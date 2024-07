Mégis, mi folyik a Balatonnál? Állandóan csörög a magyarok mobilja: özönlenek az SMS-ek

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ahogy nyáron az M7-es autópályán gyakoribb a sűrű forgalom, és a vendéglátás számára is csúcsszezont jelent ez az időszak a Balaton térségében, úgy a mobilhálózat kihasználtsága is kiugró ezekben a hónapokban: augusztusban pörög a legtöbb mobiladat, ezen belül is a legnagyobb forgalmat Siófokon bonyolítják. A Balaton-átúszás idején elsősorban a hanghívások és a szöveges üzenetek száma emelkedik meg egy hasonló nyári naphoz képest, a tavalyi eseményhez viszonyítva pedig idén közel ötször annyi SMS-t küldtek el a célban, Balatonbogláron – derül ki egy friss balatoni mobilforgalmi elemzéséből.

A várakozásoknak megfelelően nyáron megugrik a mobilhasználat a Balaton környéki településeken. Adatforgalomban Siófok a bajnok, de egy-egy tömegrendezvény képes kiemelkedő eredményeket hozni más helyszíneken is, például az egyik legnagyobb sportesemény, a Balaton-átúszás idején Révfülöpön és Balatonbogláron. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A tavalyi Balaton-átúszáshoz képest míg a hívásforgalom mind az induló- és célállomáson hasonló volt, az SMS és adatforgalom látványosan megugrott. Balatonbogláron, a célban idén közel ötször annyi SMS-t küldtek el, mint tavaly és az adatforgalom 63%-kal növekedett; Révfülöpön, a rajt helyszínén pedig több mint kétszer annyi SMS-t küldtek és 19%-kal nőtt az adatforgalom. A Yettel elemzése alapján a felhasználók jelentősen többet telefonáltak és SMS-eztek, mint a verseny előtti vasárnap (2024. július 14.). Révfülöpön 93%-kal, Balatonbogláron pedig 77%-kal több híváspercet jelentett ez a versenynapon. Míg SMS-ből közel kétszer annyit küldtek mindkét helyszínen, mint az azt megelőző hétvégén, Balatonbogláron 46%-kal nőtt az adatforgalom, az induló állomáson viszont az előző vasárnaphoz hasonló eredmény született – feltételezhetően a verseny kapcsán inkább telefonon vagy SMS-ben beszéltek egymással a résztvevők és a nekik szurkoló szeretteik. A szezonalitás egy átlagos téli naphoz képest viszonyítva is szembetűnő: a két településen a Balaton-átúszás napján (2024. július 21-én) 2x-4x annyi ideig telefonáltak, mint egy átlagos januári napon (2024. január 15.), az elküldött SMS mennyiség 4x-7x, az adatmennyiség pedig 3x-2x. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Teljes Balaton: szöveges június, beszédes július, adatgazdag augusztus A mobilforgalmi adatokat vizsgálva a 16 legnagyobb Balaton-parti településen az látszik, hogy a teljes tavalyi szezonban az adatforgalmat tekintve 5 millió gigabájtot forgalmaztak a mobiltársaság ügyfelei, a csúcsot pedig az augusztus hozta közel 2 millió GB-tal. A beszélt percek számában a rekordhónap a július volt, míg SMS-ből éppen júniusban küldték a legtöbbet a szolgáltató ügyfelei, több mint 20%-kal többet, mint augusztusban. Érdekesség, hogy a vizsgált települések közül a legkisebb forgalmat mindhárom mutatót tekintve Révfülöpön, a legnagyobbat pedig Siófokon mérték: az elemzett hónapokban az utóbbi városban bonyolódott a 16 település hangforgalmának (22-24%), SMS-forgalmának (20-26%), és adatforgalmának (29-35%) több mint ötöde. A Yettel ügyfelei a szolgáltató folyamatosan bővülő 5G-hálózatán a Balaton környékén is számos üdülőhelyen elérhetik a szupergyors 5G-szolgáltatást.

