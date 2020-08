Babaváró támogatás fiatal házasoknak: Mik a babaváró hitel feltételei, mi történik, ha nem születik gyerek?

Babaváró támogatás fiatal házasoknak: ezek az otp babaváró hitel feltételei, így működik a babaváró hitel kalkulátor. Ha megvan a babaváró hitel mi történik ha nem születik gyerek?

Országszerte rengeteg fiatal gondolkodik a babaváró támogatás felvételén, hiszen nincs is jobb ajándék az "ingyen" hitelnél! Na de mik a babaváró hitel feltételei, ki igényelheti és mennyi jövedelem kell hozzá? Pontosan mennyi a babaváró támogatás és mire lehet felhasználni? Van rá garancia, hogy házasság esetén biztosan megkapjuk? Mi a babaváró támogatás jogszabályi háttere? A babaváró hitel OTP Bank és más bankok esetében eltérő lehet? Mire ügyeljünk, ha bankot választunk? Cikkünkben megválaszolunk minden fogós kérdést a babaváró támogatás kapcsán, ami csak felmerülhet a friss házasokban, házasodás előtt álló fiatalokban.

Mi a babaváró hitel? A babaváró hitel hány évre szól?

A babaváró hitel egy olyan konstrukció, amit 2019 július 1. és 2022 december 31. között igényelhetünk meg. Ez egy maximum 10 millió Ft összegű, legfeljebb 20 éves futamidejű ingatlanfedezet nélküli kölcsön, ráadásul szabad felhasználású, vagyis mi döntjük el, hogy egy ingatlanhoz, új autóhoz, vagy akár egy vállalkozás beindításához használjuk fel. A babaváró hitel induló törlesztőrészlete (az állam kezességvállalási díját beleértve) maximum 50.000 Ft lehet. Ha kiszámoljuk, hogy ez egy 20 éves futamidejű, 10 millió forint összegű hitel esetében mennyi, pontosan 45.834 Ft-ot fogunk fizetni a kölcsön indulásakor.

Mi az állami kezességvállalás?

A babaváró hitel felvétel esetén nem kell kezest megjelölnünk, akihez a hitel nemtörlesztés esetén fordul a bank, ugyanis ezt a pozíciót az állam tölti be. Az állami kezességvállalás díja évente változik, az összeg az adott év elején fennálló tartozás 0,5%-nak az 1/12-ed része.

Mit jelent az ingatlanfedezet nélküli hitel?

A nagyobb összegű és hosszútávú hitelek esetén a bankok gyakran ingatlanfedezetet kérnek, ilyen esetben, ha nem fizetjük a törlesztőrészletet és halmozódnak a kamatok, a bank elveheti tőlünk a terhelt nyaralót, házat stb. A babaváró támogatás esetében ilyen veszéllyel nem kell számolnunk!

Miért találták ki?

Miért jó a babaváró a fiataloknak, miért jó az országnak? Nos, a fiataloknak egy ilyen kedvezményes hitel a mai ingatlanpiaci árak mellett hatalmas segítséget nyújt, ha belegondolunk, hogy sokaknak egy lakásvásárláshoz még az önerő megteremtése is nehézkes. Magyarország népességpolitikájának a fiataloknak való segítségnyújtás mellett természetesen az a célja, hogy minél több gyerek szülessen, ugyanis, ha megvizsgáljuk az ország demográfiai mutatóit, egy kifejezetten öregedő társadalomnak számítunk.

Kedvezményes kamat vagy kamatmentesség? Nem mindegy!

A babaváró hitel kedvezményes kamatjai attól függően változnak, hogy hány gyereket vállalunk és hogyan időzítünk. Az induló kamat kifejezetten alacsony: egy, 2020 januárjában kötött babaváró támogatás kamatjának értéke 3,34% (szakkifejezésekkel élve ez a közzétételt megelőző három hónap 5 éves futamidejű állampapír aukcióin meghatározott átlaghozam 130 %-nak a 2 százalékponttal megnövelt értéke).

Mikor kamatmentes a babaváró hitel?

Ha az első 5 évben megszületik a baba, a kamatmentesség a teljes futamidőre érvényes lesz. Habár kamatot nem, az alaptőkét és a kezességvállalás díját fizetnünk kell!

Mikor szüneteltethetjük a törlesztést?

Az első baba születése után egységesen kérhetjük a bankot, hogy a babaváró hitel törlesztési kötelezettségünket szüneteltessék 3 évre. Ezalatt a 3 év alatt semmit sem kell fizetnünk, a futamidő pedig automatikusan meghosszabbodik ezeknek az éveknek a számával.

A második gyermek születésekor is kérhetjük a törlesztőrészlet 3 éves szüneteltetését, de ekkor már a babaváró futamidejét nem lehet meghosszabbítani.

A tőketartozás elengedése

A tőketartozásból először a második gyermek születése után enged a bank, ekkor a fennálló összeg 30%-át engedik el. Ha megérkezik a harmadik baba, az egész fennálló összeg törlésre kerül.

A babaváró hitel feltételei

Azt, hogy a babaváró hitel ki igényelheti, szigorú feltételek szabják meg, amelyeket a következő lista tartalmazza. Ha a babaváró hitel feltételei nem teljesülnek, ne is számítsuk kedvezményes kölcsönre! Nézzük:

A babaváró hitel csak a leendő gyermekekre vonatkozik, már megszületett babára nem lehet felvenni! A magzat az igénylést követően töltse be a terhesség 12. hetét!

A babaváró támogatás örökbefogadott gyerekre is vonatkozik.

Csak házaspárok igényelhetik, sőt! A házaspár legalább egyik felének az első házassága kell, hogy legyen.

A feleség 18 és 41 év közötti legyen.

Legalább az egyik félnek minimum 3 éves TB jogviszonya kell, hogy legyen, ebből minimum 180 nap magyar jogviszonnyal.

Egyik fél sem lehet rajta a KHR listán (BAR lista), vagyis nem szerepelhet negatív státuszban, a rossz adósok listáján.

Egyik félnek sem lehet NAV-köztartozása.

Mindkét fél rendelkezzen magyar lakcímmel.

Mindkét félnek hitelképes banki minősítéssel kell rendelkeznie!

Mikor veszítjük el a kamattámogatást?

Azzal a tévhittel ellentétben, hogy az első gyermek születésével a kamatmentesség le van tudva, elveszíthetjük ezeket a kedvezményeket. Milyen esetekre vonatkozik ez?

Ha már megvan a babaváró hitel mi történik ha nem születik gyerek?

Ha nem születik meg a baba (tudatos családtervezés esetén) az első 5 évben, akkor elveszítjük a kedvezményt, így a kamat 6,47%-ra nő (2020 januári adatok alapján). A magasabb kamat mellett vissza is kell fizetnünk a kamattámogatás értékét az elmúlt 5 évre vonatkozóan - ez az összeg körülbelül 1,46 millió Ft-ot jelent!

Külföldre költözhet-e a házaspár?

Ha külföldre költözünk, akkor is normál kamatra változik a kedvezményes kamat és a korábbi kedvezményeket is vissza kell fizetni akkor is, ha született gyermekünk 5 éven belül.

Mi történik, ha a babavárót felvett pár elválik?

Normál hitelkamatot kell fizetni, ha nem született gyerek, a kedvezmény értékét az előzőkhez hasonlóan vissza kell adni, ám ha az a fél, aki tovább fizeti a törlesztőrészletet 5 éven belül újra házasodik, akkor újfent megnyílik a gyermekvállalási határidő és érvényesítheti a kedvezményt következő házasságából született gyermekére.

Ha a házaspár egyik tagja meghal mi történik?

6 hónapig élni fog a kamatmentesség, majd normál kamatra változik. A kedvezményeket ebben az esetben nem kell visszafizetni.

Ha a pár nem neveli tovább a gyermeket, normál kamatot kell visszafizetni a kamattámogatás rendezésével.

Hitel-előtörlesztés

A babaváró támogatás ingyenesen előtörleszthető, de az első 5 évben még az első gyermek születése előtt a kölcsön felét meghaladó összeget ne törlesszük, ugyanis akkor a kamattámogatást is vissza kell adnunk.

Babaváró hitel kalkulátor: a babaváról hitel hol érdemes, van-e különbség a bankok között?

A babavaro tamogatas megszerzéséhez nem elég az állami jogszabályi feltételek teljesítése, ugyanis az egyik legfontosabb kritériuma az, hogy az adott bank hitelminősítésének meg kell felelnünk. Mi a különbség a bankok között, az ő értelmezésükben a babaváró hitel mennyi jövedelem kell?

A speciális jövedelmek elfogadásánál más-más korlátokba ütközhetünk, például a terhes anyák jövedelmével kapcsolatban, illetve a vállalkozásokból származó jövedelmek értelmezése is eltérő (evás, katás, készpénzes jövedelmek).

A bankok eltérő mértékben terhelik az igazolt jövedelmet és a babaváró támogatás törlesztőrészletét, mindemellett számolnunk kell az állami kezességvállalás díjával is.

Lakásvásárlás esetén eltérő módon számíthatják be a babaváró hitelt, mint önerőt. A túlzott eladósodás elkerülése végett a babaváró önerőként való felhasználását 75%-ban maximalizálják.

Nem egységes, hogy melyik banknál lehet kivenni hitelkiváltásra, pedig sokan a már meglévő, drága hitel lecserélésére használják.

A babaváró hitel OTP, Erste, Raiffeisen és más bankok esetében tehát eltérő lehet: ha nem tudjuk, melyiket érdemes leginkább választanunk, az internetes babaváró hitel kalkulátor programok segítségével válasszuk ki, hogy melyik a legmegfelelőbb számunkra. Ha a babaváró hitel kalkulátor nem ad elegendő információt számunkra, érdemes részt vennünk egy vagy akár több személyes hiteltanácsadáson is.

Összességében a babaváró támogatás

A babaváró hitel egy maximum 10 millió Ft értékű, 20 év futamidejű, kamatkedvezményes hitel, amelynek felvételével vállaljuk, hogy a következő 5 év során gyermekünk születik.

1. gyermek születése: 3 évre felfüggeszthetjük a hiteltörlesztést, innentől a babaváró kamatmentes, a hitel futamideje 3 évvel meghosszabbodik.

2. gyermek születése: további 3 évvel meghosszabbíthatjuk a hiteltörlesztést (a futamidőt nem) és a hátralékból 30%-ot elenged a bank.

3. gyermek születése: a fennálló összeget teljes egészében elengedi a bank.

Gondolkodjuk hosszú távon!

A babaváró támogatás fiatal házasoknak egyrészt egy rendkívül jó lehetőség, másrészt komoly, teljesítendő feladat. A babaváró hitel a CSOK-hoz hasonlóan arra ösztönzi a fiatalokat, hogy lehetőleg minél hamarabb, 3 gyermeket vállaljanak, ám mondanunk sem kell, ne a kedvezményes hitel legyen az oka a gyermekvállalásnak. Hosszú távú terveinkbe kalkuláljuk bele, hogy a jövőben hány gyermeket fogunk tudni igényeik szerint felnevelni!

