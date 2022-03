Rengeteg magyar család lecsaphat még az állami ingyenpénzre: közeleg a határidő, nem érdemes lemaradni

Az Otthon-felújítási program sok gyermeket nevelő család érdeklődését keltette fel. A kezdeti lelkesedést először ugyan némi csökkenés követte, de 2021 második felében emelkedő trend volt tapasztalható. Az idei első negyedéves felmérés során a lakásfelújításra felvehető állami támogatás iránti érdeklődés a tavalyi negyedik negyedévhez képest csak hibahatáron belül változott – ezt mutatják egy nagyszábsú friss kutatás eredményei. A februári megkérdezés eredménye szerint 2022 végéig az összes háztartás 8%-a biztosan, 13%-a valószínűleg élne a program nyújtotta lehetőségekkel. A két legnépszerűbb cél a belső terek és a fürdőszobák felújítása, de sokan szeretnék ingatlanuk fűtési rendszerét, illetve tetőszerkezetét korszerűsíteni. A napelemek és napkollektorok felszerelése iránti igény erős emelkedést mutat.

A GKI lakossági felmérései, amelyek a lakás-felújítási és korszerűsítési terveinek, szándékainak és kilátásainak feltérképezését célozzák 2020 januárjától a Masterplast Nyrt. támogatásával készülnek. A jelen megkérdezés során megkérdezett lakossági minta 1000 fős, nem, életkor, lakóhely és iskolai végzettség szerint reprezentatív.

Az Otthon-felújítási program lehetővé teszi a Magyarországon élő, gyermeket nevelő családok számára - 3 millió forintos összeghatárig - állami támogatás igénylését. Az elvégzett felújításról szóló pénzügyi beszámoló jelenlegi benyújtási határideje 2022. december 31. Ez a lehetőség sokak fantáziáját mozgatta meg, 2021 első negyedévben a háztartások bő 7%-a jelezte, hogy biztosan, 17%-uk pedig valószínűleg szeretett volna részt venni benne. A tavalyi második negyedévben – vélhetően a programban való részvétel pontos feltételeinek tisztázódása után – lényegesen csökkent az érdeklődés. Ezután azonban ismét nőttek az igények.

Az idei első negyedévben a válaszadó háztartások 8%-a biztosan szeretne lakásfelújításhoz és korszerűsítéshez kapcsolódóan 2022 végéig állami támogatást felvenni s további 13% valószínűleg igénybe venné ezt a fajta támogatást. A jelen felmérés eredménye az egy negyedévvel ezelőttihez képest hibahatáron belüli elmozdulást jelent, azaz a programban való részvétel iránti érdeklődés továbbra is jelentős.

Az állami támogatás igénylése a családiház-tulajdonosok körében a legnépszerűbb - ezek 10%-a biztos, 15%-a valószínű résztvevőnek mondta magát. A társasházakban élők tervei szerényebbek, körükben 5% a biztosan és 11% a valószínűleg támogatást igénylők aránya.

Az állami támogatás iránti érdeklődés a középgenerációk körében a legmagasabb, a 30 és 50 év közöttiek közül a biztosan és valószínűleg támogatást felvevők aránya 13, illetve 19%. A 30 év alattiak érdeklődése is valamivel átlag feletti, körükben a fenti két arány 11 és 14%. Az 50 év felettiek körében jóval szerényebb az érdeklődés. A statisztikai régiók közül a legnagyobb aktivitás – ahogy a korábbi felmérések során is - a közép-dunántúliban várható. Átlag feletti az érdeklődés a nyugat-dunántúli és az észak-magyarországi régióban is. A települési lejtő hatása érvényesül, a legalacsonyabb a program iránti érdeklődés a fővárosban, a legmagasabb a községekben.

Az állami támogatást felvenni tervezők bő harmada szeretné kihasználni a maximálisan igényelhető keretet, negyedük venne fel legalább 2 millió forint támogatást. Az átlagos igénylési összeg ezek alapján 2,1 millió forint, ami – az önerőt is beleszámítva - 4,2 millió forintos projektértéket jelent. Ez az összeg mintegy 10%-kal emelkedett a tavalyi negyedik negyedévi megkérdezéshez képest. A háztartások rendelkezésére álló jövedelmének emelkedésével párhuzamosan nő az igényelni tervezett támogatás összege. Míg az alsó két jövedelmi decilisbe tartozó családok által átlagosan igényelt támogatás 1,3, addig a felső két decilisbe tartozóké 2,3 millió forintot tett ki.

A legnépszerűbb cél változatlanul a lakóingatlanok belső tereinek felújítása (ami a belső fali, padló, álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, illetve ezek festését, tapétázását jelenti). Ezt a válaszadók 39%-a jelölte meg. Harmaduk a fürdőszoba korszerűsítését szeretné elvégeztetni. A fűtési rendszer korszerűsítése, illetve a tetőfelújítás iránti igény népszerűsége sem marad el lényegesen ezektől, a megkérdezettek bő negyede szeretné ezeket elvégeztetni. A napkollektor vagy napelemes rendszer kiépítése iránt a jelen felmérés során minden negyedik válaszadó érdeklődött. Egy évvel ezelőtt még minden hetedik tette egyanezt.

Ez az érezhető növekedés annak is betudható, hogy ennek támogatására az Otthonfelújítási programon kívül is állnak rendelkezésre célzott pályázati források. A külső nyílászárók cseréje iránt minden ötödik válaszadó érdeklődött, egy évvel ezelőtt még minden negyedik. Hasonló népszerűségnek örvend a klímaberendezések beszerelése vagy cseréje, illetve a hőszigetelési munkálatok. Mint ismert, az otthonfelújítási támogatást a jelen állás szerint 2022. december 31-ig lehet kérvényezni.