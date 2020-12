A mozaWeb használata: mozaWeb regisztráció, mozaWeb belépés és mozaWeb 3d tankönyvek

Mozaweb regisztráció és mozaweb belépés: így történik a mozaweb történelem oktatás és más tárgyak tanítása mozaweb 3d digitális tankönyvek segítségével.

Az 1990-ben létrejött magyar Mozaik Kiadó lassan több, mint húsz éve foglalkozik tananyagfejlesztéssel, tankönyvekkel és különféle tankönyvi kiegészítők készítésével, amelyek segíthetik a kis- és nagydiákok felkészülését a tanórákra, a dolgozatokra és végső soron az érettségi vizsgára, amely kitárja számukra a felsőoktatás kapuját. Napjaink folyamatosan fejlődő, rohanó világában azonban a Mozaik Kiadónak is fel kellett vennie a versenyt az online tananyagok és digitális tankönyvek fejlesztése kapcsán, amelyre hivatkozhatunk úgy is, mint korunk elvárására. A Mozaik Kiadó éppen ezért fejlesztette ki a mozaWeb internetes licenc-csomagot, a mozaBook interaktív táblai csomagokat és a mozaNaplót, ami az osztálynapló elektronikus változata.

A mozaWeb

A mozaWeb jelentése egyszerű: ezen az oldalon érhető el a Mozaik Kiadó internetes licenceinek gyűjteménye, innen tölthetőek le a megszokott tanórai tankönyvek digitális, internetes verziói, az órai interaktív csomagok és a különböző újdonságok, mint például a mozaWeb 3D tankönyvei, ábrái, illusztrációi és a mozaWeb oktatóvideói, amelyek nem csak a kisebb gyerekek érdeklődésének felkeltését célozzák, hanem a gimnazistáknak is izgalmas lehetőségeket nyújtanak a tanulásra. Nézzük, miből válogathatnak a mozaWeb oldalán a diákok, a tanárok és a komplett iskolák!

MozaWeb diákoknak

A mozaWeb diákoknak készült csomagja hozzáférést biztosít a tanulók számára minden tankönyvhöz és interaktív tartalomhoz, amit csak kívánnak; ezeket megtekinthetik Windows (mozaWeb Personal csomag), iOS és Android (mozaWeb Prémium csomag) rendszerű tableteken akár otthon, akár a tanórákon az órai előadás kísérőjeként. Ehhez a csomaghoz nem kell alkalmazást letölteni, elég a mozaWeb bejelentkezés a honlapra. A mozaWeb diákcsomagjában továbbá interaktív, közös órai munkalehetőségek és interaktív házi feladatok megoldása is elérhető a gyerekek számára, akik ezáltal otthon, egyedül vagy a szüleikkel innovatív megközelítésben, szórakozva tanulhatnak. A közös órai munka és házi feladatok késztése érdekében osztályközösségeknek érdemes előfizetniük csoportos mozaWeb csomagra, ami ugyanazokat a lehetőségeket kínálja, kedvezményesen.

MozaWeb tanároknak

A tanárok is tudnak válogatni a mozaWeb oldalán, hogy az alap-, vagy a prémium csomagot szeretnék megvásárolni, amelyek között leginkább az eszközhöz kötöttség és a privát használat a különbség. A mozaWeb csomagok tanárok részére alkalmasak interaktív alkalmazások, tartalmak megnyitására interaktív táblán, kijelzőn és projektoron keresztül, de készíthetnek a mozaWeb használatával szintén applikáció letöltése nélkül, online prezentációkat, ábrákat is az elméleti tudás átadására - ehhez az oktatónak mozaBook Classroom licenc előfizetésre van szüksége.

MozaWeb iskolai együttműködés

A rendszer interaktív, digitális órai együttműködésre, egységes házi feladat adásra akkor lesz alkalmas, ha a tanítói csomag mellett a diákok is rendelkeznek mozaWeb Premium előfizetéssel és saját táblagéppel, vagy az iskola biztosítja ezt számukra. Windows rendszer alapú előfizetés esetén a technológiai hátteret az iskola biztosíthatja a számítástechnika teremben is. Habár a mozaWeb Magyarországon élen jár az interaktív, digitális oktatás fejlesztésében és népszerűsítésében, mivel nehézkes a kisebb iskoláknak megteremteni a mozaWeb használatához szükséges anyagi és technológiai hátteret, a modernizációs projekt a legtöbb vidéki iskolában még gyerekcipőben jár. A mozaWeb partnertagsági együttműködést is kínál iskolák számára, amelynek a mozaWeb rendszerismereti oktatás is a része.

MozaWeb 3D okoskönyvek

Az okosezközökre épülő mozaWeb minden mértékben kihasználja a technológia nyújtotta előnyöket, ennek köszönhetően a kiadó egy egyedülálló, 20 kötetes mozaWeb 3D tankönyvsorozatot hozott létre, ami az összes tantárgyat magában foglalja kisebb és nagyobb gyerekek számára egyaránt. A mozaWeb 3D tankönyvek nem csak olvasnivalót, izgalmas 3D ábrákat és animációkat kínálnak az olvasó számára, ugyanis, ha a mozaWeb 3D könyv olvasását VR szemüveges kiegészítéssel végezzük, akár körbe is járhatjuk a biológiaoktatásra készített emberi testet, sőt, a mozaWeb történelem tanulás során úgy érezhetjük magunkat, mintha ott állnánk a középkori csaták helyszínén.

MozaWeb regisztráció, mozaWeb belépés

A mozaWeb használata regisztrációhoz és bejelentkezéshez kötött, amelyet mindenki arról az előfizetési csomagjának megfelelő okosezközről tehet meg, amelyen majd a feladatokat is végzi, legyen szó akár tanárról, akár diákról. A mozaWeb regisztráció és a mozaWeb belépés nagyon egyszerű, amit az előfizetés aktiválásával egyetemben meg is tehetünk a mozaWeb oldalán (www.mozaweb.com vagy www.mozaweb.hu). A weboldalon egyszerűen válasszuk ki, hogy milyen csomagra szeretnénk előfizetni (vagy milyet ír elő az oktatási intézmény / tanulócsoport) és egyszerűen meg is szerezhetjük a mozaWeb licencet, amelynek díját évente egyszer kell kifizetnünk. Az árat befolyásolja, hogy milyen csomagot, milyen eszközre választunk, illetve élünk-e csoportos kedvezménnyel.

MozaWeb ingyenes tankönyvek

A Mozaik Kiadó a mozaWeb oldalán a koronavírus járványra való tekintettel és az otthoni tanulás elősegítése céljából 2020-ban ingyenesen elérhetővé tette az összes közismereti tankönyv és munkafüzet digitális verzióját. Ezekhez a digitális tankönyvekhez egyszerűen hozzáférhet bármelyik regisztrált felhasználó a mozaWeb oldalán. A Mozaik Kiadó külön oktatóvideót is készített a diákok és a szülők számára, amellyel egyszerűen elérhetik a tantárgyaknak megfelelő könyveket, munkafüzeteket. Nincs más dolgunk, mint demo módban megnyitnunk a tananyagokat és máris ingyenesen használhatjuk őket.

