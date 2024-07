Az angol már a múlt: kiderült, ezek a nyelvek most aranyat érnek a munkaerőpiacon

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 30. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

Az angol már a múlté: kiderítettük, ezek a nyelvek most aranyat érnek a munkaerőpiacon

Abban talán mindenki egyetért, hogy az idegennyelvek ismerete az élet számos területén jelent előnyt és kiváltságot - az egyik legkézenfekvőbb példa a munkaerőpiac lehet, ahol az anyagi és szakmai előrehaladást is nagyban befolyásolja a nyelvek ismerete. Arról nem is beszélve, hogy már egy állásinterjún is előnnyel indul az, aki magabiztos nyelvtudást tud felmutatni. Kérdés, hogy az angol, mint világnyelv, mennyire számít még mindig valóban előnynek és hogy mik azok a feltörekvő nyelvek, amik 2024-ben a legpiacképesebb tudást biztosítják. Ebben a cikkben a Pénzcentrum többek között ezekre a kérdéseke kereste a választ.

Csak néhány boltnál működik a legális készpénztrükk: elég komoly pénzt spórolhat, aki itt vásárol

Egy éve indult el Magyarországon az úgynevezett cash-back rendszer, azaz a boltok kasszáinál elviekben mindenkinek lehetősége lenne havonta kétszer, maximum 40 ezer forint készpénzt felvenni, méghozzá díjmentesen. Ám tavaly júliusban elég hűvös volt a fogadtatás a nagy üzletláncok részéről, és ez a hozzáállás őszre sem változott érdemben. Most újra megkérdeztük a kiskereskedelem legnagyobb szereplőit, hogy állnak a dologhoz: kiderült, sok minden nem változott, továbbra is csak egyetlen nagy boltlánc kínálja fel a lehetőséget a vásárlóknak. A háttérben az ügyre rálátóktól megtudtuk, hogy többek között a magas adminisztrációs és biztonsági költségek miatt ódzkodhatnak tőle a piaci szereplők - hiszen több készpénzt kellene mozgatni és raktározni, ha a kasszák ATM-ként is működhetnek.

EZ IS ÉRDEKELHET Ők ma a legszegényebb dolgozók Magyarországon: hihetetlen, mekkora fizetésből tengődnek családok Budapest erősen felhúzza a hazai bérstatisztikákat: a fővárosban 503 108 forint volt a havi nettó átlagkereset az I. negyedévben, az országos átlag csak 414 301 forint volt.

Óriási meglepetés érheti a magyar nyugdíjasokat a bolti kasszáknál: ennek rengetegen fognak örülni

Mint arról korábban a Pénzcentrum is beszámolt, júniusban ismét lassult az infláció a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva. Az árindex a májusi 4,0 százalékkal szemben 3,7 százalékra mérséklődött, ezzel a pénzromlás mértéke visszacsökkent az idén áprilisban is mért szintre. Ugyanakkor az öregségi nyugdíj átlagos összege 231 651 forintról 232 269 forintra emelkedett (+618 forint). Mindezen változások tükrében ismét megvizsgáltuk, hogy az átlagos öregségi nyugdíjból kiindulva mekkora mennyiségeket lehetne jelenleg megvásárolni az általunk kiválasztott tíz termékből. Mindenképpen pozitívumnak mondható, hogy hat termék esetében emelkedett a nyugdíjból hazavihető mennyiség. Ezen felül egy termék esetében stagnált, illetve három termék esetében csökkent megvásárolható termékek mennyisége idén júniusban.

Nagy újdonság élesedett a Spar-boltokban: ennek rengeteg magyar vásárló örülhet

Július közepétől a vásárlást igazoló blokkok digitálisan is elérhetőek a MySPAR alkalmazásban - közölte a boltlánc.

Módosították az uniós vészforgatókönyvet: elfogy az ivóvizünk, ez bizony a pokol lesz

Egy uniós úgynevezett „kék megállapodás” (Blue Deal) létrehozását szorgalmazza a Régiók Európai Bizottsága (CoR): a szakemberek ugyanis úgy vélik, hogy a vizet stratégiai prioritásként kell elismerni a 2028–2034 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben. Hogy miért? A vízszennyezésnek, a vízhiánynak, az árvizeknek és a biológiai sokféleség csökkenésének a kezelése érdekében hosszú távú stratégiára van szükség a vízügyi reziliencia terén. Az intézkedéseknek ráadásul figyelmet kell fordítania egy-egy adott tagállam helyi és regionális sajátosságaira. A megállapodás elsősorban mezőgazdasági és vidékfejlesztési szempontból kiemelt fontosságú, ahogy azt a bizottság a 161. plenáris ülésén hangsúlyozta.

Vizsgálódik a NAV, ennek nem lesz jó vége: sokan ráfázhatnak a szabálytalanságokra

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a rendelkezésre álló adatbázisok, adatszolgáltatások és beszámolók alapján, több szempontból vizsgálja a gazdaság szereplőit. A Győr-Moson-Sopron vármegyei ellenőrök ezúttal cégek osztalékfizetéseit ellenőrizték.

EZ IS ÉRDEKELHET Íme hazánk nyomorfalvai: ezen a 10 településen olyan súlyos a szegénység, hogy a Holdról is látszik Igencsak szétszabdalt a magyar társadalom: az ország legszegényebb településein tized annyiból kell kijönnie a családoknak, mint a jómódúbb településeken élőknek.

Elképesztő, mi derült ki az Ötöslottó 4 milliárdos főnyereményéről: erről jobb, ha sorsolás előtt tudsz

Az Ötöslottón ma este már 4,043 milliárd forint a várható főnyeremény, ami minden idők hatodik legnagyobb Ötöslottó-nyereménye lesz, amennyiben elviszi valaki. Bár egy ekkora összeg szinte bárki életét örökre megváltoztatná, nemzetközi összehasonlításban mégsem számít igazán nagy főnyereménynek, hiszen jelenleg is van olyan lottójáték a világon, ahol a várható jackpot a 119 milliárd forintot is meghaladja. Az alábbiakban összeszedtünk néhány játékot, amelyek főnyereményei igazi multimilliárdossá teszik az embert.