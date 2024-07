Jön a fordulat a lakáspiacon? Akár hatalmasat alkudhat, aki most vásárol ingatlant

Némileg megoszlanak most a vélemények az ingatlanpiacon elérhető alkukról, ugyanis egyes szakértők szerint a jelentős túlárazottság miatt olykor 20-30 százalékos alkukkal is találkozni, míg mások szerint csökkenőben a mértéke - olvasható a Balla Ingatlan közleményében.

Az alkuk változatlanul erősen jelen vannak az adásvételeknél, habár mértékük leginkább attól függ, hogy mekkora egy adott esetben egy ingatlan túlárazottsága, ezért széles skálán szóródnak - mondta Sebestyén Tamás, az ingatlaniroda XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője. Márpedig a túlárazottság továbbra is erősen érezhető.

A kérdés az, hogy mikor lép be az eladási folyamatba egy komolynak számító vevő, akinek az ajánlatát vagy elfogadja a tulajdonos vagy nem. Mivel utóbbi is gyakran előfordul, ezért azt lehet látni, hogy azok a vevők, akik már régebb óta keresgélnek az ingatlanpiacon, óvatosabban közelítik meg az alku kérdését, kevésbé merészen mondanak be alacsony ajánlatokat, mivel ők már lecsúsztak egy-két jónak tűnő ingatlanról. Mindenesetre a XIV. és XVI. kerületekben átlagosan 5-15 százalékos alkuról beszélhetünk - tette hozzá a szakértő.

Dr. Kovács Csaba, az ingatlaniroda agárdi irodájának szakmai vezetője szerint a korábbinál nagyobbak lettek az alkuk az idei évben: az előző évben jellemző 5-10 százalék helyett most akár 20-25 százalékos alkukkal is lehet találkozni.

A tipikus eladási folyamat egyébként elmondása alapján úgy néz ki, hogy elég magas áron meghirdetik a tulajdonosok az ingatlanjukat, amire “meg sem mozdul a kapásjelző”, majd aztán hosszan csökkentik az árat, mely így fokozatosan éri el azt a szintet, ahol már egyáltalán hajlandóak alkuba bocsátkozni az érdeklődők.

Ilyenkor a kérdés az, hogy mennyire komolyak a tulajdonosok eladási szándékai, sokan ugyanis megpróbálják kitartani az árat, míg akiknek sürgős vagy fontos az értékesítés, azok belemennek egy lealkudott, reális eladási árba is - magyarázta Kovács Csaba.

Kántor Istvánné, az ingatlaniroda X. és XVII. kerületi irodájának szakmai vezetője is úgy látja, hogy gyakorlatilag nem létezik ingatlaneladás alku nélkül. “Nagyon kevés ingatlant tudunk most értékesíteni a meghirdetett áron, az alku szinte elmaradhatatlan része az ingatlanértékesítésnek” - fogalmazott a szakértő, aki mintegy 5-10 százalékra becsülte a most jellemző átlagos alku mértékét.

Míg tavaly még 2-5 százalékos alkukról beszélt Pagács-Tóth Viktória, az ingatlaniroda V. és XIII. kerületi irodájának vezetője, addig idén már 8-10 százalékról. Az alku mértéke szerinte is nő tehát, ugyanakkor úgy látja, hogy sok tulajdonos nem csak túlárazza ingatlanát, hanem jelentősebb alkuba sem hajlandó belemenni, így aztán létre sem jönnek a tranzakciók.

Nagy Aloisia Andrea, az ingatlaniroda Bel- és Észak-Budán aktív ingatlanközvetítője szerint a hirdetési és értékesítési árak között olykor megjelenő 20-25 százalékos árkülönbség megjelenik az alkukban is. Tehát előfordulnak olyan árengedmények, amikor a hirdetési ár negyede lejön a végső árból, ugyanakkor ez csak abban az esetben érvényes, amikor a tulajdonosnak komolyak az értékesítési szándékai, illetve nagyon muszáj neki eladnia az ingatlant - tette hozzá.

Az alku Rácz Gyula László, az ingatlaniroda XVIII. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint is a túlárazottság mértékének megfelelően alakul: akár 15 százalékos is lehet, sőt olykor előfordul ennél nagyobb mértékű is, míg normál esetben - nem túlárazott ingatlanoknál - 5-8 százalékos alkura kell számítaniuk a tulajdonosoknak.

Garaba Gergely, az ingatlaniroda VI., VII., VIII. és IX. kerületi irodájának szakmai vezetője is azt emelte ki, hogy az alkuk a túlárazottság mértékének megfelelően alakulnak, ugyanakkor mire alkura kerül a sor, a hirdetési árak is lejjebb mennek, így átlagosan 5-10 százalékos alkuról beszélhetünk. Szerinte azonban lehet találkozni olyan kiugró első ajánlatokkal is, melyekben 20-25 százalékos alku is benne van.

Ezzel szemben Balla Frigyes, az ingatlaniroda IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint ma már az eladók kevésbé mennek bele a nagyobb alkukba. Vagyis a tavalyi évhez képest ő mérséklődő alkukkal találkozott, korábban ugyanis 10-15 százalékos árengedményt is érvényesíteni tudtak a vásárlók a hirdetési árakhoz képest. Náluk pedig ez most már nem jellemző.

Hasonlóképpen látja ezt Marosvölgyi Gabi, az ingatlaniroda csepeli és szigetszentmiklósi irodájának szakmai vezetője, aki szerint az alkuk mértéke kevésbé jelentős, mint korábban: egy-két millió forintos alkukról lehet beszélni az 50-60 millió forintos családi házak esetében, de sokszor még 500 ezer forintot sem hajlandó engedni az eladó.

Hártó Regina, az ingatlaniroda érdi irodájának vezetője ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben az eladók továbbra is komoly mértékben túlárazzák ingatlanaikat, addig a vevők néha “pofátlan” mértékű alkukkal próbálkoznak. Ez a számok szintjén azt jelenti, hogy míg bő 10 százalék feletti túlárazások jellemzőek, adott esetben akár 30 százalékos alkuval is megpróbálkoznak egyes vevők, vagy legalábbis ebben gondolkodnak.

Az már más kérdés, hogy ilyen árengedményekbe csak kivételes esetekben mennek bele az eladók, igaz, akadnak olyan tulajdonosok a piacon, akiknek tényleg fontos az eladás, így velük meg lehet egyezni egy mindkét fél által elfogadható árban - jegyezte meg a szakértő.

