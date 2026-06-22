2026. június 22. hétfő Paulina
29 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
URU
Uruguay 2 2 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
H csoport
NZL
Új-Zéland 1 3 Egyiptom
EGY
 Vége
G csoport
ARG
Argentína Ausztria
AUT
 Ma 19:00
J csoport
FRA
Franciaország Irak
IRQ
 Ma 23:00
I csoport
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A drónnal készült felvételen a Velencei-tó kiszáradt medre egy csónakkikötőben, Pákozd közelében 2026. június 5-én. A tó vízállása ezen a napon 58 centiméter volt, ami mintegy 5 centiméterrel marad el az eddig mért legalacsonyabb vízsz
HelloVidék

Rendkívüli helyzet a Velencei-tónál: szinte teljesen elfogyott a víz, már át is lehet gyalogolni

Pénzcentrum
2026. június 22. 13:22

A Velencei-tó történelmi, rekordalacsony vízállása miatt elmarad az oda tervezett egyetemi kajak-kenu világbajnokság. A drasztikus vízhiányt jól szemlélteti, hogy egy férfi a napokban gyalogosan kelt át a medren keresztül Pákozdról Gárdonyba - tudósított a 444.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tó vízszintje helyenként a valaha mért legalacsonyabb, mindössze 53 centiméteres szintre süllyedt, így szinte már alig maradt benne víz. A kiszáradás miatt meghiúsult a nemzetközi sportesemény is, hiába építtetett a parton 51 milliárd forintból nemzeti akadémiát az Orbán-kormány.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kialakult helyzetet Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke egy rendhagyó akcióval demonstrálta, amikor feltérképezett egy gyalogosan is bejárható útvonalat a vízben, majd átsétált a tó egyik partjáról a másikra. A Pákozd és Gárdony közötti távolság megtételét alaposan dokumentálta, a bejárásról pedig videós beszámoló is készült.

Az érintett szakaszon a vízmélység átlagosan 110 centiméter volt, amelyből körülbelül 15-30 centimétert a kemény agyagrétegen fekvő lágy iszap tett ki. Bár a videó bizonyítja, hogy a sekély vízben megtehető a táv, a kísérlet kifejezetten veszélyes lehet. Az, hogy az átkelés fizikailag lehetséges, egyáltalán nem jelenti azt, hogy bárkinek is meg kellene próbálkoznia az utánzásával.

Kürti Gábor a Pénzcentrummal készült friss interjújában egyébként beszélt arról is, miért marad el a bringás forradalom Budapesten: ez szerinte többek között a romló közlekedési morálnak, az autók számának folyamatos emelkedésének, és az ezzel párosuló veszélyérzetnek is köszönhető:

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Kifakadt a Magyar Kerékpárosklub elnöke: Budapest ziccerhelyzetben van, mégis elbukja a bringás forradalmat
EZ IS ÉRDEKELHET
Kifakadt a Magyar Kerékpárosklub elnöke: Budapest ziccerhelyzetben van, mégis elbukja a bringás forradalmat
Tavasszal és nyáron szabályosan kirajzanak Budapest utcáira a kerékpárosok, meglepő lehet tehát az az adat, hogy a budapestiek fele soha nem ül bringára.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás
Címlapkép: Getty Images
#víz #vízhiány #rekord #tó #szárazság #vízállás #hellovidék #velencei-tó #vízszint

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:42
14:28
14:18
13:58
13:44
Pénzcentrum
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
Elképesztő, mi folyik a magyar gyerekek mobiltelefonjain: egyre több a támadás, senki sincs biztonságban
Kifakadt a Magyar Kerékpárosklub elnöke: Budapest ziccerhelyzetben van, mégis elbukja a bringás forradalmat
Brutális teszt: így változik az autód kemencévé fél óra alatt a kánikulában, csak így lehet kivédeni
NAPTÁR
Tovább
2026. június 22. hétfő
Paulina
26. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Itt a mesterterv, így mentenék meg a Velencei-tavat: azonnal indulnak a munkálatok
2
3 hete
Visszatért a Festetics-család Keszthelyre: különleges nap lett ez a kis örökös életében is + Fotó
3
2 hete
Nem találnak elég munkaerőt: elérhető szolgálati lakásokkal csábítana a gyönyörű Balaton-parti város
4
3 hete
Kiderült, itt épülhet a Balaton új giga-Lidlje: zöld utat kapott a hatalmas beruházás
5
3 hete
Negyven éve süti a lángost a vidéki piac ikonikus sütője: most elárulta a tökéletes recept titkát
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kompozit biztosító
olyan biztosító, amely mind az élet- mind a nem élet ág művelésére jogosult. A biztosítási törvény 1996. január 1-jei hatálybalépése után hazánkban kompozit biztosító nem alapítható. A hatálybalépés előtt már kompozit engedéllyel rendelkező biztosítók azonban mindkét ágat tovább művelhetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 22. 14:18
Megdöbbentő kijelentés Oroszországból: már a céldátum is megvan a fegyveres összecsapásra?
Pénzcentrum  |  2026. június 22. 13:08
Elképesztő, mi folyik a magyar gyerekek mobiltelefonjain: egyre több a támadás, senki sincs biztonságban
Agrárszektor  |  2026. június 22. 13:32
Egyre több a feszültség a Balatonnál: ezek lehetnek a termelői piacok rejtett buktatói