Fontos munkahelyi szolgáltatás startol Magyarországon: erre már sokan vártak

A hazai vállalkozásoknak mindössze egyharmada foglalkoztat megváltozott munkaképességű (MMK) munkavállalókat és az összes foglalkoztatottnak mindössze 1%-a kerül ki ebből a csoportból – derült ki egy, a közelmúltban a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által publikált kutatásból. Az elemzés szerint ugyanakkor az egyetlen MMK-munkavállalót sem foglalkoztató cégek több mint 40 százaléka élne a jövőben rehabilitációs foglalkoztatás lehetőségével.

Új, a megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációs foglalkoztatására irányuló speciális tanácsadási szolgáltatást indít budapesti vállalkozások számára a BKIK. A hiánypótló kezdeményezés célja a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci helyzetének javítása és a szemléletformálás mellett a vállalkozásokat jelenleg fokozottan sújtó munkaerőhiány hatékony enyhítése az eddig kiaknázatlan munkaerő bevonásával. A programban való részvételhez szükséges alapszintű átvilágítás és tanácsadás (melyből kiderül, hogy a foglalkoztatási forma mely vállalkozások számára kifizetődő már rövid távon) a budapesti vállalkozások számára most ingyenesen vehető igénybe. A már konkrét, cégekre szabott bevezetést célzó tanácsadásból pedig a szervezet önkéntes tagjai további kedvezményeket kapnak.

A lehetőséget igénybe vevő vállalkozások a felelős és kiszámíthatóbb működés mellett adókedvezményben is részesülnek, hiszen mentesülnek a rehabilitációs hozzájárulás alól, mely egy 25 főt foglalkoztató cég esetén csaknem 2 millió forint, de például egy 100 főt foglalkoztató vállalkozásnál már a 10 millió forintot is megközelítheti, nagyobb cégeknél pedig akár a több tízmilliós nagyságrendet is elérheti.

A Kamara az akciót önmagán kezdi azzal, hogy saját szervezetét is átvilágítja, ugyanis elkötelezett abban, hogy az éves szinten több millió forintot kitevő rehabilitációs hozzájárulás befizetése helyett inkább megváltozott munkaképességű emberek számára biztosítson munkalehetőséget.

A BKIK-nál fontosnak tartjuk, hogy a jobb üzletmenet támogatása mellett a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrálásával is segítsük a vállalkozásokat, egyúttal a munkaerőhiány enyhítésében is folyamatosan támogassuk a cégeket. Ezért korábbi, a MMK-munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos szakmai, tájékoztató és edukációs tevékenységünket átfogó tanácsadási szolgáltatással egészítjük ki. Több olyan vállalkozással vagyunk ugyanis kapcsolatban, melyek kifejezetten igénylik ezt a fajta jogi és adminisztrációs támogatást, nekik kérés esetén cégre szabott, egyedi segítséget is tudunk majd nyújtani akár online akár személyes szakértői konzultáció formájában

– mondta Lőrincz Gergely, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozatának elnöke. A MMK-munkavállalók foglakoztatását elősegítő tanácsadási szolgáltatás keretében a BKIK személyesen, telefonon, emailen és igény esetén online tanácsadással is segíti majd az érdeklődőket az alábbi, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását érintő főbb témakörökben:

Megváltozott munkaképesség kritériumai és igazolásának módja

MMK-munkavállalók által betölthető munkakörök

Munkavállalói és munkáltatói kedvezmények, rehabilitációs hozzájárulás

MMK-munkatársakat közvetítő akkreditált szervezetek, védett foglalkoztatók

Munkáltató kötelezettségei a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásában

Megfelelő munkakörnyezet és munkakör kiépítése

A foglalkozási rehabilitációs törekvéseket segítő hivatalos szervek, és közhiteles nyilvántartások

Munkahelyek szociális érzékenyítése

Külsős rehabilitációs szakértők közvetítése rehabilitációs mentori és tanácsadói feladatokra

Egyéni tanácsadás

A BKIK tavaly szeptemberben a szakma és a törvényalkotó képviselőinek részvételével tartotta első szakmai konferenciát a témában Munkaerőpiaci érték és társadalmi felelősségvállalás – megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása Magyarországon és az Európai Unióban címmel. Az eseményen Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár előadásában egyebek mellett szó esett az EMMI „Érték vagy” programjáról, szabályozási és gyakorlati megoldásokról, az MMK-munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatos vezetői feladatokról, nagy- és kisvállalati legjobb gyakorlatokról, valamint a BKIK kapcsolódó Bridge to Benefits kezdeményezéséről is.