszámolt átlagát, amelyek az ösztöndíjakhoz segítik hozzá őket.

Az első Neptun bejelentkezés: mikor kapok Neptun kódot?

Az érettségi eredmények kihirdetése után a felsőoktatási intézmények tájékoztatják a felvételizőket, hogy melyik egyetemre szereztek sikeres felvételt (a várva-várt nyári SMS), ezt követően az intézmény e-mailben is megkeresi a hallgatót. Az első kapcsolatfelvétel során a felsőoktatási intézmény közli a diákkal a beiratkozáshoz szükséges tudnivalókat, illetve az első Neptun bejelentkezés útmutatóját is. Az első Neptun bejelentkezéshez az egyetem biztosít egy felhasználót (NNÉÉÉÉHHNN - a név kezdőbetűinek és a születési időnek a kódja) és egy rendszer által generált jelszót. Az első Neptun bejelentkezés során kapjuk meg a Neptun kódot, amelyet a következő évek alatt is végig használunk (érdemes először lejegyezni valahova), illetve ekkor beállíthatjuk saját Neptun jelszónkat is.

Az első Neptun tennivalóink többnyire adminisztratív tevékenységek (alapadatok beállítása, dokumentumok feltöltése), valamint az első aktív félév beállítása. Ha aktiváltuk magunkat és az egyetem meghirdette a következő félévre a tárgyakat, érdemes azokat minél hamarabb felvennünk, mert sajnos igazak a hírek: a legkönnyebb vagy legizgalmasabb kurzusokon gyorsan elfogynak a helyek!

Neptun pénzügyek

Attól függően, hogy fizetős (a beiratkozási időszakban már fizetnünk kell a félévért) vagy állami helyen vagyunk, érdemes mindig tudnunk, hogy mennyi pénz van a Neptun számlánkon, ugyanis szükség lehet rá egy-egy tantárgyi jelentkezés mulasztása vagy határidőn túlmenő tantárgy-leadás során is. Érdemes saját bankszámlaszámunkat megadni, hogy a Neptun arra utalhassa számunkra az ösztöndíjakat, amelyek a legtöbb egyetemen, állami szakon automatikusan járnak az aktuális átlag és saját teljesítményünk alapján. Fontos kiemelnünk, hogy az ösztöndíjazás rendszere egyetemenként eltérő lehet, így minden esetben tájékozódjunk az egyetem honlapján vagy a tanulmányi osztályon arról, hogy milyen szakon, milyen teljesítményért, fizetős és/vagy állami helyen milyen ösztöndíj jár!

Pénzbe kerülhet a Neptun használata során a határidőkön túli tárgyfelvétel és tárgyleadás mellett a vizsgáról való késleltetett lejelentkezés is: ezekre az alkalmakra felkészülve mindig tartsunk pár ezer forintot a Neptun számlánkon, hogy ne kelljen az utolsó pillanatokban még a banki átutalással is megküzdenünk. Fontos tudnivaló az is, hogy nem minden ilyen esetben kell fizetnünk, például, ha egy-egy feladat elmulasztása önhibánkon kívül történik (például, ha az oktató túl későn teszi nyilvánossá a kurzus időpontját, ami sajnos ütközik egy alaptantárgyunkkal) - ezekben az esetekben kikerülhetjük a fizetést a megfelelő Neptun kérvény leadásával.

Ha végeztünk az egyetemmel, vagy nem szeretnénk pénzt tartani a Neptun számlánkon, akkor lehetőségünk van Neptun visszautalást igényelni a fennmaradó összegből. Azt, hogy a Neptun visszautalás mennyi idő, az adott intézmény ügyintézésének gyorsasága befolyásolja; általában egy- vagy néhány nap alatt végigmegy a folyamat.

Legfontosabb tevékenységek a Neptun rendszerében

A Neptun tudnivalók soraiban néhány nagyon fontos tevékenység menetét ismernünk kell ahhoz, hogy boldoguljunk az egyetemi feladatkezeléssel: ezek a Neptun tárgyfelvétel, a Neptun vizsgajelentkezés, a leckekönyv és a Neptun ügyintézés; enélkül nem tudjuk működtetni a gépezetet. Nézzük, hogyan történik a Neptun használata!

Neptun tárgyfelvétel

Az adminisztratív feladatok elvégzése után a Neptun tárgyfelvétel az első meghatározó tevékenységünk. Tekintsük át a szakirányunk leírását: melyek a kötelező tantárgyak, mik a kötelezően választható és szabadon választható kurzusok, amelyek szimpatikusak számunkra. Gazdálkodjunk okosan a kreditekkel: ha a félév nem megterhelő számunkra, érdemes 1-2 extra tárgyat is választanunk, aminek a teljesítése a későbbi félévek során leveszi a vállunkról a terhek egy részét.

Mindenki figyelmébe ajánljuk már a Neptun tárgyfelvétel előtt az Órarendtervező használatát: tegyük be a kívánt tárgyakat az órarendtervezőbe, nézzük meg, hogy nem ütköznek-e egymással, állítsuk össze félévünket előre, hogy az órák lehetőleg egyenletesen legyenek elosztva a héten, nagyobb lyukak nélkül. Ha diákmunkát végzünk, vagy gyakornoki pozíciót vállalunk az egyetem mellett, érdemes szabad délelőttöket, délutánokat is hagynunk (egy átlagos gyakornoki pozíció betöltéséhez 20 munkaóra, vagyis két tantárgymentes nap szükséges a pozíció rugalmasságától függően).

Neptun vizsgajelentkezés

Az aktív félév utolsó heteiben már körvonalazódnak a lehetséges vizsgaidőpontok, amelyekre legtöbbször az utolsó héten, vagy az azt követő napokban jelentkezhetünk. A Neptun menüsorában külön fül foglalkozik a vizsgákkal az adott félévre listázva: a tárgy követelményeitől függően (nem minden tárgy teljesítéséhez kell vizsgát tennünk) lesznek megadva a vizsgaidőpontok, általában minimum 3 db/kurzus. Osszuk be a decemberi-januári időpontokat úgy, hogy mindenre legyen elég időnk tanulni: célszerű a nehezebb tárgyakból korábbi időpontot választanunk, hogy ha újra vizsgáznunk kell, ne csússzunk el az időbeosztással; használjunk ki minden lehetőséget. Vigyázzunk arra is, hogy egy tárgyból hányszor vizsgázhatunk egyetemi tanulmányaink során: ha úgy érezzük, abban a félévben biztos, hogy nem tudjuk teljesíteni a kurzust, ne használjunk rá föl 3 vizsgaalkalmat feleslegesen!

Neptun leckekönyv

A Neptun részletesen, tantárgyakra, félévekre lebontva listázza nekünk teljesítményünk: ellenőrizhetjük az oktató által kiírt feladatokra szerzett évközi pontszámokat (amennyiben az egyetemen van ilyen), a vizsgákon szerzett eredményeinket, a félév átlagát és a kumulált átlagokat is. Ezek az adatok nem csak az egyetemnek nyújtanak statisztikát a hallgatók teljesítményéről, hanem a tanulóknak is: megtudhatjuk, milyen féléves teljesítményt hoztunk az évfolyamátlaghoz képest, min változtassunk a jobb teljesítmény érdekében és hogy milyen mértékű ösztöndíjra vagyunk jogosultak. Az ösztöndíjazás, mint fent is említettük, egyetemenként eltérhet: leggyakrabban a tanulmányi átlagunk alapján számítják ki a szak vagy az évfolyam összesített átlagához viszonyítva, amelynek alapján az egyetem meghúzza a jogosultsági határvonalat és beosztja, milyen átlagra mennyi ösztöndíj jár. Az ösztöndíj jellegétől függően ez lehet egy egyösszegű támogatás, vagy a következő félév hónapjaira lebontva havi rendszerességű juttatás is.

A leckekönyv adatai a későbbiekben is nagy jelentőséggel bírhatnak: mesterszakra való jelentkezés vagy más egyetemre történő kreditátvitel során ugyanúgy számítanak az eredmények, átlagok, mint az ösztöndíj-jogosultság megszerzésénél. Például, ha a mesterszakot egy másik egyetemen szeretnénk elkezdeni, a leckekönyv-kivonatot mindenképpen kérni fogja az új intézmény, hogy tudja, megvannak-e a szükséges tantárgyaink az odaillő kreditmennyiséggel, alapkövetelményekkel, hogy náluk folytathassuk tanulmányainkat.

Neptun ügyintézés

A Neptun rendszerében számos más ügyintézési folyamattal is találkozhatunk. Az egyik leggyakrabban használt fül a Neptun Kérvények: itt intézhetünk el online bármilyen hallgatói ügyünket, mint például a tantárgyakra, vizsgákra való, egyedi esetű fel- vagy lejelentkeztetés, státuszmódosítás, ösztöndíjkérelem (például fellebbezés, ha az egyetem nem adott ösztöndíjat a jogosultságunk ellenére), vagy a külföldi egyetemi félévekkel kapcsolatos ügyeink intézése (Erasmus, Campus Mundi). A kérvények közt találunk állandó és időszakos jellegű lehetőségeket is, például a záróvizsgára jogosult, végzős hallgatóknak az egyetem zárásával kapcsolatos Neptun kérvények is megjelennek és a külföldön tanuló diákoknak is más-más kérvény opciókat ajánl fel a Neptun.

Tuti tippek a Neptun használatához

1. Készüljünk fel a tömegre!

A Neptun tárgyfelvétel és a Neptun vizsgajelentkezés minden félévben stresszes az egyetemistáknak, ugyanis általában egyszerre nyitják meg a jelentkezési lehetőségeket a tanulók számára (ha nem vagyunk jogosultak előzetes tárgyfelvételre vagy vizsgajelentkezésre). A Neptun ekkor hajlamos a túlterheltségre, a felhasználói idő- és létszámkorlátozás miatt pedig sokszor nehéz bejutni, hogy az előre kiszemelt tárgyakra, jó vizsgaidőpontokra jelentkezhessünk. Érdemes ilyenkor időben a Neptun elé ülni!

2. Tervezzünk előre!

Érdemes megterveznünk akár az egész félévet lépésről lépésre: tekintsük át a mintatantervet, számoljuk ki a krediteket, az Órarendtervező segítségével állítsuk össze a heti beosztásunkat egyetemista-életmódunknak megfelelően. Szorítsunk helyet a diákmunkának, vagy tegyük szabaddá a reggeleket, ha inkább a közösségi életre és a szórakozásra vágyunk.

3. Tájékozódjunk!

Ne sajnáljuk az egyetem kezdésekor az időt és az energiát a tudnivalók kiderítésére. Szánjunk rá néhány órát, hogy feltérképezzük a mintatantervet, olvassuk el a tantárgyak követelményeit, ezekről készítsünk jegyzeteket, ugyanis ezzel rengeteg felesleges fejfájástól kímélhetjük meg magunkat a vizsgaidőszakban. Ha valami nem egyértelmű számunkra, keressük meg a Neptun rendszerében, az intézmény honlapján vagy személyesen az oktatót, szakfelelőst és ne féljünk kérdezni!

4. Éljünk a lehetőségekkel!

A Neptun, ha tudjuk használni, főleg az ügyintézési menüpontokat, rengeteg feladat elvégzésében segíthet nekünk. Használjuk a kérvényeket, éljünk hallgatói jogainkkal: például, ha valamilyen jegyet, ösztöndíjmegvonást jogtalannak találunk, nyugodtan fellebbezhetünk. A rendszer ismerete ezért is kiemelt fontosságú, hogy eligazodjunk az egyetemi bürokrácia hálójában.

Neptun elérhetőségek

A következő oldalakon elérhetőek a Neptun HALLGATÓI bejelentkezés lehetőségei a legismertebb magyar felsőoktatási intézményekbe:

