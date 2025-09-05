2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Legyen szemtanúja a kiszáradt víztározó kísérteties valóságának egy lenyűgöző naplemente hátterében. Ez a rideg kép az aszály mélyreható hatását mutatja be, ahogy az egykor élénk vízforrás leginkább sivár és kietlen.
Sokkoló: szinte teljesen kiszáradt Észak-Magyarország egyik legfontosabb vízbázisa + Fotók

2025. szeptember 5. 09:45

Megdöbbentő látvány fogadja az Upponyi-hegységbe kirándulókat: a Lázbérci-víztározó, Észak-Magyarország egyik legfontosabb vízbázisa, szinte teljesen kiszáradt. A korábban csillogó víztükör helyén most kopár, szinte holdbéli táj tárul a látogatók szeme elé.

A Lázbérci-víztározót a Bán-patak felduzzasztásával alakították ki az 1960-as évek végén, és évtizedek óta biztosítja Kazincbarcika, Ózd, valamint számos környező település vízellátását. A környék ráadásul nemcsak ipari és lakossági szempontból kulcsfontosságú, hanem a természetvédők és a kirándulók egyik kedvenc helyszíne is: 1975-ben a területet Lázbérci Tájvédelmi Körzetté nyilvánították.

Most azonban a tómeder nagy része szárazon áll. A Bán-patak vízhozama drámaian lecsökkent, több szakaszon teljesen eltűnt a vízfolyás. A Boon.hu beszámolója szerint a mederben alig csordogál víz, a tó látképe inkább egy kiszáradt folyóvölgyre emlékeztet, mintsem egy mesterséges tóra.

A víztározó állapota azonban komoly figyelmeztetés: a klímaváltozás és a szélsőséges időjárás hatásai már most érezhetőek. A tározó eredeti, 6,2 millió köbméteres kapacitása ma már egyre ritkábban tölthető fel, és a régió vízbiztonsága hosszabb távon új megoldásokat követelhet.

Aki mostanában kirándul a Lázbérci Tájvédelmi Körzetbe, egészen más arcát látja a tájnak: nem a megszokott, kék vizű tó fogadja, hanem egy drámai, kiszáradó meder. A látvány egyszerre ijesztő és tanulságos – jelzi, hogy a természet törékeny egyensúlyát az emberi beavatkozás és az éghajlatváltozás könnyedén felboríthatja.
Címlapkép: Getty Images
