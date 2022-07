Ide özönlenek a pályakezdők: ezeket a munkahelyeket vadásszák a fiatalok

A Zyntern 2020-ban és 2021-ben is feltérképezte mely munkáltatók nyerték el leginkább a fiatalok szimpátiáját, most pedig megmutatjuk, hogyan alakult a toplista 2022-ben.

Egyre népszerűbb téma a munkáltatói márkaépítés világszerte és ez bizony nem véletlen. Nem lehet eléggé hangsúlyozni mennyire jövedelmező egy cég számára, ha energiát fektet a munkáltatói imidzs fejlesztésébe. Ugyanis ezzel nemcsak, hogy könnyebben találnak jobb minőségű jelölteket betöltetlen állásaikra, de sok marketing költséget is megspórolnak a szájhagyomány útján terjedő pozitív véleményekkel. A Zyntern 2020-ban és 2021-ben is feltérképezte melyik munkáltatók nyerték el leginkább a fiatalok szimpátiáját, most pedig megtudhatjuk, hogyan alakult a toplista 2022-ben.

A Zyntern.com éves felmérése szerint a legnépszerűbb munkáltatók versenyét idén a Magyar Telekom Nyrt. nyerte a pályakezdők szemében. A dobogó második fokán a OTP Bank Nyrt., harmadikon pedig a Robert Bosch Kft. végzett. A kutatásból az is kiderült, iparáganként melyik cégeket értékelik a legvonzóbbnak a fiatalok. A munkaadók típusát illetően a válaszadók döntő többsége (59%) nemzetközi nagyvállalatnál helyezkedne el, és a tavalyi évhez képest csökkent a startupok népszerűsége és a fiatalok vállalkozó kedve is.

A hazai állásportál idén ötödik alkalommal végzett országos kutatást, melynek fókuszában a fiatalok munkaerőpiaci preferenciáinak vizsgálata állt. A felmérés idén ötödik alkalommal került megrendezésre 2022 májusában és közel 3000 fiatal töltötte ki részletes kérdőívet. A kutatás kérdései többek között kitértek a fiatalok munkahelyválasztási tényezőire, pályakezdő fizetési igényükre és a legvonzóbb munkaadókra.

A Zyntern állásportál, a pályakezdők (16-28 éves korosztály) preferenciáit állítja a középpontba, így kiderül melyik cégek hódítanak a fiatalok körében. A kutatásból azt is megtudhatjuk, melyek az elsődleges munkahelyválasztási szempontok a mai egyetemisták számára. Legfontosabb kritériumnak idén a versenyképes fizetést jelölték meg, mely a korábbi évekhez képest lényegesen nagyot ugrott a preferencialistán. Továbbá, kiemelten fontos számukra, ha elismeri a munkáltató a jó teljesítményt, és ha van fejlődési- és karrierlehetőség a cégnél. A kitöltők azokat a munkahelyeket, ahol szívesen dolgoznának, szabadszavas formában, maximum 5 cég említésével adták meg. A legvonzóbb munkaadókra adott válaszokat a kutatók tanulmányi terület és szakmai háttér alapján vizsgálták.

Az összesített nyertesek

Magyar Telekom Nyrt.

OTP Bank Nyrt.

Robert Bosch Kft.

Google LLC

Richter Gedeon

A legnépszerűbb cégek a 2021-es évhez képest nem sokat változtak. Míg a tavalyi előtti legnépszerűbb Google idén visszakerült a top 5 közé, addig a tavalyi első Audi lecsúszott a hatodik helyre. A Telekom magas vitte idén a pálmát, míg a Bosch és az OTP Bank megőrizte előkelő pozícióját, a Richter Gedeon pedig felküzdötte magát az ötödik helyre. Az élvonalban helyett kapott még a Morgan Stanley, a MOL, a Vodafone, a KPMG és a DELOITTE. A TOP 30-ban kereskedelmi láncok, big4-ok, bankok, FMCG-k, globális technológiai vállalatok és állami szereplők is helyet kaptak.

Szakterületenkénti rangsorok

Az összesített eredményeken felül a kutatásból az is kiderül melyik cégek a legnépszerűbbek az adott szakterületen tevékenykedők számára. Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk a piac jelenlegi helyzetéről érdemes ezekre a rangsorokra is vetni egy pillantást.

Gazdaságtudomány

Otp Bank Nyrt.

Morgan Stanley

Magyar Telekom Nyrt.

MOL Magyarország

Deloitte Zrt.

Gazdasági területen a top 10-ben került az OTP Bank, a Morgan Stanley, big4ok (KPMG, PWC, Deloitte), a MOL, mint magyar nagyvállalat, az Aldi és a Bosch, valamint a Google. Informatikai területén a legnépszerűbb vállalat idén is a Telekom lett. Nem sokkal lemaradva követte a Google, és a Morgan Stanley. Éppen lecsúszott a dobogóról az EPAM, az OTP Bank és a Microsoft. Az élen, top 10-ben végzett még továbbá az IBM, a Bosch, a Microsoft, az Evosoft és holtversenyben az Ericsson és az SAP.

Mérnöki területeken a Bosch, az Audi, a Knorr- Bremse és a Richter Gedeon vitte a pálmát. A top 5-ben helyet kapott a Siemens és a Continental. A legvonzóbb munkáltatók közé került még idén a Thyssenkrupp, a BMW, a Mercedes a Dana Corporation, az Egis és a KÉSZ Holding. Társadalomtudományi területekről érkező kitöltők válaszai alapján első helyen a Telekom végzett, második helyen zárt a Google, harmadikon pedig az ENSZ. Őket követi a Bosch és MOL. De az első 10-ben helyet kapott még az OTP Bank, a Vodafone, az UNICEF, az Apple és az RTL klub.

Bölcsészettudományok területén a telcom cégek vitték a pálmát, első helyen a Telekom, másodikon a Vodafone végzett. Őket követte az Aldi és IBM, a Bosch és a Google. De helyet kapott a legszimpatikusabbak között az OTP Bank, a Samsung a BP az EPAM és a Lidl. Népszerűek továbbá a bölcsész fiatalok körében a múzeumok és rendezvényszervező irodák is. A természettudományi területen tanulók között első helyen végzett a Richter, másodikon a MOL, harmadikon pedig holtversenyben az Egis és érdekes módon a Morgan Stanley. Élen végzett továbbá a Sanofi, a Bayer, a Teva, a Bosch, és a Continental. A top 10-ben helyett kapott továbbá a Google és a Hortobágyi Nemzeti Park.

A legtöbb turizmus és vendéglátás területén tevékenykedő fiatalok számára a hotelek a legvonzóbbak (Hilton, Accor, Danubius, Four Seasons, Marriott), de az utazási irodákat (Neckermann) bankokat (OTP Bank, Raiffeisen) is nagy számban említettek. Az első helyen ennek ellenére a Google végzett, negyedik helyre került a Telekom és nyolcadikként zárt a GE. Agrár területeken olyan FMCG-k vezetnek, amelyek gyártási tevékenységet is folytatnak Magyarországon, illetve egyben jelentős retail láncok. Idén a Bonafarm vitte a pálmát, tőle nem sokkal lemaradva végzett a KITE és érdekes módon az OTP Bank. A dobogó harmadik fokán a Bonduelle áll, őt követi a Ceres és a Chio. A top 10-es listába még olyan cégek kerültek, mint az Bayer AG, az Axiál, a Dreher, a Kometa és a NAIK.

Az államtudományok területén legnépszerűbbek az ügyészségek, bíróságok és bankok (OTP Bank, Raiffeisen Bank, MKB Bank) voltak. A top 10-be bekerült továbbá a Telekom, az SAP, a NAV, az MVM és a Design Terminál. A legtöbb jogot végzett pályakezdő az ügyvédi irodákat tartja a legvonzóbbnak, de gyakran visszaköszönt a bíróság, ügyészség és az Igazságügyi Minisztérium intézménye is. Cégek tekintetében pedig a Telekom, az OTP Bank, a Bosch, a PwC, a KPMG, a Vodafone, a Lidl, a Deloitte és az Aldi végzett előkelő helyen. A művészetiseknél a Google, az RTL klub, a Netflix és a Budapest Park kapta a legtöbb említést, de népszerűnek számítottak még a nagyvállalatok és könyvesboltok is. A pedagógusoknál nem meglepő módon az iskolák és óvodák és bölcsődék végeztek, cégek tekintetében pedig a Google, IBM, Lidl, Yettel, NI neve került elő leggyakrabban. Ezen felül köreikben sokan választottak non-profit szervezeteket. Középiskolásoknál egyértelműen idén a Budapest Park, a Starbucks és a Sziget Fesztivál nyerte a versenyt.