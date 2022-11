Milliós bért visznek haza a magyarok: megszólalt a szakértő, ekkortól lehetséges

Nagyjából 2030-ra válik lehetségessé, hogy a bruttó átlagbér elérje az egymillió forintot havonta - véli a szakértő.

Az idén a vártnál is gyorsabban nőhetnek a keresetek Magyarországon, ebben a vágtató inflációnak és a munkahelyek bérfelhajtó hatásának is nagy szerepe van - írja cikkében a Világgazdaság. Az átlagkeresetek bruttó értéke idén meghaladta a félmillió forintot. Ez bérfelzárkózás már öt éve, 2017 óta ennyire látványos, a legalacsonyabb növekedési ütem 8,7 százalék volt. Ez a mutató többször is 10 százalék fölé ment, az idei évre pedig 15-16 százalékig emelkedett.

Ebben a helyzetben az elemzők szerint már érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon mikor beszélhetünk majd milliós fizetésről havonta - persze átlagban. Suppan Gergely, a Magyar Bankholding vezető elemzője szerint a régióban nagyon kemény bérverseny van jelenleg, a lassulás pedig nem fog leállni:

szerinte 2030-ra már elképzelhető, hogy a bruttó átlagbér szintje eléri a milliós értéket.