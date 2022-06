Tényleg degeszre kereshetik magukat a klímások nyáron: hatalmas ára van a milliós fizetésnek

Nem tévhit: egy tapasztalt klímaszerelő a nyári szezonban valóban zsebre tud tenni 1 millió forintot havonta. Ugyanakkor a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakemberek szerint ehhez egyfelől hosszú éveket kell tanulni és dolgozni, másrészt pedig a csúcsidő hónapjaiban nem 5 napos a munkahét, és nem 8 órás a munkanap. Mint megtudtuk, ezt az ágazatot is keményen érinti a szakemberhiány.

Régóta ismert közhely Magyarországon, hogy a szezonban a klímások rommá keresik magukat, a legjobb, legelfoglaltabb szakik akár milliós összeget is összehozhatnak havonta. A Pénzcentrum most szakértők segítségével járt utána, hogy mi igaz ebből a hiedelemből: tényleg degeszre tömik a zsebüket nyáron a szakik?

Ám mielőtt rátérnénk a lényegre, érdemes megnézni, hogy hányan űzik ezt a foglalkozást Magyarországon. A KSH nem vezeti külön a légkondicionálási iparágat, az ágazat adatai a "Villamos- energia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás" sorban szerepelnek, és a rendelkezésre álló adatok szerint majdnem 39 ezren dolgoztak a felsorolt munkakörök valamelyikében. Nem meglepő: többségében férfiak. A statisztikai hivatal adatai szerint 2021-ben az ezen ágazatokban dolgozók átlagbére havonta nettó 453 340 forint volt, kedvezmények nélkül.

Ám, ha egy klímás szakember önállóan képes egy teljes rendszer telepítésére, akkor a nyári időszakban valóban elérheti a milliós szintet a havi keresete - válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére Váradi György, a Columbus Klíma Cégcsoport vezetője.

A szakemberek reális keresete nagyon változó. Jelentős különbség van a nyári csúcs és a téli időszak között is. A szakemberek tudása közötti különbség akár kétszeres eltérést is okozhat. Érteni kell a fal véséstől a helyreállításon át az elektromosságig mindenhez, sőt, ma már a gépek vezérléséhez is. Nyáron 30 fokban a tetőkön dolgozni embert próbáló munka. Sokszor kell cipekedni, kúszni-mászni és a magasban dolgozni. Egy nyári nap reggel hatkor kezdődik és este kilenc körül ér véget, és a hét nem 5 napos

- magyarázta a szakember.

EZ IS ÉRDEKELHET Beütött a légkondi-krach Magyarországon: idén nyárra bukja a hűsölést, aki későn lépett Komoly drágulás zajlott le az elmúlt időszakban a klímaberendezések piacán is: a szakértők szerint ma 15-25 százalékkal kerülhet többe egy-egy készülék, mint egy évvel korábban.

A Damasztor Kft.-nél is azt tapasztalják, hogy a piacon egy magasan képzett, több éves telepítési tapasztalattal rendelkező klímaszerelő bruttó bére már valóban meghaladja az egymillió forintot

Az alapbér jellemzően nettó 600 000 - 650 000 forint, amit még növelhet a túlórára kifizetett járandóság

- közölte kérdésünkre Brezovay István ügyvezető, aki azt is hozzátette, fontos, hogy készülékhez hasonlóan nem a legolcsóbb megoldás lesz a legjobb, hanem megfelelő referenciákkal, képesítéssel rendelkező szakember végezze a tervezést, a telepítést és a karbantartást is.

Ilyen iskolát kell elvégezni hozzá

Mint Váradi György ismertette, elég sok képzést kell elvégeznie annak, aki klímásnak állna: a szakembereknek Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő, valamint Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő szakképesítéssel is kell rendelkezniük, ezután pedig kötelező F-gáz (klímagáz) elméleti és gyakorlati oktatáson részt venniük, majd hatósági záróvizsgát tenniük.

A tűzvédelmi vizsga is kötelező és ha szállítani akarják a berendezéseket, ADR-igazolványra (veszélyesáru-szállító) is szükségük lesz. Van olyan telepítés, amihez elektromos képzettség is kell. És ez csak a klímás rész, ami a telepítésen belül csak egy töredék. Érteni kellene az építési részhez is. Hogyan vésünk, mivel fúrunk, milyen tipli kell milyen falba? A legtöbb nagykereskedelem, ahogy a Columbus Klíma Cégcsoport is, további képzéseket biztosít a partnerei számára. Itt a szakemberek megtanulhatják a legújabb berendezések tulajdonságait és a jogszabályi változásokról is értesülhetnek

- magyarázta a cégvezető, aki hozzátette, hogy a komolyabb rendszerek tervezésében és kivitelezésében épületgépészek, mérnökök vesznek részt.

Brezovay István is arról beszélt, hogy nem kevés idő, mire egy szaki profinak tekinthető:

A legmagasabb jogosultság ma az OKJ-s Szellőző-, hűtő- és klímaberendezés szerelő szakmunkás bizonyítvány, F-gáz vizsgával kiegészítve. Az alacsonyabb végzettség is megfelelő egy lakossági klímaszereléshez, ami Klímaszerelői végzettség céltanfolyam elvégzésével megszerezhető. Általában a gyártók is kérnek jogosítványt a saját készülékeik telepítéséhez, és ehhez oktatásokat szerveznek a szerelőknek. A legfontosabb azonban a szakmai tapasztalat (6-10 éves) és a jó kommunikációs készség.

Itt is nagy probléma a munkaerőhiány

A szakember-utánpótlással kapcsolatban Váradi György kifejtette, hogy bár maga a klímás oktatás folyamatosan zajlik, de kevés az utánpótlás. A kiegészítő építészeti témákat egy klímás tanfolyamon pedig nem is tanítják meg a tanulóknak – mindezt leginkább a munkák során szedik magukra.

Több év tanulásba és minimum 3 év aktív munkába kerül, mire valaki önállóan tud teljeskörűen dolgozni. Ehhez jön az automatika-vezérlés és az inverteres technológia megértése, megtanulása. Idáig sokan már el sem látnak. Nagyon nehéz jó szakembereket kinevelni, de bízunk az „öreg” szakikban, hogy jól felkészítik az új generációt

- sorolta Váradi György.

Brezovay István megjegyezte, hogy a szakemberhiány minden légkondicionálóval foglalkozó céget, vállalkozást érint. Nem csak klímát telepítő szakemberből van hiány, de kevés a jól képzett fűtésszerelő, sőt a mérnök is.

Nagyon kevés végzett szakember jön ki az iskolákból, és a legtöbb fiatal nem a megfelelő szakmai alázattal áll hozzá az előtte álló feladathoz, sokkal fontosabb szempont számukra egy hétszámjegyű álomfizetés minél korábbi elérése és a szabadidő eltöltése. A piac bizonyos szegmensei – például ipari létesítményeknél fűtési-hűtési berendezések telepítése, karbantartása, javítása – igényelnék a több műszakos, délutáni, illetve esetenként éjszakai munkavégzést, de erre, illetve a túlórára alig van jelentkező, ami ahhoz vezet, hogy lassabban készül el egy-egy telepítés, így a lakosság akár hosszabb telepítési idővel számolhat, ha nem garantált telepítési határidővel rendeli meg a klímát

- magyarázta a szakértő.