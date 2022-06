A postás, a rendőr, a villanyszerelő: ennyit keresnek ma Deák Bill legendás dalának szereplői

A postás, a rendőr, a villanyszerelő: 38 éve a legtöbb magyar tudná folytatni a legendás sorokat. Egy Fradi győzelem és öt konyak után megnéztük, hogy manapság mennyit lehet keresni a Deák Bill Gyula örökéletű slágerében emlegetett szakmákban. Mint kiderült, a szakik viszik a pálmát, de a házmester fia sem jár rosszul, ha nyáron elmegy melózni.

38 éve adták ki Deák Bill Gyula első szólónagylemezét, a Rossz vért, amelyről számos sláger él a mai napig a magyar fejekben. Ilyen a Felszarvazottak balladája is, amelyben a legendás énekes egy házasság történetét meséli el. A dalbéli kocsmában az akkori magyar társadalom színe-java helyet kapott a postástól a díjbeszedőn át a különféle kereskedőkig - mondhatni, az akkori átlagszakmák.

Egy Fradi győzelem és öt konyak után megnéztük, hogy manapság mennyit lehet keresni a legendás slágerben emlegetett szakmákban, és kiderül az is, hogy a bérezés hogyan viszonyul a KSH által mért országos átlagkeresethez.

Egyébként a friss adatok szerint 2022 májusában a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 686 ezer fő volt. A 2022. március–májusi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 693 ezer főt tett ki, amely 99 ezerrel több, mint az előző év azonos időszakában. A hazai elsődleges munkaerőpiacon dolgozók száma 87 ezerrel, a külföldön dolgozóké pedig 18 ezerrel nőtt, addig a közfoglalkoztatottaké minimálisan, 5 ezerrel csökkent.

A postás

A Magyar Posta februárban jelentette be, hogy megállapodtak a szakszervezettel, így a dolgozók átlagosan valamivel több, mint 5 százalékos bruttó fizetésemelést kaptak a dolgozók márciustól. Egy friss hirdetés szerint Budapesten ma egy gyalogos kézbesítő bruttó 300 000 forintot kereshet, plusz a harmadik hónaptól havi 20 ezer forint cafeteria juttatást. Emellett támogatják a munkába járást, vidéki jelentkező esetén a szállást is biztosítják, emellett vannak lakáscélú támogatások és egyéb elemek is.

Az éjszakás gépkocsis kézbesítő már bruttó 310 ezerrel számolhat, a segédmotoros kézbesítő pedig bruttó 350 ezer forintra havonta, és ezekhez is jön még a havi 20 ezres cafeteria. A csomagkézbesítőknek már bruttó 375 ezer forint is lehet a fizetése.

A rendőr

A KSH adatai szerint 2021-ben az átlagos rendőri fizetés bruttó 556 037 forint volt havonta. Ugyanakkor a 30 év alatti zsaruknak ez az összeg csak bruttó 390 693 forint volt átlagosan.

A testületnél egyébként küszöbön lehet a krízis, a Független Rendőrszakszervezet főtitkára, Pongó Géza korábban arról beszélt, hogy a munkakörülmények javítását és a létszámhiányból fakadó problémák megoldását kérték a belügyminisztertől. Hozzátette, joggal számíthatnak leszerelési hullámra, mert az elmúlt időszakban sok kolléga jelezte távozási szándékát a felmondási moratórium lejártával. Azt, hogy ténylegesen hány rendőr fog a váltás mellett dönteni, néhány hét múlva fogják látni.

Ezen a véleményen van Bárdosi Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke is, aki szerint a legnagyobb probléma az, hogy a humánerőforrás megtartása mellett a fiatalok pályára csábítása is komoly gondot jelent. Június elején pedig 300 hivatásos állományú rendőr adta be a felmondását a veszélyhelyzeti tilalom véget értével.

A villanyszerelő

A szakik ma Magyarországon ingencsak jó pénzt kereshetnek, és nem kivétel ez alól a villanyszerelői szakma sem. Korábbi összeállításunkban is előkelő helyen végeztek a legjobban fizető, diploma nélkül is űzhető szakmák között. Bár a KSH adatai szerint tavaly átlagosan bruttó 382 303 forint volt a szakik átlagos fizetése, de ne feledjük, hogy sokan magánvállalkozóként űzik az ipart, így pedig többet is hazavihetnek, mintha egy cégnél dolgoznának. Egy nagyon jó klímás is például millió felett tehet zsebre havonta.

Összességében pedig elmondható, hogy az egész országban jellemző a szakemberhiány: egy korábbi felmérésből kiderült, hogy az építőipari szektorban tevékenykedő vállalkozásoknak mintegy 42%-ánál van tartósan betöltetlen pozíció.

A szomszéd

Itt már egy kicsit nehezebb dolgunk, van, de ha feltételezzük, hogy a dalban szereplő "szomszéd" egy átlagos magyar ember, akkor a KSH legfrissebb közlése szerint 2022 áprilisában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 507 500 forint, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 349 700 forint volt.

Vagy, ha pontosabb képet szeretnénk kapni a hazai jövedelmi viszonyokról, akkor a szomszédnak a keresetek mediánértékét írjuk be (ez az az összeg, aminél pontosan ugyanannyi magyar keres kevesebbet, mint aki többet). Ez áprilisban bruttó 396 800 forint forint volt, ami a kedvezmények figyelembe vételével nettó 275 300 forintnak felelt meg.

A gázos

A gázos esetében hasonló a helyzet, mint a villanyszerelőkkel: ilyen végzettséggel is elég egyszerű munkát találni itthon, hiszen tombol a szakemberhiány. A KSH adatai szerint a vezeték- és csőhálózat-szerelők (víz, gáz, fűtés) tavalyi átlagos bruttó keresete 355 283 forint volt, de itt is igaz, hogy a magánvállalkozók jobban kereshetnek.

A díjbeszedő

Eddig sok információnk nem volt arról, hogy mennyit kereshet itthon egy díjbeszedő, de egy gyors keresés után kiderült, hogy manapság a fogyasztásmérő leolvasókat nem fizetik meg olyan rosszul. Egy hirdetésből kiderült, hogy teljesítménytől függően akár 300 ezer forintos fizetést is össze lehet szedni havonta. Emellett jár még munkahelyi okostelefon, BKK-bérlet, vagy vidéki munkavégzés esetén utazási térítés. A rugalmas beosztás mellé "cafeteriát" is ígérnek, de erről többet nem tudtunk meg.

A handlé, a szódás

A két kereskedelmi tevékenységet most egy kalap alá vettük, és mint a KSH adataiból kiderült, a bolti eladók tavaly itthon átlagosan bruttó 284 042. Viszont a hazai boltláncok valóságos bérháborút vívnak egymással: korábbi körképünkből kiderült, hogy

a Tescóban kétféle bért kapnak az áruházi dolgozók: az ország nyugati felében, a fővárosban, egyes Pest megyei településeken, az elérhető bruttó bér 374 ezer forint, és nem találtunk olyan települést az országban, ahol br. 344 ezer forintnál kevesebbet fizetnének.

A SPAR az áruházi eladóknak, szakeladóknak, pénztárosoknak bruttó 392 ezer forintot kínált,

A Penny-nél az eladó-pénztáros pozíció esetében a kezdő fizetés heti 40 órás műszakban bruttó 293 ezer forint/hónap. Próbaidő utáni átlagosan elérhető jövedelem heti 40 órás műszakban pedig bruttó 407 753 forint/hónap.

Az ALDI-nál új belépőként munkát vállaló áruházi eladó, vagy logisztikai munkatárs kezdő bére 8 órás munkarendben 2022. januárjától bruttó 362 600 forintra emelkedett, a 6. évtől pedig bruttó 432 100 forintra nő.

A Lidlnél elérhető belépő bruttó jövedelem 366 ezer forint, 3 év után az összeg 402 ezer forintra nő.

A képkereskedő

Arról nem találtunk pontos információt, hogy mennyit is kereshet ma egy képkereskedő, de annyi biztos, hogy a műkincsekre egyre többen tekintenek jövedelmező befektetésként itthon. Mint az iparági forrásaink korábban elmondták, a koronavírus-járvány miatti lezárások nem igazán hoztak recessziót az ágazatban. A Darabanth Aukciósház forgalma például 2020-ban mintegy 30 százalékkal nőtt, és az aukciósház vezetője, Csonka Krisztián azt is elárulta, hogy manapság a grafika a sláger. A sokszorosított grafikák ára már sok esetben megközelíti a festmények vagy egyedi technikák árát, de mindenképp itt ment végbe a legnagyobb áremelkedés

Kovács Ádám, a BÁV kereskedelmi igazgatója pedig arról beszélt: a cég Műtárgybefektetési Indexe a 2020-as 37,2-ről 2021-re 40,1-re, mintegy 8%-kal emelkedett. Ráadásul ez az érték az elmúlt három év legmagasabb mutatója, ami azt tükrözi, hogy ennek a befektetési kategóriának Magyarországon nagyon stabil a megítélése.

Egyvalakit pedig biztosan tudunk, aki a műkincsekből lett dúsgazdag: hiszen Polgár Árpád is ebben az iparágban szedte össze milliárdjait. A manapság YouTube-csatornáját építő Polgárék nemrégiben azt is elárulták, miből élnek mostanában: mint a korábbi műkereskedő elmondta, feleségével a szónak abban az értelmében nem nyugdíjasok, hogy Magyarországról nem kapnak nyugdíjat. A koruk sincs meg hozzá, illetve abból a pénzből, ahogy mondja, valószínűleg nem is tudnának megélni.

Úgy vagyunk nyugdíjasok, hogy ezelőtt 12-13 évvel azt mondtuk, hogy befejezzük a munkát, mert hiszen minőségi életet csak úgy lehet élni, ha nem vagy egy munkának, egy verklinek a része (…) és nem kell dolgozni folyamatosan, akkor is amikor nincs kedved

- magyarázta Polgár Árpád, aki ennek érdekében fel is számolta a cégét. Ez persze nehéz volt neki, mert saját maga építette fel, de üzleteivel, ingatlan befektetéseiből, műtárgyak eladásaiból továbbra is van pénze, amiből meg tud élni.

A házmester

A már hivatkozott KSH adattáblában látható, hogy 2021-ben egy épületgondnok átlagos havi bruttó keresete 303 445 forint volt. Érdekesség, hogy a kor előrehaladtával ebben a szakmában nemhogy nő, de csökken is a fizetés, a legtapasztaltabb szakik csak kicsivel keresnek többet, mint a pályakezdők. A kor szerinti megoszlás konkrétan így néz ki:

30 év alatt - br. 288 971 ft

30–39 éves - br. 309 192 ft

40–49 éves - br. 317 836 ft

50 év és afelett - br. 297 483

Minderre az lehet a magyarázat, hogy sokan akár nyugdíj mellett is ellárnak épületgondnoki feladatokat, akár részmunkaidőben is.

A fia

A házmester fia nem járna rosszul, ha elmenne diákmunkában dolgozni: ugyanis a munkaerőhiány miatt, aki 2022 nyarán melózni szeretne, az valószínűleg fog állást találni. Ráadásul idén a minimálbér emelése és a 25 éven alattiak szja-kötelezettségének eltörlése a legalacsonyabb bérezésű állásokban 40 százalékos béremelkedést jelent.

A minimálbér 2021-ben még óránként 963 forint volt, amiből az szja levonása után 819 forint maradt, míg az idei 1150 forintra emelt összeget a 25 évnél fiatalabbak maradéktalanul kézhez kapják az iskolaszövetkezetekben

- mondta korábban Kott Zoltán, a Meló-Diák Holding vezérigazgatója. A cég felmérése szerint a bruttó órabérek a fizikai és a hagyományos irodai munkakörökben, valamint a vendéglátás területén 1300 és 1500 forint között, a szaktudást is igénylő (pl. IT, marketing, HR, pénzügyi) munkáknál pedig 1800 forint fölött mozognak. A szórás természetesen idén is nagy, akad több olyan kereskedelmi, fizikai munka is, amelyért óránként, pótlékkal több mint 2000 forintot fizetnek. Budapesten lehet a legjobban keresni, ahol – az összes munkatípust figyelembe véve – 1600 forint idén az átlagos diákmunka-órabér, majd a Balaton és Nyugat-Magyarország következik 1500 forint körüli átlagbérezéssel.

És a kéményseprő

A kéményseprők átlagos fizetése 2021-ben a KSH szerint bruttó 315 430 forint volt átlagosan. Ez kevésnek tűnhet ahhoz képest, hogy igencsak fontos munkát végeznek, hiszen a kémények karbantartása igencsak fontos a fűtési időszak előtt. Főképpen, mert minden hatodik lakástűz a kéményben keletkezik, illetve a szén-monoxid mérgezések is megelőzhetőek egy alapos, szakember által végzett ellenőrzéssel.

Érdemes tudni egyébként, hogy 2018. január 1-je óta a kéményseprők nem mennek ki automatikusan a családi házakhoz, az ellenőrzésre időpontot kell egyeztetni. Magánszemélyeknek az időpontfoglalás, a kémény ellenőrzése, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes! A területile illetékes kéményseprőt a katasztrófavédelem weboldalán találhatjuk meg, érdemes még az ősz beállta előtt felvenni vele a kapcsolatot.