Elképesztő, mi derült ki az Ötöslottó 4 milliárdos főnyereményéről: erről jobb, ha sorsolás előtt tudsz

Az Ötöslottón ma este már 4,043 milliárd forint a várható főnyeremény, ami minden idők hatodik legnagyobb Ötöslottó-nyereménye lesz, amennyiben elviszi valaki. Bár egy ekkora összeg szinte bárki életét örökre megváltoztatná, nemzetközi összehasonlításban mégsem számít igazán nagy főnyereménynek, hiszen jelenleg is van olyan lottójáték a világon, ahol a várható jackpot a 119 milliárd forintot is meghaladja. Az alábbiakban összeszedtünk néhány játékot, amelyek főnyereményei igazi multimilliárdossá teszik az embert.

Az Ötöslottó ma esti sorsolásán már 4,043 milliárd forint lesz a várható főnyeremény, amely már „csak” 151 millió forinttal marad el minden idők ötödik legnagyobb Ötöslottó-főnyereményétől, a 2019 áprilisában kisorsolt 4 194 319 530 forinttól. Az első négy helyezett legyőzéséhez azonban még sokat kell magára szednie a mostani nyereménynek, ugyanis már a harmadik és a negyedik legnagyobb jackpotok is meghaladták az 5 milliárd forintot, míg az első és a második legnagyobb főnyeremények már 6,5 milliárd forint körül mozogtak.

Bár már ezek az összegek is szinte bárki életét örökre megváltoztatnák, az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nemzetközi viszonylatban nem számítanak igazán nagy nyereménynek. Sőt, van olyan lottójáték, amelyen jelenleg is már 331 millió dollár a várható főnyeremény, ez pedig a jelenlegi árfolyamon számolva 119,6 milliárd forintnak felel meg.

Mega Millions

Az Egyesült Államokban játszott Mega Millions főnyereménye jelenleg 331 millió dollár, amely – mint már említettük - a jelenlegi árfolyamon átszámolva 119,6 milliárd forintot jelent. Ez a mostani Ötöslottó-főnyereménynek a 29,6-szorosa, amely egyébként dollárra átszámolva „csak” 11,2 milliót tenne ki. Mindehhez még azt is hozzátesszük, hogy ez az összeg egyébként jócskán elmarad a Mega Millions legnagyobb főnyereményeitől – a mindenkori legnagyobb nyeremény, a 2023 augusztusában kisorsolt jackpot ugyanis 1,602 milliárd dollár volt, ami a mostani árfolyamon 578,9 milliárd forintot jelent.

Powerball

A szintén amerikai Powerball játékosai jelenleg 131 millió dollárra, azaz 47,3 milliárd forintra számíthatnak. Ez a mostani Ötöslottó-főnyereménynek közel 12 szeresét jelenti. Pedig ennél a játéknál még nagyobb szakadék tátong a mostani és a valaha volt legnagyobb főnyeremény között, ugyanis 2022 novemberében egy szerencsés férfi 2,04 milliárd dollárt nyert a játékkal, ami 737,2 milliárd forintot tesz ki (a mostani Ötöslottó-főnyeremény 182,3-szorosát).

SuperEnalotto

A két amerikai játék után jöjjön egy olasz is – a SuperEnalotto nevű játékon jelenleg 54,2 millió euró a várható főnyeremény, ami átszámolva megközelíti a 21,3 milliárd forintot. Ugyanakkor erről a játékról is elmondható, hogy a mostani jackpot eltörpül a valaha volt legnagyobb nyeremény mellett, ugyanis 2023 februárjában több mint 371,1 millió euró került kisorsolásra, ami közel 145,7 milliárd forintot jelent a mostani árfolyamon.

EuroJackpot

Az EuroJackpotot talán senkinek sem kell bemutatni, elvégre Magyarországról is elérhető játékról van szó. A lottón éppen tegnap este vitték el a jackpotot – a két szerencsés nyertes fejenként 21 343 939,10 eurót vihetett haza, ami közel 8,4 milliárd forintot jelent. A játék minden idők legnagyobb nyereményét egyébként éppen néhány héttel ezelőtt, július 9-én vitték haza – akkor közel 98,2 millió euró volt a főnyeremény, azaz bő 38,5 milliárd forint. A tegnapi telitalálat miatt a jövő keddi sorsoláson „csak” 10 millió euró lesz a tét, amely nagyjából megfelel az Ötöslottó mostani várható főnyereményének (3,9 milliárd forint).

Euro Millions

A nyugat-európai országokban elérhető Euro Millions főnyereményét is éppen tegnap este vitték haza – a szerencsés nyertes 28 649 442 euróval lett gazdagabb, ami bő 11,2 milliárd forintot jelent. Ugyanakkor ennél a lottónál is láthattunk már jóval nagyobb nyereményeket – a mindenkori legnagyobb jackpotot, 240 millió eurót tavaly decemberben vihette haza egy szerencsés játékos. Ez 94,2 milliárd forintot jelent. A játéknál egyébként már a kezdő összeg sem elhanyagolható – a következő, három nap múlva esedékes sorsoláson 17 millió euróért, azaz 6,7 milliárd forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

Ebből a néhány példából is látható tehát, hogy számos olyan lottójáték van a világon, melyen lényegesen nagyobb nyereményeket is hazavihetünk, mint az Ötöslottón. Ugyanakkor korántsem akarjuk azt a látszatot kelteni, hogy a hazai főnyeremények teljesen versenyképtelenek lennének a külföldiekkel. Az ugyancsak amerikai New York Lotto jelenlegi várható főnyereménye például „csak” 10,4 millió dollár (3,8 milliárd forint), míg az ugyancsak amerikai TX Lotto Texas játékosai 8,2 millió dollárért játszanak jelenleg (3 milliárd forint). Ezek az összegek tehát elmaradnak még a mostani Ötöslottó-főnyereménytől is.

