Vészjósló jelentés a magyar munkaerőről: ennek nagyon nem lesz jó vége

Hamarosan megállhat a gazdaságilag aktív népesség növekedése az Állami Számvevőszék (ÁSZ) legfrissebb elemzése szerint. Emiatt a szakértők szerint csakis javulással járulhat hozzá a munkaerő a gazdaság további erősödéséhez, írta meg az MTI.

Az ÁSZ közleméynében kiemeli, hogy jelentős kihívást jelent napjainkban a népességcsökkenés, ami középtávon is nehezíti a foglalkoztatás bővítését Magyaroroszágon, holott a gazdasági növekedés 20-30 százalékban a humán erőforráson múlik. A munkaerőfejlesztést indokolja az is továbbá, hogy a nemzetgazdasági növekedés nagyban múlik a technológiai változásokon.

A pályakezdők általában képzettebbek, mint az idősebbek, de a felmérés szerint ez kevés ahhoz, hogy minőségi javulás történjen, mivel lassan vezet eredményre, miközben a feljődés egyre gyorsabb. Éppen ezért az ÁSZ a megoldást az oktatási rendszer korszerűsítésében látja, ezért is tekinthető pozitívumnak, hogy nőtt az oktatás támogatottsága, annak ellenére is, hogy arányaiban a GDP-hez viszonyított aránya csökkent. A kiadások a felsőoktatásban nőttek a legnagyobb mértékben, ami a közlemény szerint annak tudható be, hogy kevesebben mentek egyetemre az elmúlt időszakban.

A 2010-es évek második felében a kutatás-fejlesztési pozíciók leginkább a vállalatoknál nőtt meg, ahogyan a területnek a finanszírozását és forrásfelhasználását is. Az ÁSZ elmondta, hogy a munkaerőpiac legfőbb kihívása ma az automatizáció és a digitalizáció, hiszen az innovációk hatására a követelmények folyamatosan változnak. Így az új munkakörök ellátásához megújuló tudásra és készségekre van szükség, amit csak folyamatos önfejlesztéssel és tanulással lehet elérni.