Kiterítette lapjait a Tesco-vezér: ennyit keresett egy év alatt, béremelést is kapott

Közzétették, hogy mennyit is keres pontosan a Tesco vezérigazgatója, Ken Murphy. A férfinek évente eddig 4,75 millió font, azaz jelenlegi árfolyamon 2,14 milliárd forint ütötte a markát évente, de idén már fizetésemelést is kapott, számolt be a Portfolio.

Pénteken tették közzé azt a jelentést, miszerint Kevin Murphy, aki 2020 óta dolgozik a Tesconál, ahol a szerződése szerint 1,54 millió font (megközelítőleg 700 millió forint) fix fizetés mellé még 3,21 millió font (1,45 milliárd forint) teljesítményhez kötött bér is jár. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Most ehhez jött egy 2,25 százalékos fizetésemelés 2022-re és 2023-ra, ami messze elmarad az áruházak és ügyfélközpontok dolgozóinak adott 5,8 százalékos emeléstől. A múlt hónapban egyébként a Tesco a 2021-2022-es pénzügyi évre vonatkozóan 36 százalékos profitnövekedésről számolt be, de a következő időszakban csökkenés várható. Ennek oka az, hogy a megugró infláció nyomást gyakorol a szupermarketcsoportra és vásárlóira egyaránt.

Címlapkép: Getty Images

