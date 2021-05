Milliókat is bukhat az, aki marad a moratóriumban: így nem engedik el az adósok kezét

Mint arról a héten beszámoltunk, a hitelmoratórium jelenlegi formáját, várhatóan augusztus végéig meghosszabbítják. A rendelkezésre álló információk szerint ezt követően sem engedik el a bajba jutottak kezét: csak az automatikus moratórium ér véget ekkor, aki nyáron jelzi, hogy további szüneteltetést kér, az akár 2022. június végéig kihúzhatja hiteltörlesztés nélkül. Annak viszont, aki nem feltétlenül szorul rá, nem érdemes tovább bent maradni a moratóriumban; egy átlagos lakáshitelnél ugyanis akár 1,7 millió forintba is kerülhet a hiteltörlesztés felfüggesztése.

Már korábban írtunk arról, hogy a Kormány, a Magyar Nemzeti Bank és a Bankszövetség gőzerővel dolgozik azon, hogy valamilyen formában meghosszabbítsák a jelen állás szerint június végéig tartó hiteltörlesztési moratóriumot. Az óvatosság érthető, hiszen az MNB szerint a moratórium kivezetése a vállalati hitelállomány 12 százalékánál és a háztartási hitelek (pl. lakáshitel, személyi kölcsön, Babaváró hitel, autóhitel) 10 százalékánál jelent kockázatot. A jegybank ügyvezető igazgatója elmondta:

Fontos lenne, hogy célzott legyen a visszaállítás a moratórium után; akinél indokolt, fokozatosan térjen vissza a teljes törlesztéshez.

Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a hitelmoratórium jelenlegi formája – vagyis az, hogy automatikusan mindenkit beléptettek, és azt kellett a bank felé jelezniük az adósoknak, hogy tovább akart fizetni – nem tartható fenn. Ugyanis emiatt sok olyan adós is felfüggesztette a törlesztést, aki egyébként tudta volna azt fizetni. Ezt támasztja alá az is, hogy a Pénzügyminisztérium januári adatai szerint a háztartások 59 százaléka élt a hitelmoratórium lehetőségével, 2,7 millió lakossági ügyfélből 1,6 millióan.

A Bankmonitor információi szerint a végül elfogadott megállapodás az előbbi szempontokat tükrözi, ám annyiban mégis érdekes, hogy nem részorultsági alapon hosszabbítható meg 2022. júniusig (vagyis éppen a parlamenti választások végéig) a moratórium, hanem azt egyszerűen csak kérni kell június 30. és augusztus 31. között a bankoknál. Aki viszont a hosszabbítás mellett dönt, az már biztosan moratóriumban maradna jövő év közepéig, így érdemes megfontoltan dönteni a kérdésben.

A moratórium ugyanis nem jelent hitel- vagy kamatelengedést, emiatt a halasztás hónapjai alatt nem megfizetett kamatot a bank részére végül meg kell fizetni.

A könnyítés csak annyi, hogy ez az összeg nem kamatozik tovább, hanem egyenlő részetekben szétterítik azt a hátralévő hónapok havi törlesztői között. Mivel a havi hiteltörlesztők a moratórium következtében nem emelkedhetnek, az összegyűlt kamat azonban mégiscsak adósságnak minősül, a moratóriumból kilépők azzal szembesülnek, hogy a hitelkamat nagyságának és a moratórium hosszának függvényében nőni fog a kölcsönük futamideje, ami miatt az úgynevezett teljes visszafizetendő összeg is magasabb lesz.

A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy milyen hatással van a hitelmoratórium egy olyan lakáshitelre, ahol a fennálló tőketartozás 12 millió forint, a hátralévő futamidő pedig 180 hónap. Látható, hogy a moratórium miatt összegyűlt kamat 585 000 Ft lesz abban az esetben, amennyiben az adós a mai napon (2021.05.14) lép ki a moratóriumból, míg ha 2022. június végéig nem törleszt, akkor 1 215 000 forint gyűlik össze ebből.

A több felhalmozott kamat egyben nagyobb futamidő hosszabbítást is jelent – hiszen a havi törlesztő nem nőhet -, ami miatt viszont a teljes visszafizetendő összeg lesz magasabb: moratórium nélkül 16,5 millió Ft-ot kell összességében visszafizetni, míg ha most lép ki valaki a szüneteltetésből, akkor 17,4 millió Ft-ot, a lehetőség maximális kihasználásával pedig 18,3 millió Ft lesz a bank részére megfizetendő teljes összeg.