Végre jó hírek jöttek a magyar bankokból: tényleg csökkenésnek indultak a kamatok?

Ismét 40 milliárd fölé került az új lakáshitel-szerződések összege, de az egy évvel korábbi adatokat alapul véve még nagyon messze van az a helyzet, amire azt mondhatjuk, hogy a hitelezés kikerült atbból a válságból, melybe a tavalyi esztendő kamatemelései miatt került. A kamatok viszont végre egyként kezdtek el csökkenni, ami akár lassan azt eredményezheti, hogy a magyarok visszatérnek a bankokba.

Habár az előző havihoz képest némileg javult, az egy évvel korábbi adatokhoz mérten továbbra is súlyos válság mutatkozik a lakáscélú hitelek új szerződéseinek összegében - ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ma közzétett friss adatsorából. A márciusi adatokat nézve azonban több örömteli esemény is történt. Nem csak a lakáshitelek, de a személyi kölcsönök és a babaváró is kezd végre kilábalni a súlyos pofonokból, amit egy év alatt kapott folyamatosan, illetve több, mint egy év után először végre egyöntetű átlagkamat-csökkenést is feljegyezhetünk. A kérdés azonban megmaradt: vajon kitart-e a lendület a következő hónapokban is, vagyis magára talál-e végre a hitelezés Magyarországon?

Óvatos visszarendeződés

41,59 milliárd forintért kötöttek a magyarok lakáscélú hitelt 2023 harmadik hónapjában, amely 8 milliárddal több a februári adatnál, viszont kevesebb, mint a harmada a 2022 márciusinak. Az alábbi grafikonon jól látszik az a zuhanórepülés, amit a lakáshiteleknek el kellett szenvedniük a háború okozta inflációban és gazdasági mikroválságban.

A lakáshitelek válságáról már több elemző is megszólalt az elmúlt hónapokban, és egyelőre még mindig tartja magát az a vélemény, hogy időbe telhet, amíg a hitelezés magára talál. Amint azonban hamarosan látni is fogjuk, a reménysugár már felcsillant, és ha valóban az következik a monetáris politika döntéshozói részéről, aminek legelső, óvatos lépéseit már láthattuk, akkor a kilábalás még sokkal hamarabb megindulhat, mint előzetesen sokan gondolták.

Messze még az üdvös mennyiség

Ha mindhárom, általunk rendszeresen vizsgált nagy hiteltípust nézzük meg, akkor jól látszik, hogy a lakáshitelek mellett a személyi kölcsönök, valamint a babaváró is javítani tudott. Persze azt nagyon fontos megjegyezni, hogy ez a pici javulás csak az előző hónaphoz képest van így, egyéves összehasonlításban még mindig elég rossz a helyzet: a személyi kölcsönök tavaly márciusban ötödével jobban álltak, mint most, a babaváró esetében pedig egy év alatt több, mint a felére zuhant vissza az új szerződések összege.

Végre jön a csökkenés?

A hitelek viszont egyértelműen kimozdulni látszanak végre a súlyos zuhanórepülésből, ahová az elmúlt évben kerültek, ennek pedig az az oka, hogy az MNB két hete már egy apró, de óvatos lépést tett végre az alapkamat csökkentése felé. A jegybanki alapkamatot az elmúlt évben azért kellett folyamatosan emelni, hogy legalább ezen a módon védekezzen a monetáris politika az infláció ellen, de nagyon úgy tűnik, hogy hamarosan végre a gazdaság teljesítménye, és a világ pénzügyi piacain uralkodó jó hangulat az is megengedi, hogy a kamat is csökkenjen. A hírre pedig már ebben a márciusi hónapban is reagáltak a hiteltípusok kamatai: a vizsgált kamattípusoknál egyöntetű csökkenés következett be.

Persze nagy kérdés, hogy ez a kamatcsökkenés pontosan mekkora ütemben folytatódhat, az azonban szinte biztos, hogy növekedéssel a következő hónapokban már nem kell majd számolni. Ez pedig azt jelentheti, hogy azok, akik eddig a durva kamatok miatt nem akartak belevágni a hitelfelvételbe, lassan visszatérnek majd a bankfiókokba, hogy az akár egy évvel elodázott lakásvásárlást vagy lakásfelújítást pénzügyi alapjait hitellel megteremtsék.

Minimum még egy "tízes"

Végezetül pedig nézzük meg ismét a bankok lakáshitel-ajánlatait, amelyeket ezúttal is a Pénzcentrum kalkulátorának segítségével gyűjtöttünk egybe. A szokásos módon 10 millió forintos kölcsönösszeggel számoltunk, 20 éves futamidőre, illetve feltéve, hogy a családban van legalább 40 ezer forint havi nettó jövedelem.

Az lassan senkinek sem meglepetés, hogy a legkedvezőbb ajánlatot az UniCreditnél találjuk, persze az sem, hogy a tízmilliós kölcsönösszeget már itt sem ússzuk meg anélkül, hogy a húsz esztendős futamidő végére ne minimum a felvett összeg dupláját kelljen visszafizetnünk. De az is feltűnő lehet, mekkora különbség van a havi törlesztők között is: míg a legjobb ajánlatnál havonta 86 ezres a törlesztő, az OTP-nél a türelmi idő lejártát követően 100 ezer forint fölötti törlesztőt kell fizetnünk, ami a feltételezett 400 ezres jövedelem negyedét is elviszi minden hónapban.