Ezt mindenkinek tudnia kell, aki lottózókban kéri a nyereményét: baj lehet belőle

Hiába nyer valaki a lottón vagy kaparós sorsejegyen nagyobb összegű nyereményt, addig el is kell jutni, hogy a Szerencsejáték Zrt. azt kifizesse. Ez pedig nem minden esetben zökkenőmentes. Nagy összegű nyereményért (200 000 - 5 000 000 forint) ugyanis dedikált lottózókban lehet csak jelentkezni, itt kell igényelni a pénzünket. Ez azonban szülhet galibákat, egy kisebb településen ugyanis hamar kiderülhet, hogy pénz állt a házhoz, de olyan eset is előfordulhat, hogy a Szerencsejáték Zrt. alapos indokkal eláll a kifizetéstől. Sorra vettük, mit érdemes tudni a "nagy összegű" nyeremény igényléséről, kifizetésének módjáról, és a buktatókról.

Az utóbbi hetekben többször is beszámoltunk róla, hogy József, aki több millió forintot nyert a lottón, mai napig nem kapta meg a pénzét. Ügyében nyomoz a rendőrség, és amíg az le nem zárul addig nem is számíthat a pénzre. Az ügy apropóján annak jártunk utána, hogyan és hol fizetik ki a nagy összegű nyeremeényeket, és kiderítettük azt is, milyen esetekben nem köteles a Szerencsejáték Zrt. nyereményt fizetni.

Ha nyersz, az még csak a kezdet

Először is arra voltunk kíváncsiak, hogy nagyobb nyereményösszegek esetén hová kell fordulni a nyertesnek, azaz milyen módon juthat hozzá a pénzéhez.

Termináljainkon lebonyolított számsorsjátékok és sportfogadások esetén a 200 ezer forint alatti kisnyeremények bármely online terminállal ellátott értékesítő helyen, készpénzben kifizetésre kerülnek. A 200 ezer forint feletti nagynyeremények kifizetésére nyereményigénylés alapján és átutalással kerül sor, kivétel a 200-400 ezer forint közötti nyeremények, amelyek készpénzben történő kifizetése saját üzemeltetésű lottózóinkban és kiemelt értékesítő partnereinknél igényelhető

- mondta el a Pénzcentrumnak a Szerencsejáték Zrt. Ezekben az esetekben tehát egyáltalán nem kell várnunk a kifizetésre, azonban "nagy összegű (200 ezer - 5 millió forint közötti), a jelentős összegű (5 000 001 és 100 millió forint közötti), továbbá a kiemelten nagy összegű (100 millió feletti) nyeremény kifizetése érdekében nyereményigénylést kell benyújtani" - tudtuk meg a társaságtól.

Ezek közül személyesen azonban csak a "nagy összegű" nyeremény esetében kell eljárnunk, azaz ha nyereményünk 200 ezer és 5 millió forint közé esik. Mégpedig úgy, hogy

5 millió forintos értékhatárig saját üzemeltetésű lottózóinkban benyújtandó írásbeli nyereményigénylést kell a játékosnak tennie, ezen értékhatár felett pedig a megadott telefonszám felhívását követően személyes egyeztetésen kell a nyereményigénylést benyújtania

- hívta fel lapunk figyelmét a Szerencsejáték Zrt. Mindez azt jelenti, hogy több millió forint nyereménnyel arccal, a környezetünket akár nem is ismerve kell leadni a nyereményigénylést.

Kaparós sorsjegy nyeremény esetén elmondható, hogy 200 ezer forintig készpénzben kifizetésre kerülnek bármely online terminállal ellátott értékesítő helyen, ezen értékhatár felett pedig az értékesítőhelyen benyújtott nyereményigénylés alapján történik a kifizetés. Kaparós sorsjegy nyeremény esetében jelenleg 25 millió forint összeghatárig lehet benyújtani nyereményigénylést a Szerencsejáték Zrt. saját lottózóiban.

Mindez pedig azt is jelenti, hogy egy kisebb településen vagy egy faluban nagyon könnyen és nagyon hamar kiderülhet, ki, mekkora nyereményre tett szert. Ennek okán meg is kérdeztük a Szerencsejáték Zrt.-t, mit ajánlanak a nyereményüket így igénylő játékosaiknak, továbbá kíváncsiak voltunk arra is, hogy az egyes lottózóknak milyen személyi, technikai apparátust kell biztosítaniuk "nagy összegű" nyeremény igénylésékor. Sajnos azonban ezekre a kérdésekre nem kaptunk választ a társaságtól, azt viszont megtudtuk, hogy nagy nyeremények estén:

A játékosnak a Szerencsejáték Zrt. saját üzemeltetésű lottózóját kell felkeresnie, ahol a lottózóban dolgozó értékesítők szakszerű tájékoztatást adnak;

A játékosnak a nyeremény igénylésére a sorsolás, illetve a fogadási esemény napjától követő 90 napos jogvesztő határidőn belül van lehetősége, az úgynevezett Nyereményigénylési nyomtatvány kitöltésével;

A Nyereményigénylési nyomtatvány benyújtásakor a nyertes átvételi igazolás, illetve a kaparós sorsjegy bevonásra kerül;

Fontos, hogy a nyeremény csak az átvételi igazolás birtokában, annak átadásával vehető fel;

A nyereménykifizető és a nyereményigénylést átvevő értékesítőhely nem köteles vizsgálni, hogy a bemutató az átvételi igazolást jogosan vagy jogtalanul tartja-e birtokában.

Ha sikeres a nyomtatvány kitöltése, akkor a társaság a nyeremény igénylését követően haladéktalanul köteles a nyeremény kifizetéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, a nyeremény átadását 30 napon belül biztosítani. Fontos azt is tudni, hogy a játékos a nyereményigénylést nem csak személyesen terjesztheti elő, hanem lehetősége van képviselő közreműködését is igénybe venni, illetve természetesen lakhelyétől távolabbi lottózó felkeresése is biztosított számára.

Tudtad? Az idei feladott szelvényeket vizsgálva elmondhatjuk, hogy 4939 darab nagy nyeremény jóváírás történt meg. Ennek összértéke 17 328 711 835 forint volt.

Nem kell mindig fizetniük

A bevezetőnkben taglalt József esete kapcsán kíváncsiak voltunk arra is, hogy milyen esetekben nem köteles a Szerencsejáték Zrt. kifizetni a nyereményt, valamint hogy jelenleg hány olyan esete van a társaságnak, ahol valamilyen oknál fogva "problémás" a nyereménykifzetés. Bár utóbbi kérdésünkre egzakt számokat nem kaptunk, azt sikerült kiderítenünk, hogy a

Szerencsejáték Zrt.-nek meghatározott esetekben lehetősége van a nyeremény kifizetését megtagadni.

Ilyen esetek például, ha kiskorú személy vesz részt a játékban, ha egy játékos SMS-ben játszott, de nincs a birtokában a játékhoz használt telefonkészülék vagy SIM kártya, illetve ATM-en keresztüli játék esetén nincs a játékos birtokában a játék feladásához használt bankkártya. Emellett a társaság abban az esetben sem fizeti ki a nyereményt, ha az adott nyereményigényléssel kapcsolatosan hatósági zárolás/lefoglalás áll fenn. József esetében ez utóbbi dolog áll fenn, de mint láthatjuk, több olyan eset is van, amikor egy vélt nyertes hoppon maradhat.

