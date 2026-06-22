Rendkívüli helyzet a Velencei-tónál: szinte teljesen elfogyott a víz, már át is lehet gyalogolni

A Velencei-tó történelmi, rekordalacsony vízállása miatt elmarad az oda tervezett egyetemi kajak-kenu világbajnokság. A drasztikus vízhiányt jól szemlélteti, hogy egy férfi a napokban gyalogosan kelt át a medren keresztül Pákozdról Gárdonyba - tudósított a 444.hu.

A tó vízszintje helyenként a valaha mért legalacsonyabb, mindössze 53 centiméteres szintre süllyedt, így szinte már alig maradt benne víz. A kiszáradás miatt meghiúsult a nemzetközi sportesemény is, hiába építtetett a parton 51 milliárd forintból nemzeti akadémiát az Orbán-kormány.

A kialakult helyzetet Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke egy rendhagyó akcióval demonstrálta, amikor feltérképezett egy gyalogosan is bejárható útvonalat a vízben, majd átsétált a tó egyik partjáról a másikra. A Pákozd és Gárdony közötti távolság megtételét alaposan dokumentálta, a bejárásról pedig videós beszámoló is készült.

Az érintett szakaszon a vízmélység átlagosan 110 centiméter volt, amelyből körülbelül 15-30 centimétert a kemény agyagrétegen fekvő lágy iszap tett ki. Bár a videó bizonyítja, hogy a sekély vízben megtehető a táv, a kísérlet kifejezetten veszélyes lehet. Az, hogy az átkelés fizikailag lehetséges, egyáltalán nem jelenti azt, hogy bárkinek is meg kellene próbálkoznia az utánzásával.

Kürti Gábor a Pénzcentrummal készült friss interjújában egyébként beszélt arról is, miért marad el a bringás forradalom Budapesten: ez szerinte többek között a romló közlekedési morálnak, az autók számának folyamatos emelkedésének, és az ezzel párosuló veszélyérzetnek is köszönhető:

EZ IS ÉRDEKELHET Kifakadt a Magyar Kerékpárosklub elnöke: Budapest ziccerhelyzetben van, mégis elbukja a bringás forradalmat Tavasszal és nyáron szabályosan kirajzanak Budapest utcáira a kerékpárosok, meglepő lehet tehát az az adat, hogy a budapestiek fele soha nem ül bringára.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás