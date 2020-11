Egyhavi törlesztőt elenged a magyar bank: ők élhetnek a kedvezménnyel

A személyi kölcsön az egyik legnépszerűbb hiteltermék Magyarországon: vonzereje a gyorsaságban és a szabadon felhasználhatóságában rejlik. Bár az online ügyintézés miatt napjainkban még egyszerűbb hitelhez jutni, azért mielőtt belevágnánk, érdemes pár dolgot mérlegelni! A Pénzcentrum összefoglalta a legfőbb alapvetéseket, és az is kiderült, hogy milyen akciókkal kecsegtetnek a hazai pénzintézetek. Van olyan bank, amely egyhavi törlesztőt még el is enged, ha tőlük veszünk fel személyi hitelt!

A személyi kölcsönök méltán népszerűek a magyar hitelpiacon: egyik vonzerejük, hogy szabadon felhasználhatóak, de előnyeik közé tartozik még, hogy gyorsan és egyszerűen akár 10 millió forintot is felvehetünk. Bármilyen nemvárt kiadásra megoldást nyújthatnak, illetve akkor is, ha egy tervezett kiadást nem tudunk maradéktalanul a saját erőnkből kifizetni. Ráadásul rgyre több pénzitézet vezeti be az online ügyintézést például, amelynek hála adott esetben akár a bankfiókba sem kell bemennünk, hogy hitelhez jussunk.

Személyi kölcsön esetében elég jövedelemigazolást, illetve bankszámlakivonatot bemutatni a banknak, erre azért rá szükség, mert a pénzintézet ebből fogja tudni, hogy vissza tudjuk fizetni a felvenni kívánt kölcsönt. Fontos tudni, hogy nem mindenki vehet fel személyi hitelt, aki dolgozik:

nem lehetünk próbaidőn vagy felmondási időszakban

a munkaadóként szolgáló vállalat nem állhat felszámolás alatt

nem lehetünk BAR listások, nem lehet bedőlt hitelünk

Azonban van néhány másik alapvetés is, amelyeket figyelembe kell vennünk, mielőtt személyi kölcsönt veszünk fel. Ezeket foglaltuk most össze röviden.

Ismerd a korlátaid

Az első és legfontosabb dolog, amit figyelembe kell venni az az anyagi biztonságunk, stabilitásunk. A nem körültekintő hitelfelvétel komoly nehézséget okozhat az egész családra nézve, így nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a kockázatokkal. Ha pénzügyi teherbíró képességünknél nagyobb hitelt veszünk fel, akkor megnő annak az esélye, hogy nem tudjuk maradéktalanul visszafizetni a kölcsönt. Ennek esélye ráadásul annál valószínűbb, minél kisebb a jövedelmünk.

Ezen esetek minimalizálása végett alkották meg a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM), a rendelet értelmében mindössze a havi nettó jövedelmünk maximum felét teheti ki a havi törlesztőrészlet. Ez alól kivételt képeznek azok, akiknek havi jövedelme meghaladja a nettó 500 ezer forintot - ebben az esetben az arány 60 százalékos is lehet, fix kamatozású hitelek esetén. Hogy érthetőbb legyen, az alábbi táblázatba összefoglaltuk a lényeget, vagyis azt, hogy bizonyos jövedelmi szinteken mennyi lehet a maximális törlesztőnk:

Figyeld az akciókat!

Ahogy a boltok, úgy a bankok is szoktak különféle akciókat hirdetni az egyes hiteltermékekre. Ha kölcsönök között válogatsz, érdemes megnézni, hogy milyen extra ajánlatokat kínálnak a különféle pénzintézetek. Alább összeszedtünk pár most futó banki akciót:

A Takarékbank nem kevesebbet ajánl, mint hogy a Takarék Fix Személyi Kölcsön valamint Takarék Fix Kiváltó Személyi Kölcsön igénylése esetén egyhavi törlesztőrészletet elenged - bizonyos feltételek teljesítése mellett.

- bizonyos feltételek teljesítése mellett. A CIB Banknál bizonyos vállalt jövedelemátutalás felett kamatkedvezményt adnak, ahogyan az MKB-nál is különböző jövedelmi sávok szerint csökkentik a kamatokat. Minkét esetben vállalni kell, hogy a bankszámládra minden hónapban megérkezik az adott összeg.

A Raiffeisennél ha új ügyfél vagy, akkor még jövedelemátutalást sem kérnek, 250 ezer forint feletti jövedelem esetén pedig ők is megvágják a kamatot. Emellett a hitelfedezeti biztosítás díjából két hónapot elengednek.

Az Erste is kamatkedvezménnyel támad, amellett bizonyos feltételek esetén 20 ezer forintot is jóváírnak az ügyfélnek.

És ez csak pár a sok, limitált ideig élő ajánlat közül, amelyekkel a magyarországi pénzintézetek magukhoz akarnak csábítani. Úgyhogy, ha személyi kölcsön felvételén gondolkodsz, forintban mérhető előnyöket kaphatsz, ha alaposan szétnézel a piacon!

Futamidő vs. törlesztő

A JTM-szabályok, illetve saját anyagi teljesítőképességed függvényében azt is érdemes átgondolni, hogy mekkora futamidőre vennéd fel a hitelt. Egy hitelkalkulátor például kapóra jöhet annak eldöntésében, hogy milyen feltételekkel vedd fel a szükséges összeget:

ugyanis, ha a rövidebb futamidőt választod, akkor ugyan magasabb a törlesztő, de cserébe a rövidebb lejárat mellett kevesebbet fogsz a végén visszafizetni.

Amennyiben pedig nem tudsz - vagy a JTM-szabályok miatt nem fizethetsz - magasabb törlesztőt, akkor a futamidő kitolásával lehet valamelyest faragni a havi részleten - ám ebben az esetben amellett, hogy tovább fizeted a hitelt, a teljes visszafizetendő összeg is nő.

Lejár a könnyítés!

Ha az ajánlatok között böngészel, ne felejtsd el, hogy még december végéig érvényben marad a THM-plafonról szóló rendelkezés. Márciusban a kormány rendeletbe foglalta, hogy a fogyasztási hitelek maximális THM mértéke nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt értékét. Tekintettel arra, hogy az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat az irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára, így még bő másfél hónapig maximum 5,75 százalékos THM-el lehet személyi kölcsön szerződést kötni.

Igen ám, de az intézkedés lejártával értelemszerűen a teljes hiteldíj mutatók is emelkedni fognak, ennek következtében pedig a törlesztőrészlet is némiképp megemelkedik. Így kulcsfontosságú, hogy tisztában legyél vele, pontosan mennyibe is fog kerülni a kölcsön, amit felveszel. A Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorában például feltüntetjük azt is, mennyit kell jelenleg fizetni havonta, és azt is, hogy mennyi lesz az egyes kölcsönök törlesztője januártól.

Címlapkép: Getty Images