Beindult a toborzás: rengetegen jelentkeznek most ezekre az állásokra

Bár csak nemrég kezdődött a toborzás a JYSK Ecseren épülő logisztikai központjába, máris komoly munkavállalói érdeklődés mutatkozik a több országot is kiszolgáló létesítmény iránt. Jelentkezések a fővárosból és Pest megye más részeiről egyaránt érkeznek, és úgy tűnik, a versenyképes bérezés, valamint az emberközpontú kultúra kombinációja kimondottan vonzó lehet, ha a megfelelő csatornán jut el a szakemberekhez.

A cég új automatizált logisztikai központja a tervek szerint tavasszal kezdi el működését, és fokozatosan kapcsol majd teljes kapacitásra. A központ Magyarország mellett Csehország, Szlovákia, Horvátország, Szlovénia áruházait kiszolgálva, 143 ezer négyzetméteren 205 000 paletta árut tárol majd. A legmodernebb technológiával és zöld megoldásokkal üzemelő létesítmény összesen 300 munkahelyet teremt, amelyek betöltésére a toborzás január elején kezdődött.

Minden szakterületen nagyon sok az érdeklődő a meghirdetett pozícióinkra, és úgy tűnik, a versenyképes bérek mellett a munkavállalók a munkájukat megfelelő eszközökkel és rendszerekkel segítő, humánus környezetet keresik, ahol elvárt a rugalmas, támogató, megértő, fejlesztő munkáltatói magatartás és nem utolsó sorban a szakmai előrelépési lehetőség minden munkakörben

– mondja Kaulics Emőke, az ecseri logisztikai központért felelős HR menedzser. Hozzátette: a logisztikai központban mindezek figyelembe vételével állították össze az új, potenciális munkavállalóknak megajánlott csomagjukat. "Természetesen a piaci bér ismerete kiemelt szerepet tölt be, ezért mi célként tűztük ki, hogy minden munkakörben a térségünkben kínált fizetésekkel versenybe szállva, az élmezőnyben tartsuk a bérszintünket” - mondta.

A cég tapasztalatai szerint a munkavállalók számára a nagyon erősen emberközpontú skandináv kultúra komoly vonzerőt jelent. „A humán fókusz a juttatásainkban is megjelenik. Igyekeztünk úgy összeállítani a csomagot, hogy a munkavállalók kényelmét és egészségét egyaránt támogassuk vele, a munka-magánélet egyensúlyban tartásával és tervezhető munkabeosztással – tette hozzá Kaulics Emőke, akinek elmondása szerint az új belépőket oktatással is támogatják mind a hard, mind soft skillek fejlesztésében, és lehetőséget biztosítanak a hiányzó végzettségek megszerzésére is.

A fluktuációtól a cégnél nem nagyon tartanak, hiszen ez náluk a kiskereskedelmi átlag (25 százalék) alatti, az előző pénzügyi évben mindössze 16,8 százalékos volt.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső SKANDINÁV LOTTÓ aloldalunkon