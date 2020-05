A koronaválság feje tetejére állította a hiteleket: mit művel a babaváró?

Szinte hihetetlen hogyan reagált a hazai fogyasztói hitelpiac a koronavírus-járvány megjelenésére idén márciusban. Míg a személyi hitelek iránti kereslet egy masszív 25 százalékot esett vissza a recesszió első hónapjában, addig a babaváró mintha új lendületet kapott volna a válság hatására, és egy jelentős 14 százalékkal többet vettek fel belőle a magyarok idén februárhoz képest.

A koronavírus-járvány alaposan felkavarta a lakossági hitelek piacát idén márciusban, pánikra azonban legkevésbé sincsen okunk. Ahogy azt áprilisban írtuk, a gazdasági válságok idején a fogyasztási hitelek iránti kereslet jellemzően visszaesik. Nem történt ez másképpen idén a koronaválság első hónapjában sem, amikor is a hazai személyi hitelek kihelyezése egy számottevő 25 százalékot esett vissza az elmúlt egy év távlatában, de 20 százalékos csökkenést figyelhettünk meg az idén februárban mért kihelyezéshez képest is. Ez részben annak is köszönhető, hogy a gazdasági mentőcsomag keretein belül bevezetésre került a lakossági fogyasztói hitelek THM-ének a jegybanki alapkamat plusz 5 százalékában való maximalizálása, amire reagálva napokra vagy akár hetekre felfüggesztették egyes személyi hiteltermékek értékesítését a hazai bankokban.

Ezzel szemben a babaváró hitelkonstrukció mintha észre sem vette volna, hogy gazdasági recesszió vette kezdetét, és a kihelyezés egy számottevő 14 százalékos gyarapodással az első negyedév legerősebb hónapját zárta idén márciusban. Ez vélhetően javarészt a jellemzően hosszabb átfutási időnek az eredménye, illetve igényelni is töretlenül lehetett az elmúlt hetekben az egyéb személyi kölcsönökkel ellentétben. Megint sokaknak azért is válhatott vonzóvá az aktuális gazdasági környezetben, mert a 3 gyerekre tett vállalásunk esetén 10 millió forintos hitel helyett, akár azonos összegű támogatáshoz is juthatunk.

Nézzük is meg, hogy a koronavírus-járvány és a gazdasági sokkhatása hogyan befolyásolta márciusban a fogyasztási hitelek piacát.

A fenti grafikonon a személyi és babaváró hitelek havonta kihelyezett összegeit láthatjuk tavaly márciustól egészen idén márciusig nézve. Ez alapján a havi kihelyezés a személyi hitelek esetében legutóbb 36,43 milliárd forint volt, ami majdnem 25 százalékos visszaesés a 2019. márciusban felvett 49,11 milliárdhoz mérten. Ugyanakkor ez a 36,43 milliárdos összeg a februári 45,91 milliárdos szinthez nézve is egy erős 20 százalékot csökkent az elmúlt időszakban. Ebben részben annak is szerepe lehet, hogy a gazdasági mentőcsomag keretein belül bevezetett THM plafon miatt a bankok egyes lakossági hiteltermékek értékesítését szüneteltették pár napig vagy hétig.

Ezt a kis szünetet kihasználva a babaváró élt a lehetőséggel, és egy masszív 64,1 milliárd forintos kihelyezéssel az elmúlt félév egyik legerősebb hónapját zárta. De említésre méltó még az is, hogy a februári 56 milliárd forinthoz képest bő 14 százalékkal erősödött a kihelyezése.

Azzal, hogy a kihelyezése még a gazdasági recesszió első hónapjában is növekedni tudott a babaváró hitel teljes állománya 631,2 milliárd forintra duzzadt, ezzel meghaladta az egyéb személyi kölcsönök 918,3 milliárdos állományának a kétharmadát.

A fenti grafikonon láthatjuk a személyi és babaváró hitelek teljes állományainak alakulását tavaly március óta. A személyi hitelek legfrissebb 918,3 milliárd forintos teljes állománya egy masszív 24 százalékot bővült a tavalyi év azonos időszakában mért 738,41 milliárdos összeghez képest. Ha pedig idén februárhoz mérjük, akkor már csupán 1 százalékot tudott gyarapodni a személyi hitelek állománya.

Ezzel szemben a babaváró hitelek 631,2 milliárd forint összegű teljes állományában egy számottevő 11 százalékos bővülést figyelhettünk meg az idén februárban mért 567,6 milliárdhoz viszonyítva.

Összefoglalva azt állapíthatjuk meg, hogy a koronavírus-járvány keltette gazdasági sokkhatás alaposan felforgatta a fogyasztói hitelek piacát. A személyi hitelek havi kihelyezéseiben egy számottevő 20 és 25 százalékos visszaesést figyelhettünk meg már akár egy hónapos, de éppúgy éves szinten mérve is. Ezzel szemben a babaváró hitelnek úgy fest még jót is tett az aktuális gazdasági válság, ugyanis az idén márciusban felvett 64 milliárdos kihelyezéssel az idei első negyedév legerősebb hónapját zárta.

Címlapkép: Getty Images