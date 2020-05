Fontos változás élesedett a babavárónál: ezt minden igénylőnek tudnia kell

Meg sem kottyant a koronavírus-válság a babaváró hiteleknek; a friss statisztikák szerint soha nem igényelték még annyien a támogatást, mint most márciusban. Vannak azonban változások, amelyekről érdemes szót ejteni. A Pénzcentrum most azt nézte meg, hogy mi várt azokra a családokra, akik a válsághelyzet előtt igényelték volna a támogatást, és mit hoztak a járványügyi- és gazdaságvédelmi intézkedések.

Alig látszódik a koronavírus hatása a bankok frissen publikált, márciusi statisztikáin: ahogy egyelőre a lakáshitelek, úgy a babaváró hitelek felvétele is meredek emelkedést mutatott a járvány első - egyelőre nem teljes - hónapjában. Utóbbi termék ráadásul egészen meglepő, 14 százalékos gyarapodással zárta az első negyedév utolsó hónapját,

a babaváró hitelek új szerződéses összege 61,4 milliárd forintos összegével október óta nem volt ilyen magas.

A statisztika bár egyértelmű, ugyanakkor némileg csalóka is lehet, szakértők szerint ugyanis a lakáshitelek és a babaváró hitelek emelkedésének a magyarázata is az lehet, hogy ezek jellemzően sokkal hosszabb átfutási idejűek, mint a személyi kölcsönök, így sok esetben a januári-februári hiteligénylések látszódnak még az új szerződéses összegekben.

És bár várható némi visszaesés (vagy legalább apró korrekció) a babaváró hitelek esetében is, piaci elemzők arról tájékoztatták a Pénzcentrumot, hogy a babaváró lehet az a termék, amelyiket a legkevésbé visel majd meg várhatóan a válság. Sőt, egyes korábbi járványidőszakokat vizsgáló felmérések szerint még

bébibummot is hozhat a jelenlegi veszélyhelyzet - ehhez pedig jól jön a gyermekvállalóknak minden pénzügyi segítség.

Ráadásul a pénzügyi forráshoz való hozzáférés is kedvezően alakult a jelenlegi járványhelyzetben; a digitalizáció miatt ma a párok jóval könnyebben igényelhetik a babavárót, mint korábban. A Pénzcentrum most azt nézte meg, hogy mi várt azokra a családokra, akik a válsághelyzet előtt igényelték volna a támogatást, és milyen változásokat hoztak a járványügyi intézkedések.

Így lehetett babavárót igényelni a járvány előtt

Nem kevés dokumentum leadására volt szükség a járvány előtt, ha egy fiatal házaspár a legfeljebb 10 millió forintos babaváró hitelt akarta igényelni. Igazolni kellett a bankoknál egyrészt, hogy rendelkezünk a megfelelő társadalombiztosítási jogviszonnyal, valóban házastársak vagyunk, van jövedelmünk és, ha már úton volt a baba, az ezt bizonyító dokumentumokat is le kellett adni a személyazonosságot, lakcímet és kort igazoló dokumentumokon túl. Persze az igazolásoknak frissnek is kellett lenniük, általában 30 napnál nem lehet régebbi a leadandó paksaméta.

Az alábbiakra mindenképp szükség volt:

érvényes személyi igazolvány vagy jogosítvány vagy útlevél, lakcímkártya és adóazonosító

30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás

bankszámlakivonat, jellemzően 1-3 hónapra visszamenőleges adatokkal

TB-jogviszonyigazolás a NEÁK-tól

házassági anyakönyvi kivonat

várandósgondozási kiskönyv, ha már várandós a kismama

A békeidőkben ezeket a dokumentumokat az ügyfél egyenként beszerezte, majd beállított a mappával a bankba és megkezdte az igénylést. A koronavírus-járvány okozta óvintézkedések azonban átírtak mindent.

Felpörgette a digitalizációt a koronavírus-járvány

Mivel a személyes kontaktusok számát a lehető legkevesebbre kell redukálni, így könnyített az állam az igénylési feltételek teljesítésén és csökkentette az ezzel járó bürokráciát. Mindez a határidők kitolását és a digitális megoldások preferálását jelentette, amelyet egyébként a jegybank is sürgetett a bankoknak szóló vezetői körlevelében

- emlékeztette a Pénzcentrumot Veres Patrik, a Bank360 szakértője.

A digitalizálás jegyében egyre több dokumentumot tudunk akár online is igényelni vagy leadni. Még jobb, hogy elég a bankokat meghatalmazni, hogy beszerezzék a nekik szükséges iratokat. Ilyen meghatalmazást adhatunk például a NAV-on keresztül már több pénzintézetnek is, hogy lekérjék keresetkimutatásunkat.

Szintén van mód ügyfélkapun keresztül lekérni a TB-jogviszony igazolást, de a NEÁK közlése szerint a bankot is meghatalmazhatjuk, hogy szerezze be a biztosításó jogviszonyról szóló hatósági bizonyítványt. Ráadásul a kormányrendelet értelmében elfogadható a TB jogviszony igazolás akkor is, ha a kiállítástól számított 30 nap a veszélyhelyzet ideje alatt telik le.

Ugyanígy lekérhetjük ügyfélkapun keresztül a köztartozás-mentességről szóló igazolást, igaz, néhány banknál nem szükséges ezt leadni, elég csak nyilatkozni.

Sőt, van olyan pénzintézet Magyarországon, ahol szinte teljesen digitális a folyamat: az igazolványokat, kivonatokat és igazolásokat elég befotózni és egy emailben elküldeni. A bank mindezek alapján megcsinálja a hitelbírálatot, és ha pozitív az elbírálás, a válaszemailben azt is megküldik, hogy a szerződéskötéshez milyen dokumentumokat kell papíralapon bevinni.

A határidők is kitolódtak

Mindezek hatására az alábbi változások történtek a babaváró hitel igénylésével kapcsolatban, amelyek a vészhelyzet időtartamára szólnak. A vészhelyzet megszűnését követő 30 napig meghosszabbított határidő vonatkozik:

a banki hiánypótlásokra, amelyekre korábban kézhezvételtől számított 15 nap volt.



a születendő vagy örökbefogadott gyermekre vonatkozó igazolások leadásáról szóló nyilatkozatra, amelyre korábban 60 nap volt.

Meghosszabbított határidő vonatkozik arra, hogy az ügyfelek bejelentsék, ha a kamatkedvezmény elvesztését okozó esemény következett be, például válás. Ezt korábban 30 napon belül kellett jelezni a banknak.

Ha korábban már elbukták és visszafizették a kamattámogatást, ám később mégis teljesítik a megszabott feltételeket, úgy az Államkincstár visszafizeti a kamattámogatást. Ezt is 60 napon belül kellett igazolni a kincstár felé.



Válás esetén a bírósági ítélet leadására is vonatkozik a meghosszabbított határidő.

Vonatkozik a gyermek születését, a halvaszületést, illetve a vetélést igazoló dokumentumra is, amelyet alapvetően a szülés várható időpontját követő 60 napon belül kell igazolni.

Három nagy segítséget kaptak továbbá az igénylők:

Akkor is leadható az igénylés a vészhelyzet megszűnése utáni 30 napig, ha a feleség a vészhelyzet alatt betöltötte a 41. életévét, ami alapesetben ellehetetleníti az igénylést.



Akkor is “érvényes" a kedvezmény igénybevételéhez a gyermek megszületése, ha a vészhelyzet alatt vagy az azt követő 30 napos időszak alatt született és a kérelmet a vészhelyzet után 60 napon belül leadják az igénylők.



Szintén a vészhelyzet utáni 30 napig nem kell figyelembe venni a biztosítási jogviszony megszakításait, ha az legfeljebb 90 nap.

Könnyebbség, hogy az igényléshez elég a bankba az egyik félnek bemennie, ha a másik meghatalmazza a teljes körű eljárásra. Erre a vészhelyzet megszűnését követő 30 napig van lehetőség.

