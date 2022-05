Kiderült: ebből él valójában a dúsgazdag Polgár Árpád és felesége, Polgár Tünde

Kérdés felelek formában válaszolt a hozzájuk érkezett érdeklődőknek a Polgár-házaspár, saját Youtube-csatornájukon. A páros elmondta, miért éppen Floridába telepedtek le, de beszéltek arról is, miből élnek, hogy nem fogy el a pénzük.

Polgár Árpád a kérdésekre válaszolva azzal kezdte, voltaképpen szerencse is volt, hogy éppen Floridában találták meg az új otthonukat, régebben idejöttek vendégségbe, és annyira megtetszett nekik a hely, hogy utána lakást vettek itt. Nem sokkal később, felesége, Polgár Tünde elmondta, Magyarországon valóban morcosabb, feszültebbek az emberek, mint Floridában, de ők magyarok, és ezért szeretnek hazajárni. Férje hozzá is tette, hogy májustól augusztusig nagyon jó Magyarországon lenni, 5-6 hónapot itt, 5-6 hónapot amott vannak.

Polgár Árpás beszélt arról is, a szónak abban az értelmében nem nyugdíjasok, hogy Magyarországról nem kapnak nyugdíjat. A koruk sincs meg hozzá, illetve abból a pénzből, ahogy mondja, valószínűleg nem is tudnának megélni. „Úgy vagyunk nyugdíjasok, hogy ezelőtt 12-13 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy befejezzük a munkát, mert hiszen minőségi életet csak úgy lehet élni, ha nem vagy egy munkának, egy verklinek a része (…) és nem kell dolgozni folyamatosan, akkor is amikor nincs kedved” – mondta el a videóban Polgár Árpád, aki hozzátette, ennek az életnek az érdekében felszámolták a cégét. Ez persze nehéz volt neki, mert saját maga építette fel, de üzleteivel, ingatlan befektetéseiből, műtárgyak eladásaiból továbbra is van pénze.

Polgár Árpád elmondta azt is, hogy nem jó a pénzt csak költeni, mert akkor bármennyi is van, elfogy. Szerinte szükség van úgynevezett „útánpótlás csapok” bevezetésére, hogy ne fogyjon el a pénze. Ezzel persze együtt jár az is, hogy a Polgár-házaspár szerint költeni is ésszel kell. „Addig nyújtózkodjon valaki, ameddig a takarója ér” – mondta Polgár Árpád, aki hozzátette, ő maga nem a hitel híve, de ha valakinek szüksége van rá, és jól átszámolja, és megéri neki, akkor miért ne.

Sokan irigykednek arra, ahogyan most élünk, de az előtte levő 40 évet nem szeretnék, amikor heti hét nap, 24 órából 20 órában dolgozott az Árpi, és én is sokszor…

- emelte ki Polgár Tünde, amihez férje hozzá is tette, szerinte az a legjobb dolog, hogy amikor valaki ereje teljében van, akkor kell kihozni a maximumot, akkor kell sokat dolgoznia, és megalapoznia a jövőjét.

(Címlapkép - Polgárék hivatalos Facebook csatornája)