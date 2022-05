NAV jövedelemigazolás Ügyfélkapu segítségével: hogyan kell megigényelni?

Jövedelemigazolásra bármikor szükségünk lehet a banki ügyintézés során, kiváltképp akkor, ha valamilyen hitelt szeretnénk igényelni. Honnan kell lekérnünk a szükséges dokumentumokat, hogyan történik a NAV jövedelemigazolás Ügyfélkapu útján való beszerzése?

Cikkünkben minden fontos információt elárulunk a NAV jövedelemigazolás igénylés kapcsán: az elektronikus jövedelemigazolás mennyi idő alatt lesz kiállítva, a NAV jövedelemigazolás mennyi idő alatt készül el, hogy a banknak is bemutathassuk? Milyen adatok szerepelnek egy hivatalos jövedelemigazoláson? Mi szükséges ahhoz, hogy jövedelemigazolást kaphassunk? Jövedelemigazolás egészségbiztosítási ellátás megállapításához hol lehet venni?

Mi az a jövedelemigazolás?

A jövedelemigazolás egy olyan dokumentum, amit hiteligényléskor a banknak fel kell mutatnunk, hogy igazoljuk vele, valóban annyi pénzt keresünk, ami feljogosít bizonyos hiteltípusok megigénylésére. A jövedelemigazolás gyakorlatilag biztosítékként funkcionál a bank számára, innen tudják, hogy képesek vagyunk a törlesztőrészletek rendszeres befizetésére.

Mindenképpen érdemes ismernünk a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) jelentését is: ez a mutató általánosságban szabályozza, hogy milyen jövedelmi státusszal meddig terhelhető a havi jövedelem, milyen távon. Általánosságban azt érdemes tudnunk, hogy 500.000 forint feletti jövedelem esetén a fizetésünk nagyobb mértékben terhelhető, illetve akkor is, ha minél nagyobb (pl. legalább 10 éves) kamatperiódusú hitelt választunk.

A jövedelemigazolás honnan szerezhető be?

Elsőre problémásnak tűnhet, főleg, ha többféle forrásból származik a jövedelmünk, ám a jövedelemigazolás beszerzése valójában gyerekjáték. A legegyszerűbb eset az, ha munkavállalóként (alkalmazott) működünk: így elegendő a hitelhez egy egyszerű munkáltatói jövedelemigazolás (kérjük a munkáltatótól), illetve a bankszámla kivonat, amit bármelyik bank kérhet tőlünk (például az elmúlt 3 hónapra visszamenőleg). A bankok többségénél, ha valaki túl van a próbaidőn (vagyis nem mondhat fel neki a munkáltató bármikor) és rendelkezik a mindenkori minimálbérrel, nincs akadálya a kölcsönnek – akár belföldi, akár külföldi jövedelemről legyen szó (magyar lakcím az utóbbinál is szükséges lehet).

KATA jövedelemigazolás

A bonyolultabbik eset a KATA jövedelemigazolás, ugyanis az egyéni vállalkozókra szigorúbb szabályok vonatkoznak a hitelfelvételnél - ekkor NAV jövedelemigazolás igénylése szükséges (NAV SZJA igazolás mellett). A bank a KATA-s vállalkozó jövedelmének csak a 60%-át fogadja el jövedelemként, illetve 3 hónapos munkaviszony helyett sokszor minimum 6-12 hónap szükséges.

Egyéb speciális esetek

A készpénzben kapott jövedelemre külön szabályok vonatkoznak, amelyeknek mindenképpen alaposan utána kell néznünk, ha az egyéni vállalkozói kategóriába tartozunk (célszerű egyenesen a NAV illetékes munkatársaihoz fordulnunk az instrukciókért)! Az öregségi nyugdíj és a rokkantsági nyugdíj esetén a nyugdíjszelvény és a nyugdíjértesítő felmutatása is szükséges lehet (bővebb információkért forduljunk a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz). Bizonyos hiteleknél (pl. személyi kölcsön) nem veszik figyelembe önálló, elsődleges jövedelemként az olyan speciális jövedelemtípusokat, mint például az ápolási díj vagy a GYED.

Jövedelemigazolás formanyomtatvány: mi szerepel rajta?

Minden banknak más, saját jövedelemigazolás formanyomtatványa van, azonban általánosságban elmondhatjuk ezekről a dokumentumokról, hogy tartalmazniuk kell a munkavállaló és a munkáltató alapadatait (SZIG, lakcím, adószám, adóazonosító jel), a bruttó és a nettó fizetésünket, illetve az elmúlt három hónapban szerzett jövedelmünk összegét – gyakorlatilag ezzel igazoljuk, hogy mennyire terhelhető a bérünk, mekkora maximum törlesztőrészlet bevállalását teszi lehetővé a jövedelmünk.

Szerepel még az iraton az is, hogy milyen célból kérjük az igazolást és hogy melyik banknak küldjük, illetve az átvétel módja és a jövedelemigazolás példányszáma is (továbbá minden más információ, amit az adott hitelintézet szükségesnek talál, például a telefonszám, a munkakör és a tevékenységi körök megnevezése).

Egészségbiztosítási ellátáshoz szükséges jövedelemigazolás

A jövedelemigazolás egy speciális esete a „Jövedelemigazolás az egészségbiztosítási ellátás megállapításához” nevű formanyomtatvány, ami akkor volt szükséges, ha valakinek például megszűnt a munkaviszonya, azonban az egészségbiztosítási ellátás megállapítására szüksége volt. Lényegében ugyanaz a dokumentum tartalma, csak nem hiteligénylésre irányul, hanem az egészségbiztosítási ellátás megállapítása miatt szükséges. A jogszabályok változása miatt 2018 óta nincs rá szükség.

A NAV jövedelemigazolás igénylése

A NAV jövedelemigazolás Ügyfélkapu segítségével kerül megigénylésre (ha eddig nem regisztráltunk, célszerű ezt mihamarabb megtennünk), illetve telepítenünk kell a számítógépünkre az általános nyomtatványkitöltő keretprogramot (ÁNYK) is. Az „IGAZOL” nevű formanyomtatvány kitöltésével egyszerűen és gyorsan elvégezhetjük a feladatot; ezt ezután beküldjük a NAV-nak az Ügyfélkapun keresztül, majd 6 napos határidővel meg is érkezik az Értesítési Tárhelyre a hivatalos NAV jövedelemigazolás.

A NAV jövedelemigazolás mennyi idő?

Maximum 6 munkanap az „IGAZOL” formanyomtatvány leadásától kezdve.

NAV jövedelemigazolás Ügyfélkapu nélkül

Ha nincs Ügyfélkapunk és mindenképp ragaszkodunk a személyes ügyintézéshez, a NAV jövedelemigazolás igénylés személyesen is megtehető az ügyfélszolgálati irodákban (és telefonon keresztül is intézhető). Ha a papírt nem kapjuk azonnal kézhez, a jövedelemigazolás ügyéntézés ideje az elektromos jövedelemigazoláshoz hasonlóan 6 nap. Postán is intézhetjük a feladatot, ez esetben számoljunk a kézbesítési idővel!