Anyagi helyzetéről vallott Bakács Tibor Settenkedő: Semmim nincs, bankszámlám se!

Bakács Tibor néhány napja interjút adott, amiben jelenlegi élethelyzetéről, új munkájáról, és élete legnehezebb időszakairól is beszél. Ablakot pucolni jár, építkezéseken dolgozik. Mint mondja, az értelmiséget már nem, a munkásosztályt kedveli, mert ők befogadják.

Bakács Tibor néhány napja a Szavakon túl c. rádióműsorban adott interjút Kadarkai Endrének. Itt többek között beszélt arról, hogy ma már kemény fizikai munkát végzet, építkezéseken dolgozik, de az ilyen jellegű munkának köszönhetően a teste most jobb állapotban van, mint korábban.

A korábbi főszerkesztő-helyettes beszélt arról is, hogy édesanyja eltette az összes újságot, amibe cikket írt. Most viszont ha elmegy ablakot pucolni, akkor ezekkel mossa le az ablakot. Mostani életéről annyit árult el, hogy Budakeszin él, fiaival hétvégenként találkozik.

Bakács a mélypontjairól is beszélt, azt mondta, sokáig az öngyilkos gondolatok a mindennapjait részét képezték, de ma már máshogy gondol a halálra, nem várja, de készül rá. Azt is említette, hogy fél a demenciától, napi 2-3 órát sakkozik, mert az állítólag jó az agynak.

Munkáival kapcsolatban az mondta az interjúban, volt amikor éhezett, most viszont két fine dining étteremnek segít, hogy megszerezhessék a Michelin-csillagot. Elmondása szerint ugyanis a gerillamarketinghez még mindig nagyon ért. Bakács beszélt a szalámilopási ügyéről is, ami szerinte félelmetes reakciókat váltott ki az emberekből. Kifejezetten csodának tartja, hogy túlélte azt az időszakot, illetve beszámolt arról is, hogy

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

most nincs semmije, bankszámlája sem, úgyhogy az életén kívül nem lehet mást elvenni tőle.