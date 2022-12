Minden, amit a falusi csok-ról tudni kell: itt vannak az aktuális feltételek és a friss településlista

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemrég derült ki, hogy a falusi csok támogatás egészen 2024-ig velünk fog maradni, az erről szóló rendelet pedig a minap a Magyar Közlönyben is megjelent. Ez azonban már tartalmaz egy apró módosítást, ráadásul a falusi csok-kal érintett települések listája is bővült. A Bankmonitor most összeszedte azt, hogy pontosan mi is változik januártól.

A falusi csok a családi otthonteremtési kedvezmény egyik speciális fajtája, ami a tanyák, valamint bizonyos kistelepüléseken lakások és házak vásárlásához, felújításához és korszerűsíté séhez nyújt vissza nem térítendő támogatást. Az pedig még csak nemrég derült ki, hogy A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A napokban pedig megjelent a Magyar Közlönyben a támogatást érintő változásokról szóló rendelet, ami a települések listáját is tartalmazza: néhány helység kikerült, miközben újabbakon is nyílt támogatási lehetőség. A Magyar Közlönyben megjelent változások alapján 2023-ban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében van a legtöbb preferált kistelepülés (szám szerint 336), ezt követi Baranya (281), illetve Somogy (230), míg Pest vármegyében mindössze 57, Komárom-Esztergom megyében pedig 50 ilyen van. Ki igényelheti a falusi csok-ot? Alapvetően a csok, azaz a családi otthonteremtési kedvezmény személyi feltételeit kell csupán teljesítenünk, azaz igényelhetik élettársak, házastársak, valamint a gyereküket egyedül nevelő szülök egyaránt. Azonban fontos tudni, hogy a jövőben születendő gyermek (tehát vállalt) után járó támogatást már csak házasok igényelhetik, amennyiben az igényléskor legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40-et. Mekkora a falusi csok összege? A falusi csok összege vásárlás és egyidejűleg bővítés/korszerűsítés esetén: 1 gyermek: 600 ezer forint

2 gyermek: 2,6 millió forint

3 vagy több gyermek: 10 millió forint A falusi csok összege meglévő lakás bővítés/korszerűsítés esetén: 1 gyermek: 300 ezer forint

2 gyermek: 1,3 millió forint

3 vagy több gyermek 5 millió forint Azoknak a településeknek a listáját, ami az érintett településeket tartalmazza a Bankmonitor oldalán találod meg.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK