Sorra lépnek le ezek a magyar szakemberek: ki fog törődni a gyerekekkel?

Voltak olyanok, akiket alkalmatlannak minősítettek, de a kicsi fizetés is igen jelentős visszatartó erő a szektorban.

A dolgozók csaknem harmada távozott tavaly a gyermekvédelmi rendszerból, és bőségesen nem elég az új jelentkezők száma feltölteni a létszámot - ez egy konferencián hangzott el mg márciusban, és az összefoglaló fontosabb megállapításait most közli a Népszava.

Kiderült az is, hogy már több mint tízezer vizsgálatot folytattak már le a dolgozók "kifogástalan életvitelével" kapcsolatosan, és száznál is kevesebb esetben állapítottak meg alkalmatlanságot - legalábbis tavalyig, mert ez a szám azóta nagyobb lett. Az is elhangzott, hogy sok esetben tesznek feljelentést a gyermekvédelmisek ellen, és ezek az ügyek túlterhelik a rendőrséget.

Az, hogy folyamatosan hagyják el a területet a szakemberek és más dolgozók, a sokszor zavaróan részletes feddhetetlenségi vizsgálat mellett a bérekkel is magyarázható: azt ugyanis még az államtitkár is elismerte, hogy a szférában a fizetés alig éri el az országos átlag háromnegyedét. Mint fogalmazott, így nem lehet azon csodálkozni, hogy "érdeklődők is alig vannak" a szektor iránt.