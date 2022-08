Kevés dolgozó tud róla: ezt mindenképp meg kell kapnod a munkahelyeden a kánikulában

Sok dolgozó nem tudja, azonban a munkaadók kötelesek gondoskodni a munkavállalóikról a hőségben, különösen a szabadban fizikai munkát végző egészségének megóvásáról a tartós nagy melegben. Legyen szó hideg ivóvíz biztosításáról, árnyékot adó sátorlapról, ponyváról sőt mobiltelefonokról, ezeknek mind kéznél kell hogy legyenek a tartós melegben. De hogyan védjük magunkat a hőségben, ha dolgoznunk kell?

Harmadfokú hőségriasztást léptet életbe csütörtöktől szombat éjfélig az ország egész területére az országos tisztiorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján. Pénteken délutánra 31 és 37 fok közé melegszik fel a levegő, szombaton pedig már akár 38 fok is lehet majd.

Nem mindenki dolgozik légkondícionált irodában, sőt, a munkavállalók zömét rosszul érintheti a hőhullám, akár ha közlekednek, akár munka közben. Ebben az időszakban különösen fontos odafigyelni a munkavállalók egészségére. A több napos kánikula és a fizikai munka együttese megnöveli a hőártalmak (pl. hőséggörcsök, hőkimerülés, hőguta) kialakulásának kockázatát. A hőstressz, kiszáradás szélsőséges esetben életveszélyes is lehet. A hőségnek betudható élettani változások – például figyelmetlenség, fáradékonyság, hosszabb reakcióidő, de akár az izzadságtól csúszós kéz is – munkahelyi balesethez vezethetnek.

A munkaadóknak így elővigyázatossági intézkedésekkel kell segíteniük a hőhullámok és az erős UV-sugárzás egészségkárosító hatásainak mérséklését – hívta fel a figyelmet a Technológiai és Ipari Minisztérium közleményében. A tárca országos munkavédelmi célvizsgálatot rendelt el a rendkívüli hőség miatt szükséges intézkedések ellenőrzése, betartatása érdekében.

A folyadékveszteség pótlására a munkavállalók igénye szerinti mennyiségben védőitalt, 14-16 °C-os ivóvizet kell biztosítani a higiénés követelmények betartásával. Arra kell ösztönözni a dolgozókat, hogy negyedóránként, húszpercenként akkor is igyanak egy pohárral, ha éppen nem érzik szomjasnak magukat. A kávé, a magas koffein- és cukortartalmú italok fogyasztását azonban érdemes mellőzniük, mert ezek dehidratálhatják a szervezetet.

Megfelelő munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy a rendszeresen beiktatott pihenőidőt lehetőleg hűvösebb környezetben tölthessék el a dolgozók, olyan helyen, ahol kényelmesen le is tudnak ülni. Az intenzív hőség első napjaiban érdemes rövidebb munkaperiódusokkal és hosszabb munkaközi szünetekkel elősegíteni az alkalmazkodást kánikulához. Figyelni kell arra, hogy a munkavállalók csak keveset tartózkodjanak a tűző napon, a szabadban dolgozók egymást váltva dolgozzanak, még hasznosabb, ha megoldható, hogy a leginkább kritikus napszakban, 11 és 15 óra között kizárólag sátorlappal, ponyvával árnyékolt területen folyjon a munka. Ezen kívül fontos, hogy a dolgozók felismerjék, és kezelni tudják a hőség okozta túlzott igénybevétel, és hőguta tüneteit, valamint hogy az adott esetben kéznél legyen a mobiltelefon, hogy tudjanak segítséget hívni.

Ezt teheti még a munkavállaló

A kötelező előírások mellett azonban a munkáltató is tehet azért, hogy a tartós kánikulában se sérüljön az egészsége. A Firstbeat ajánlása szerint a hőség alatt fontos, hogy a munkavállaló a munka közben és után elegendő folyadékot vigyen be, és pótolja az ásványokat, amelyeket az egész napos izzadás alatt veszített a szervezete. Fontos az is, hogy éjszaka megfelelően pihenjünk, és aludjunk. A tartós meleg tartósan viseli meg az ember szervezetét, ezért fontos, hogy munkán kívül lengén öltözzünk, és igyekezzünk lehűteni magunkat.

Ezen kívül ne üljünk sokáig a felhevült járműben, aki pedig fuvarozással foglalkozik, az pedig a klímát is ésszerűen használja. A túlzott klímahasználat, és a lehűtött autóból való kiszállás a forróságban tartósan károsíthatja az egészségünket. A futároknak szintén fontos a védőruha, napszemüveg, valamint a hűtött víz, hiszen ők is a napot többnyire kint töltik. Aki ilyenkor volán mögé, esetleg járműbe szállna, különösen figyeljen, hiszen a hőségtől csökken az emberek figyelme, koncentrációja, ami balesetekhez is vezethet. Ha a helyzet engedi, úgy igyekezzünk száraz ruhában tartózkodni, esetleg a pólónkat, zokninkat cserélni. Több kültéri munkához kötelező a védőruha, így azoknak, akik ilyen munkakörnyezetben dolgoznak fokozottan figyelniük kell arra, hogy árnyékban pihenjenek, és pótolják a folyadékot, amelyet veszítenek nap közben.

Nagyon fontos az is, hogy tisztában legyünk a különböző, hőség okozta veszélyek tüneteivel, mint a kiszáradás vagy éppen a hőguta. Sokan összekeverik a hőkimerülést a hőgutával ebben a kánikulában, pedig utóbbi életveszélyes is lehet. A kánikulában gyakori a hőkimerülés és a hőguta is, ezért fontos, hogy tisztában legyünk a kettő közötti különbséggel, mert a hőguta életveszélyes, azonnali orvosi segítség szükséges a bajbajutottnak

A mentősök szerint a hőkimerülést ezekről a tünetekről ismerhetjük fel:

Szédülés vagy ájulás

Túlzott izzadás

Hűvös, sápadt, nyirkos bőr

Hányinger vagy hányás

Gyors, gyenge pulzus

Izomgörcsök

Ha valakin ezeket tapasztljuk, vigyük hűvös, légkondicionált helyre, itassunk vele vizet, egy hideg zuhany vagy borogatás is segíthet. Ezzel szemben hőgutával állunk szemben, ha az alábbi tüneteket tapasztaljuk:

Lüktető fejfájás

Nincs izzadás

Testhőmérséklet 39 fok felett, vörös, forró, száraz bőr

Hányinger vagy hányás

Gyors, erős pulzus

Eszméletvesztés

Ilyenkor azonnal mentőt kell hívni, és el kell kezdeni lehűteni a túlhevült embert, ameddig a segítség meg nem érkezik!