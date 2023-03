Itt az amerikai bankcsőd hatása a kamatokra: Európa se marad ki válságból?

Az Európai Központi Bank (EKB) valószínűleg óvatosabbra fogja kamatpolitikáját az amerikai Silicon Valley Bank (SVB) csődje után a düsseldorfi IMK makrogazdasági és konjunktúrakutató intézet szakemberének véleménye szerint. "Az Egyesült Államokban történtek valószínűleg némileg lassabb tempóra fogják késztetni az EKB-t" - mondta a szakszervezetekhez közel álló IMK (Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung) gazdaságkutató intézet tudományos igazgatója, Sebastian Dullien a Reuters hírügynökségnek kedden.

Véleménye szerint az amerikai bankcsődöt követő pénzpiaci turbulenciák az ottani befektetések és hitelezés terén bizonyos óvatosságot kell, hogy kiváltsanak és ez önmagában is lassítja a növekedést. Ennek következtében a Fed lassítani kényszerül kamatemeléseinek tervezett ütemén. "Ez pedig Európában is visszafogja a növekedést" - mondta Dullien. Ráadásul az alacsonyabb amerikai kamatlábak mellett még egy kissé alacsonyabb EKB-kamat is elég az euró árfolyamának stabilan tartásához- tette hozzá.

A kutatóintézet szakembere szerint ugyanakkor a bankszektor jelenlegi problémái nélkül is elegendő lenne az irányadó jegybanki kamatokat lassabb ütemben emelni. A monetáris politika általában több negyedéves késleltetéssel fejti ki a hatását a reálgazdaságra. Az EKB az utóbbi időkben úgy tűnik, mintha nem várná ki a kamatemelések tényleges hatását - mondta Dullien, megjegyezve, hogy ilyen megközelítéssel könnyen túl lehet lőni a célon.

Az EKB a héten csütörtökön tartja kamatdöntő ülését. A piac az irányadó kamat 3,00 százalékról 3,50 százalékra emelésére számít. Az EKB inflációellenes céllal - ami jelenleg 8,5 százalék az euróövezetben - már a hatodik kamatemelést hajtja majd végre.

"Kockázatos helyzetet teremthet a monetáris politika számára ha a banki stabilitás érdekében nem lehet tovább emelni a kamatlábakat akkor sem, ha az infláció miatt arra szükség lenne" - mondta Dullien, hozzátéve, hogy ezért is fontos szerinte a bankrendszert szigorú ellenőrzés alatt tartani. "Remélem Európában az EKB jobb felügyeleti munkát végez, mint az SVB-ért felelős hatóságok az Egyesült Államokban" - mondta az IMK szakértője.