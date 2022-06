Több ezer magyar fiatal jó lóra tett: 400-600 ezres kezdő fizu várja őket, ez a papír kell a sikerhez

Több mint tízezer jelentkezővel a gazdálkodási és menedzsment a legnépszerűbb szak a 2022-es felvételin – derült ki a statisztikákból. Rengetegen jelentkeztek kereskedelem és marketingre, illetve pszichológiára is. De mennyit érnek ezek a diplomák valójában? A bérstatisztikák alapján utánajártunk.

Minden évben vannak olyan szakok, amelyekért megőrülnek a jelentkezők. Idén 114 ezer diák érettségizik, amiből sokan készülnek továbbtanulni is. Sokan válogatnának a top egyetemekből és top szakokból, amelyekből már idén is látható, hogy melyek az igazán népszerű választások. Idén a gazdálkodási és menedzsment az abszolút győztes, de továbbra is népszerű a kereskedelem és marketing, vagy a pszichológia is.

A gazdálkodási és menedzsment szakra 10 302, a kereskedelem és marketing szakra 6720, míg pszichológia szakra 5474 diák jelentkezett, így ez a három szak áll a népszerűségi lista élén. Nincs nagy elmozdulás a tavalyi statisztikákhoz képest, a mérnökinformatikus szak (amelyet több mint ötezren jelöltek meg) idén is megelőzte az ápolás és betegellátás alapképzést, a kereskedelem és marketing, valamint a jogászképzésre idén pedig valamivel kevesebben jelentkeztek, mint 2021-ben.

A harmincas listát a járműmérnöki szak zárja 1478 jelentkezővel és 687 elsőhelyes jelentkezővel - derült ki a Felvi adatsoraiból.

A legnépszerűbb szakok, és azok jelentkezői:

Gazdálkodási és menedzsment (összesen: 10302 fő) első helyen: 5097

Kereskedelem és marketing (összesen: 6720 fő) első helyen: 2923

Pszichológia (összesen: 5747 fő) első helyen: 4345

Jogász (összesen: 5078 fő) első helyen: 3995

Mérnökinformatikus (összesen: 5069 fő) első helyen: 2819

Ápolás és betegellátás (összesen: 4981 fő) első helyen: 3083

Nemzetközi gazdálkodás (összesen: 3907 fő) első helyen: 1863

Pénzügy és számvitel (összesen: 3880) első helyen: 2013

Kommunikáció és médiatudomány (összesen: 3801 fő) első helyen: 1721

Programtervező informatikus (összesen: 3723 fő) első helyen: 2345

Gazdaságinformatikus (összesen: 3276 fő) első helyen: 1383

Osztatlan tanári képzés (összesen: 3215 fő) első helyen: 1603

Turizmus-vendéglátás (összesen: 3096 fő) első helyen: 1439

Gépészmérnöki (összesen: 3089 fő) első helyen: 1522

Általános orvos: (összesen: 3051) első helyen: 2415

Nemzetközi tanulmányok (összesen: 2816) első helyen: 1192

Gyógypedagógia (összesen: 2730) első helyen: 1627

Anglisztika (összesen: 2588) első helyen: 1140

Villamosmérnöki (összesen: 2251) első helyen: 1234

Óvodapedagógus (összesen: 2234) első helyen: 1449

Közösségszervezés (összesen: 2193) első helyen: 738

Emberi erőforrások (összesen: 1907) első helyen: 734

Szociológia (összesen: 1736) első helyen: 529

Edző: (összesen: 1683) első helyen: 1062

Rekreáció és életmód (összesen: 1594) első helyen: 655

Sportszervezés (összesen: 1529) első helyen: 589

Építészmérnöki (összesen: 1528) első helyen: 919

Biológia (összesen: 1515) első helyen: 590

Igazságügyi igazgatási (összesen: 1510) első helyen: 551

Járműmérnöki (összesen: 1478) első helyen: 687

A fizetéseket tekintve pedig érthetővé válik, miért népszerűek a top szakok. A KSH adatai szerint a gazdálkodás és menedzsment diplomával több lehetőség is van elhelyezkedni, az adatok alapján egy vállalati stratégiatervezési egység vezetőjének kezdő bruttó átalgfizetése 573 964 forint, egy marketing- és PR-ügyintéző kezdő bruttó átlagfizetése 374 813 forint.

Pszichológusként a kezdő fizetés bruttó 270 088 forint, azonban itt nem mehetünk el amellett, hogy sok pszichológus dolgozik magánrendelőben, ami lényegesen több pénzzel jár. Egy jogász, jogtanácsadó kezdőfizetése bruttó 461 365 forint, míg egy ügyvéd bruttó 322 472 forintot vihet haza.

Nagy bajban van az óvodapedagógia, amire mindössze 1449 fő jelentkezett, gyógypedagógiára pedig 1627-en. A KSH adatai alapján ezekben a szakmákban jelenleg az átlag fizetés a gyógypedagógusok számára pályakezdőként bruttó 242 476 forint, míg az óvodapedagógusok bruttó 231 270 forintot vihetnek haza pályakezdőként.

Nem minden a diploma

Azonban azoknak sem kell csüggednia, akiknek nem sikerül a felvételi, vagy egyszerűen nem is terveznek a felsőoktatásban továbbtanulni. Idén is megnéztük azokat a munkákat, szakmákat, ahol akár diploma nélkül is sikeresek lehetünk, és rommá kereshetjük magunkat.Idejétmúlt elképzelés, hogy csak azokban a szakmákban lehet jól keresni, amelyekhez diploma szükséges. Bár sok esetben valóban együtt jár a nehezen megszerezhető diploma a későbbi átlagon felüli bérezéssel, akadnak azért kivételek. Manapság sok alulfizetett állás betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, míg számos jól fizető szakmához elég a szakképzettség.

Magyarországon továbbra is a légiforgalmi irányító szakma volt a legjobban fizetett, átlagosan bruttó 1 975 693 forintot kerestek havonta 2021-ben. Bár töretlenül az első, nem sokat emelkedett két év alatt az átlagfizetés ebben a szakmában, már 2019-ben is 1,96 milliót lehetett vele havonta keresni. (Nemúgy például a szakorvosok esetében, ahol két év alatt 869 ezerről 1,71 millióra ugrott az átlagfizetés.) Meglepő lehet, hogy ahhoz hogy valaki légiforgalmi irányító legyen, tulajdonképpen nem szükséges előzetesen diploma, egy tanfolyamot kell előtte elvégezni - illetve átesni a kiválasztási folyamaton. Ugyanis nem elég az előzetes feltételeknek megfelelni - amelyek között csak középfokú végzettség szerepel - hanem teszteken és vizsgálatokon is jól kell teljesíteni. Ezután viszont "egyenes út vezet" az álomfizetésig. Egy légiforgalmi irányító már 30 éves kor alatt átlagosan bruttó 839 517 forintos fizetést kap.

A második és harmadik helyen a legjobban fizetett foglalkozások rangsorában a szakorvos és a törvényhozó, miniszter, államtitkár szerepelnek. A szakorvos hivatáshoz természetesen elengedhetetlen a rengeteg tanulás és diploma. Az viszont, hogy valaki törvényhozó, miniszter, vagy államtitkár legyen, nem is elsősorban a tanulmányokon, hanem a politikai pálya alakulásán, kinevezéseken is múlik. Egy törvényhozó, miniszter, államtitkár átlagbére 2021-ben bruttó 1 579 306 forint volt.

A sportolói pálya is szépen kamatozik, a karrierhez nem követelmény a felsőfokú végzettség, és az átlagfizetés is igen magas: 1 515 984 forint. Brókerként is jól kereshetünk, amihez szintén nem követelmény a felsőfokú végzettség, elég akár egy tanfolyam is. A bruttó átlagfizetés a tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker munkakörben 1 233 578 forint.

Az IT-szakmán belül számos foglalkozási ág van, amely a legjobban fizetett szakmák közé tartozik, viszont nem szükséges hozzájuk diploma. Az IT cégeknek Magyarországon bevett gyakorlata, hogy már a főiskolai évek alatt toborozni kezdenek a hallgatók körében, így sokan a munkaért inkább ott is hagyják a képzést. Szoftverfejlesztőként havi átlagbére bruttó 887 311 forint, az egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző kategóriába sorolt dolgozók átlagosan 877 639 forintot keresnek havonta, az alkalmazásfejlesztő 715 161 forintot. Egy rendszergazda átlagbére is 626 376 forint volt 2021-ben.

A könyvelő, könyvvizsgáló, könyvszakértő foglalkozás sokmindent fed, nagyrészt diplomához, szakvizsgákhoz, képzésekhez kötött állásokat. Azonban akár diploma nélkül is bele lehet vágni a könyvelő szakmába, hiszen vannak ilyen jellegű középiskolák, szakképzések, tanfolyamok. A KSH szerint az átlagos fizetés ebben a foglalkozásban 774 180 forint.

Egy képzés is elég a jó fizuhoz

Azonban vannak olyan szakmunkák is, amelyeket képzésen tanulhatunk meg, és már munkábaállástól igen jól fizet. Ahhoz, hogy valaki mozdonyvezető legyen szintén nem szükséges diploma, inkább itt is a rátermettség a kérdés. Ha valaki megfelel az előzetes feltételeknek, egy tanfolyam elvégzése után válhat mozdonyvezetővé. A statisztikák szerint bruttó 694 504 forint/hó volt a mozdonyvezetők átlagos fizetése 2021-ben. Egy villamosvezető ehhez képest 510 877 forintot, egy trolibuszvezető 459 154 forintot keres meg havonta átlagosan. Egy buszsofőr ugyanakkor bruttó 406 885 forintot.

Sokan kezdenek bele diploma után is, hogy olyan szakmát tanuljanak, amivel karrierváltás után többet kereshetnek, illetve sokan végeztek el ilyen tanfolyamokat a járvány óta, hogy több lábon állhassanak. Mostanában igen népszerűek a villanyszerelő és klímaszerelő tanfolyamok is, melyek nem adnak diplomát, viszont bruttó 382 303 forintot, illetve 362 842 forintot keresnek átlagosan ebben a szakmában. Nők körében sokkal népszerűbb a manikűrös, pedikűrös, és kozmetikus tanfolyam, bár az átlagos fizetés ezekben a szakmákban bruttó 241 130, illetve 246 464 forint, jóval az átlag alatt marad.

Népszerű képzés még a targoncavezető, ebben a szakmában 393 546 forint a bruttó átlagkereset, illetve a bolti eladó is, amivel átlagosan 284 042 forintot lehet keresni bruttó. Átlag felett, 558 556 forintot keres egy ingatlanközvetítő, amilyen tanfolyamokra szintén sokan jelentkeznek. Népszerű még a gyógyszerkiadó szakasszisztens képzés is, amely szakmában átlagosan bruttó 366 420 forintot kerestek havonta a dolgozók 2021-ben.