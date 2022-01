Elindult a visszaszámlálás: már nem sokáig lehet felvenni a babaváró támogatást

Egy éve maradt a jelenlegi kondíciók mellett azoknak, akik szeretnék felvenni a babaváró támogatást. A 44/2019. (III. 12.) kormányrendelet a babaváró támogatásról ugyanis kimondja, hogy a kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2022. december 31-éig köthető meg. Bár a rendeletet akár módosíthatják is és kitolhatják a határidőt, aki biztosra akar menni, az még az idén elintézi az igénylést. Ez azt eredményezheti, hogy élénkül majd a bankok hitelkereslete, illetve az ingatlanpiacon is nőhet az érdeklődés. Sokak számára viszont azt jelenti a közelgő határidő, hogy esélyük sincs megfelelni a feltételeknek.

A babaváró támogatást 2019. júliusában vezették be, azonban már azt megelőzően hatalmas érdeklődés övezte az új konstrukciót. Azóta az elmúlt évek egyik legsikeresebb hitelterméke lett: bevezetése óta közel 1600 milliárd forintot fizettek ki a bankok az igénylőknek. A babaváró hitel bevezetése óta pedig a lakáshitel-felvételi és házasodási kedv is élénkült. Nem is véletlenül ilyen vonzó ez a konstrukció: akár önerőként is felhasználható.

A babaváró hitel az első 5 évben kamatmentes, és amennyiben ezen időszak alatt születik gyermeke az igénylőknek, akkor kamatmentesség a teljes futamidőre megmaradhat. A törlesztési kötelezettséget pedig 3 évre lehet szüneteltetni, ha gyermek születik a családba. A második gyermek születésekor az aktuális tartozás 30 százalékát elengedik, harmadik gyermek vállalásakor pedig a teljes fennálló tartozást elengedik - vagyis a kölcsön támogatássá alakul át.

A babaváró hitel népszerűségét az is növeli, hogy azt a bankok önerőként is elfogadják - bár nem 100%-ban. A támogatás összegének csak 75%-át lehet az MNB ajánlása szerint elfogadni, tehát a maximális, 10 millió forintos összeg esetében 7,5 millió forintot. Viszont már ez is hatalmas segítség lehet, hiszen lakásvásárlás esetén a bankok elvárják, hogy a vétálárnak bizonyos százalékát a vevő önerőből teremtse elő. Megtakarítás nélkül így sokan még hitelt sem tudnak felvenni arra, hogy lakást, házat vehessenek.

EZ IS ÉRDEKELHET Mire elég 7,5 millió forint önerő? Ennyi banki hitel járhat a babaváró támogatás mellé Bizonyos esetekben lehetőség lesz, hogy a vételár 80 százalékát a Babaváró hitel és a lakáshitel fedezze.

A hitelintézetek többnyire nagyjából minimum 20 százalékos önerőt várnak el. Ez egy 40 millió forintos ingatlan esetében 8 millió forintot jelent, tehát a vásárláskor maximum 32 millió forint hitelt kaphatnának a vevők. A babaváró hitel felvételével tehát megnyílt az út azok számára, hogy lakáshitelhez jussanak, akiknek addig nem volt megfelelő önerőjük ehhez.

A kölcsön igénylésének azonban számos jogszabályi feltétele van, ezeket mind teljesíteni kell az igénylőknek. A babaváró hitelt házaspárok igényelhetik, ha a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában

a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,

mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel,

legalább az egyik házasfél legalább 3 évnyi folyamatos tb-jogviszonyt tud igazolni.

Feltétel továbbá, hogy a bíróság egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapította meg bűncselekmény elkövetése miatt, illetve egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott 5000 forintot meghaladó köztartozása. Feltétel, hogy a házaspár egyik tagja sem szerepelhet a Központi Hitelinformációs Rendszer negatív adós listáján.

Szükséges továbbá, hogy mindkét házasfél megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:

magyar állampolgár vagy olyan személy, akit a magyar állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak kell tekinteni,

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján hontalan jogállásúnak ismerték el, vagy bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik.

Azt is kiköti a rendelet, hogy a házaspár esetében nem állhat fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető. Minden további jogszabályi feltételt a 44/2019. (III. 12.) számú kormányrendelet tartalmaz a babaváró támogatásról. Ennek 1. §-ának (2) bekezdése kimondja:

A kölcsön és a babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2022. december 31-éig köthető meg.

Amennyiben ezt a határidőt nem hosszabbítják meg, egy évük maradt azoknak, akik szeretnék a támogatást igényelni. A Pénzcentrum babaváró kalkulátorával bárki ellenőrizheti, megfelel-e az alapvető feltételeknek: