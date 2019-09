Hihetetlen, de a magyaroknak semmi sem elég: szinte kifosztják a bankokat

Folyamatosan nő a magyarok által igényelt hitelösszeg, a bankok Pénzcentrumnak adott válasza szerint egyre közeledik a kétmillió forinthoz. Vannak pénzintézetek, ahol nem nőtt a hitelösszeg az elmúlt 3 évben, de nem ez a legjellemzőbb: általánosságban a magyarok évről évre egyre nagyobb összegeket igényelnek. A futamidőnél meglepő dolgot látunk: még a kisebb összegnél is inkább a hosszabb futamidő, jellemzően a 60 hónap számít átlagosnak. Ebben nem sok változás volt az elmúlt években, így tehát kijelenthető, hogy a magyarok a havi terhei jelentősen nőttek az elmúlt egy-két évben. Azt pedig, hogy mekkora a kamata ezeknek a személyi kölcsönöknek, kalkulátorunkban megtalálod.



A magyarok egyre magasabb nettó jövedelme és a folyamatosan növekvő árak arra engednek következtetni, hogy az igényelt személyi hitelösszeg is évről vére nő. Nem is tévedünk, ha ezt így gondoljunk: a Pénzcentrum körképéből kiderül, hogy az átlagos hitelösszeg ma már inkább a 2 millió forinthoz van közel, mint az egyhez. Az átlagos futamidő is nőtt, ma már egy személyi hitelt 5-6 évre vesznek fel az emberek. Az alábbiakban a banki válaszok olvashatók, a bankok nevére kattintva pedig részletesebb tájékoztató látható a személyi hitelekről.

OTP

Az OTP válaszában azt írja, hogy a személyi kölcsönök népszerűsége náluk töretlen. Az idei év első felében a tavalyi év azonos időszakához képest 14 százalékkal több személyi kölcsönt folyósított a bank. A folyósított hitel összege 32 százalékkal nőt, az átlagosan igényelt összeg 1 420 000 forintról 1 645 000 forintra nőtt. Ha 2017-et nézzük, akkor pedig az átlagos hitelösszeg emelkedése 42 százalék. Erre az időszakra vonatkozóan a személyi kölcsönök átlagos futamideje 7 hónappal emelkedett. A bank hozzáteszi, hogy a 2018-as év első hat hónapjához képest a teljesen online igényelt hitelek száma a duplájára nőtt.

MKB

A bank nem érzékelt változást éves átlagban, az igényelt hitelösszeg jellemzően 1 millió forint. Az ügyféligények a 36 és a 60 hónapos futamidő között egyenlően oszlanak meg, a 2 millió forintos hitelösszeg esetén jellemző a 84 hónapos futamidő igény. Ezek a tendenciák nem változtak az elmúlt években.

Budapest Bank

A bank a válaszában azt írja, hogy a személyi kölcsön esetén az átlagos hitelösszeg és a futamidő egyaránt növekvő tendenciát mutat az előző évhez képest. 2019-ben az átlagos hitelösszeg már elérte az 1,8 millió forintot, az átlagos futamidő pedig hosszú, 72 hónap.

CIB

A CIB-nél a személyi kölcsön folyósítások átlagos hitelösszege 2 millió forint. Itt emelkedés látható már éven belül: az év első két hónapjában még 1,8 millió volt ez a szám, azóta folyamatosan 2 millió forint körül alakul. Az átlagos futamidő 5 év, ebben nem volt változás az elmúlt évek során. Az átlagos hitelösszeg 2017-ről 2018-ra 14 százalékkal nőtt, 2018-ról 2019-re pedig valósággal berobbant, 25 százalékkal nőtt ugyanis. Az átlagos futamidő érdemben nem változott.

UniCredit

Az UniCredit Bank által folyósított személyi kölcsönök átlagos összege mintegy 2 millió forint, átlagos futamideje valamivel 6 év alatt van. Az elmúlt néhány évben mind a személyi kölcsönök összege, mind futamideje növekedést mutattak: a felvett átlagos összeg mintegy 50 százalékkal lett nagyobb, a futamidő pedig nagyjából egy évvel lett hosszabb.

Erste

Az Ersténél az átlagos folyósított személyi kölcsön összege évről évre nő, kis mértékben. Éves összehasonlításban a futamidő alapvetően nem változott náluk, átlagosan 6 év körül alakul. Pontos összeget a bank nem árult el, a hatéves futamidő viszont teljesen átlagosnak tűnik.

Takarék

A Takaréknál szerződési összeg az év eleje óta növekedő tendenciát mutat, jelenleg 1,35 millió Ft az átlagos személyi kölcsön összeg. Az igénylések számára a szezonalitás is hat kis mértékben, a megnövekedett szerződésszámok a nyaralás és a az ingatlanfelújítások időszakának is betudható - írják válaszukban. Egymillió fölött a leggyakoribb igényelt futamidő a 60 hónap, az 500 ezer forint alatti hitelösszegnél jellemzően 36 hónapot jelölnek meg az ügyfelek. A 2016-ben az átlagosan igényelt személyi kölcsön összeg 600-700 ezer Ft volt, jelenleg ez az összeg 1,3-1,4 millió forint. Korábban a magasabb összegeket - 1 millió forint feletti - jellemzően 60-72 hónapos futamidő mellett választották az ügyfelek, a kisebb összegeket rövidebb 3-4 éves (36-48 hónapos) futamidő mellett igényelték.

