Januártól pofáraesnek az autóvásárlók: elindult a visszaszámlálás

Így játsszák ki a gyengülő forintot az élelmes magyarok: százezreket spórolnak

Az irodákat is meglepte az idén tapasztalható utazási roham: sokan már tavaly ősszel lefoglalták a nyaralásukat, hogy így biztosítsák a helyüket, no és persze hogy megspóroljanak akár 30-40 százalékot is. Hogy idén, illetve jövő nyáron mi várható, hatással lesz-e a sokat emlegetett gazdasági megtorpanás, a forint gyengülése az utazások számára, egyelőre még nem tudni. Ám a szakemberek szerint az árfolyamingadozás miatt mindenképpen jól járhatnak azok, akik utazási irodán keresztül, minél több kinti szolgáltatást és minél magasabb ellátást tartalmazó utazási csomagot foglalnak már jó előre.

Autók, autósok



Ez már a válság szele: az autóipar után újabb szektorokra terjedhet át a létszámstop

"Az elmúlt időszakban az autóiparban is érezhető egy stop. Vannak olyan cégek, amelyek le is építettek, amiről a korábbi években nem hallhattunk. Vannak olyan cégek, amelyek nem vesznek fel plusz munkaerőt, sőt a fluktuációt sem pótolják. Most az autóiparban érezhető ez a legjobban" - mondta el a Pénzcentrumnak Csákvári Róbert. A Work Force Kft. ügyvezető tulajdonosa szerint ráadásul ez át fog szivárogni más szektorokra is. Mint mondta, "nem lehet azt prognosztizálni most, hogy ez a válság hasonló lesz, mint a 2008-as volt, de lesz." A teljes interjú elolvasásához kattints a címre.

Elindult a visszaszámlálás: januártól pofáraesnek a magyar autóvásárlók

Csodálkoznék, ha 3 év múlva tömegével jelennének meg a most kedvezményesen megvásárolt 7 személyes autók a magyar használtautó-piacon. Nyilván a vásárlók egy része azzal a felhanggal vásárol magának autót, hogy a kérdés ideiglenesen, 3 évre meg legyen oldva, de a többség hosszabb távban gondolkodik - jelentette ki a Pénzcentrum megkeresésére Várkonyi Gábor. Az autópiaci szakértő szerint a többség használt nagycsaládos autó helyett vásárolt most újat.

Holnemvolt tábla szedi áldozatait a fővárosban: sorra akadnak fent rajta az autósok

Egy egészen abszurd szituációról küldött fényképet a Pénzcentrum egyik olvasója: egy fővárosi utcában valami miatt egy szakaszra parkolási tilalmat hirdettek. Ki is tették a megfelelő táblát, rajta egy papírral, hogy mettől meddig nem lehet ott parkolni, egy kiegészítő tábla pedig arra figyelmeztet, hogy aki mégis így tesz, annak elvontatják a kocsiját - megerősítés képpen egy szalagot is kifeszítettek a kérdéses szakaszon. Igen ám, de mindezt úgy, hogy a területen már autók parkoltak.

Hitelek, bankolás, pénzügyek

Itt a törlesztőfelező hiteltrükk: pofonegyszerű, mégis alig használják

A személyi hiteleknél számos olyan dolog van, amivel csökkenthetjük az egyébként relatíve magas kamatterheket. Azt már múltkor bemutattuk, hogy a bankváltással jelentős összegeket spórolhatunk: egy pénzintézet nagy kamatkedvezményeket ad annak, aki vállalja, hogy a jövedelmét az adott banknál vezetett folyószámlára utaltatja. Most azt fogjuk megmutatni, hogy mennyivel lehet kevesebb a havi törlesztőnk, ha hosszabb futamidővel vesszük fel a személyi hitelt - és hogy megéri-e.

Itt a lista: ezekkel a díjakkal drágulhat meg több százezer forinttal a hiteled

Míg legtöbbször az önerő mértékére hívják fel az ügyfelek figyelmét a szakértők, rengeteg olyan addicionális költség merülhet fel a hiteligénylés során, amelyek jelentősen, akár százezer forintokkal is megdrágíthatják egy jelzáloghitel felvételét. A legtöbben számolnak még persze a rendszeres törlesztőrészlettel is, ami szintén százezer forintot meghaladó tétel havonta. És bár eltörpül ekkora összeg mellett, de a hitelfelvétellel járó extra költségek is kitesznek egy kisebb vagyont. Erről sajnos kevesebb szó esik, pedig nagyon sok család számára külön, akár hónapokig tartó anyagi felkészülést igényelnek ezek a kiadások is, hiszen a díjakat az ügyfélnek kell megfizetnie.

Hihetetlen, de a magyaroknak semmi sem elég: szinte kifosztják a bankokat

Folyamatosan nő a magyarok által igényelt hitelösszeg, a bankok Pénzcentrumnak adott válasza szerint egyre közeledik a kétmillió forinthoz. Vannak pénzintézetek, ahol nem nőtt a hitelösszeg az elmúlt 3 évben, de nem ez a legjellemzőbb: általánosságban a magyarok évről évre egyre nagyobb összegeket igényelnek. A futamidőnél meglepő dolgot látunk: még a kisebb összegnél is inkább a hosszabb futamidő, jellemzően a 60 hónap számít átlagosnak. Ebben nem sok változás volt az elmúlt években, így tehát kijelenthető, hogy a magyarok a havi terhei jelentősen nőttek az elmúlt egy-két évben.

Pénz, amiből élünk

Így lehet nevetséges áron zsírúj iPhone-od: nem vicc, bárki igényelheti

Az idei iPhone-ok is gigadrágán kerültek a boltok polcaira, legalábbis, ami a hivatalos Apple webshopot illeti. Szerencse, hogy a szolgáltatóknak is jut a telefonokból, akik jelentős kedvezményeket adnak a hálózatfüggő mobilokra. A Pénzcentrum most összeszedte a hazai mobilszolgáltatók ajánlatait: kiderült, van, ahol majdnem féláron is elhozhatsz egy zsírúj iPhonet.

Ezt mindenkinek tudnia kell, aki lottózókban kéri a nyereményét: baj lehet belőle

Hiába nyer valaki a lottón vagy kaparós sorsejegyen nagyobb összegű nyereményt, addig el is kell jutni, hogy a Szerencsejáték Zrt. azt kifizesse. Ez pedig nem minden esetben zökkenőmentes. Nagy összegű nyereményért (200 000 - 5 000 000 forint) ugyanis dedikált lottózókban lehet csak jelentkezni, itt kell igényelni a pénzünket. Ez azonban szülhet galibákat, egy kisebb településen ugyanis hamar kiderülhet, hogy pénz állt a házhoz, de olyan eset is előfordulhat, hogy a Szerencsejáték Zrt. alapos indokkal eláll a kifizetéstől. Sorra vettük, mit érdemes tudni a "nagy összegű" nyeremény igényléséről, kifizetésének módjáról, és a buktatókról.

Itt a lista: ennyibe kerülnek ma a nyelvvizsgák Magyarországon

Mostantól középfokú nyelvvizsga nélkül nem lehet bekerülni egyetemre vagy főiskolára. Emiatt akár 20 százalékkal is kevesebben felvételizhetnek idén, hiszen nem csak a befektetett munka, tanulás kerül egy vagyonba, de ma már egy vizsgáért is komoly összegeket kell kifizetni.

A munka világa

Ezek a magyarok bármikor találnak munkát: 40 fölött is kapósak

Egy évtizede érkezett Magyarországra a BP Globális Szolgáltató Központja, amely budapesti székhelye mellett 2017-ben Szegeden is irodát nyitott, 500 új munkahelyet teremtve. Rengeteget változott a munka világa az elmúlt 10 évben, amihez a cégeknek is alkalmazkodni kell - mondta el a Pénzcentrumnak Knezevics Viktor. A cég országigazgatója beszélt arról is, a náluk a sokszínűségnek az is eleme, hogy várják a tapasztalt munkaerőt és a karrierváltókat egyaránt. Interjú.

Ma már nem álom a 300 ezres kezdő fizu: így neked is összejöhet

Hemzsegnek a piacképtelen végzettséggel rendelkezők, akik elégtelen önismerettel és elégtelen munkaerőpiaci ismeretekkel rendelkeznek - hangzott el a szeptember 26-án megrendezett Munkavállalói és vállalkozói kompetenciafejlesztés a diákévek alatt című konferencián. De akkor mit tanuljon a Z generáció és főleg hogyan?

Tőled is ezt várja a munkahelyed? Ne hagyd szó nélkül a megkülönböztetést

A magyar munkavállalók többsége is így vagy úgy, de tapasztalta már életében a munkahelyi szinglizmust, vagyis a jelenséget, hogy a munkáltató bizonyos előnyökkel él a gyermeket nevelő dolgozókkal szemben - ami sok esetben ezért a szingliken, gyermekteleneken csapódik le. Sokféle helyzetben tapasztalhatják ezt a munkavállalók: a beosztások és túlórák kiosztásánál, a szabadságok engedélyezésekor, de akár a bónuszok, fizetésemelés terén is. A Pénzcentrum most munka- és szervezetpszichológiára specializálódott szakemberek véleményét kérte ki, mit tehetnek a munkavállalók és a munkáltatók a munkahelyi szinglizmus felszámolásáért.

Gondoltad volna a magyarokról?

Jöhet a sírig tartó munka: tízezrével állnak munkába a nyugdíjas magyarok

Magyarországon évről-évre egyre több 65 évesnél idősebb honfitársunk vállal munkát. A növekedés üteme ráadásul radikális, hiszen míg 2016-ben 42 ezer idős ember dolgozott az országban, addig 2018-ra a számuk már 59 ezerre emelkedett. Arányaiban ezek a számok azonban még mindig nem számítanak soknak világviszonylatban. Éppen ezért, ha más országokból indulunk ki, a hazai idős társadalomban még bőven rejlik foglalkoztatási potenciál. Amit lehet, hogy nem is olyan sokára fel is fognak használni, a jelenleg hatályos felosztó-kiróvó nyugdíjrendszer ugyanis erősen kifulladóban van, és jelenlegi - még működő - állapotok fenntartásának érdekében elemzések szerint 72 évre kellene emelni Magyarországon a nyugdíjkorhatárt.



Ezt nem lehet letagadni: ennyire van egyensúlyban a munka, magánélet Magyarországon

A legtöbb esetben nagyon nehéz kiszakadni az állandó munka világából, ugyanis a rengeteg túlóra miatt még a szabadidőnkben sem tudunk teljesen kikapcsolódni. Pedig a jóllétünk érdekében nagyon fontos lenne, hogy egyensúlyt teremtsünk a munka, a magánélet és a személyes kapcsolataink között. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) friss, évente megjelenő rangsorában azt vizsgálta, hogy melyik országban a legjobb az életminőség. A sorrendet egy összetett, különböző szempontok alapján összeállított mutató, az ún. "Better Life Index" adja. Ebben az évben az OECD 40 országot vett górcső alá, köztük Magyarországot is.

Súlyosan bizalmatlan nép a magyar: ezt nem teszik zsebre az orvosok, bankárok

A magyar adatok nem térnek el nagy mértékben a 23 ország összesített adataitól, de az látszik, hogy általánosságban bizalmatlanabbak vagyunk minden szakmával szemben. A Magyarok szintén a tudósokat tartják a legmegbízhatóbbnak, de utánuk nem az orvosok, hanem a tanárok következnek, majd a fegyveres erők tagjai (pl. katonák). Csak őket követik a megbízhatósági rangsorban az orvosok. A sereghajtók között sincs nagy eltérés az átlaghoz képest: a magyarok egy hajszállal kevésbé bíznak meg a reklámszakemberekben, mint a politikusokban. A bankárok pedig éppen annyira nem megbízhatók szerintük, mint a miniszterek.