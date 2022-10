Egyre több külföldi melós érkezik Magyarországra: ők menthetik meg a gazdaságot?

24.hu Link a vágólapra másolva

Az utóbbi években az unión kívüli környező országokból, Ukrajnából, Szerbiából is jöhettek munkások hozzánk a meghatározott hiányszakmákba, egy éve pedig már Ázsiából érkező vendégmunkásokat is be lehet vonni a foglalkoztatásba. A munkaerőhiány miatt pedig erre van is igény – írja a 24.hu.

Az elmúlt néhány évben egyre több vendégmunkásra lett szükség itthon, mert sok területen és térségben lényegében már nem volt bevethető magyar munkaerő. Ukrajnából és Szerbiából már korábban is érkeztek vendégmunkások, tavaly óta viszont már lehetséges Ázsiából is munkaerőt hozni. Magyarország viszont több szempontból is hátrányban van a vendégmunkások bevonzásánál, a régióban a nyelv, a Nyugattal összevetve pedig az alacsonyabb bérek miatt. A WHC Csoport ügyvezetője, Göltl Viktor szerint a harmadik országbeliek foglalkoztatása nélkül a magyar munkahelyek is veszélybe kerülnének. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Másrészt vannak olyan munkakörök, melyekben a nem európai vendégmunkások hosszú távon jobban helytállnak. Ilyenek például a monoton munkakörök.Tavaly egyébként már több mint 23 ezren dolgoztak harmadik országbeliek nálunk munkavállalási engedéllyel. A nálunk dolgozó külföldiek másik nagy csoportja a bejelentett, de nem munkaengedély-köteles, főleg uniós országból érkező munkavállalóké, ők majdnem 15 ezren voltak. A külföldi munkaerőre többek között azért van szükség itthon, mert vannak olyan munkaerőpiaci területek, ahol már elfogytak a munkavállalók, másrészt itthon nagyon lecsökkent a munka miatti költözésre való hajlandóság, végül pedig a munkaképes korúak aránya évről évre jelentősen csökken a nyugdíjba vonulók magas száma maitt.

Címlapkép: Getty Images

