Alig bírják a tempót a magyar bankok: rengetegen rohannak ügyintézni

Ügyfélroham indult el a magyar bankoknál azután, hogy a kormány hiteltörlesztési moratóriumot hirdetett az év végéig. Több pénzintézetnék is jelezték, hogy leterheltek a telefonos ügyfélszolgálatok és a fiókok ügyintézői is. Egy banki dolgozó a 24.hu-nak egyenesen azt mondta:

Olyan, mintha az elmúlt 10 év szinte összes hitelfelvevője egyszerre akarná felhívni a call centert vagy bemenni a bankba ügyet intézni.

Az ügymenet úgy néz ki, hogy aki élni akar a moratóriummal, nincs teendője, automatikusan felfüggesztik a törlesztését. Aki folytatni akarja a törlesztést, annak nyilatkoznia kell: ehhez a bankok online felületeiket ajánlják, illetve az internetbankjaikat.

A Magyar Nemzeti Bank előzetesen úgy becsülte, hogy a lakossági hitellel rendelkezők 80 százaléka él majd a moratóriummal, tehát elméletben csak a hitelesek ötödének kell most elintéznie, hogy továbbra is vonják a részleteket. Korábban a Pénzcentrum is megkérdezte a bankokat, hogy hányan fizetnék tovább a hitelüket. A bankok azt kérik, hogy ügyfeleik elsősorban az internetbankon vagy a honlapon keresztül nyilatkozzanak, ha továbbra is törleszteni kívánják hitelüket. A Pénzcentrum nemrég részletes cikkben foglalkozott azzal, milyen lehetősége van az ügyfeleknek, ha nem kívánnak élni a moratóriummal.

A K&H Banknak április elején több mint 40 ezer lakossági ügyfele döntött úgy, hogy nem kíván élni az év végéig szóló törlesztési moratórium lehetőségével, vagyis az eredeti szerződésük értelmében tovább fizetik hiteltörlesztéseiket.

Az OTP Bank ügyfelei közvetlenül a moratórium bejelentését követően, és azóta is sokan folyamatosan jelzik, hogy ezentúl is fizetni szeretnék hiteleiket. A nyilatkozatok feldolgozási ideje több nap is lehet - írták.

Április első napjaiban már több mint 12 ezer ügyfél jelezte a CIB Banknál, hogy nem szeretne élni a hiteltörlesztési moratóriummal, és a számuk folyamatosan nő. A bank jelenleg is azon dolgozik, hogy a törlesztési moratóriumot a jogszabálynak mindenben megfelelve biztosítsa. Azokat a terheléseket, melyek a rendszerek átállása alatt esetlegesen tévesen beszedésre kerülnek, visszautalják - közölte a CIB.

A hónap elején a Takarékbank, az Erste és a Raiffeisen közölték, hogy több tízezer ügyfelük továbbra is a hitelei törlesztését választotta.

