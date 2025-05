Újabb legendás fővárosi hely húzza le a rólót: eddig bírták, nincs tovább

Tizenkét év után bezárja kapuit a DiVino Gozsdu, a budapesti belvárosi éjszakai élet egyik meghatározó borbárja. A népszerű vendéglátóhely június közepén fejezi be működését, miközben a franchise többi egysége továbbra is üzemel.

A DiVino Gozsdu hivatalos Facebook-oldalán jelentette be szerdán, hogy június 15-én végleg bezár. A tizenkét éven át sikeresen működő belvárosi borbár búcsúja előtt egy nappal, június 14-én záróbulit szerveznek.

"Fájdalmas nekünk is a búcsú, nagyon sok munkánk és szeretetünk benne volt a kezdetektől, viszont cserébe sok-sok örömteli percet köszönhetünk neki" – fogalmaztak közleményükben. A bezárás konkrét okairól nem szolgáltak részletes információval.

A DiVino márka továbbra is jelen marad a hazai vendéglátásban, hiszen a franchise több helyszínen is működtet egységeket. A budapesti Szent István-bazilikánál található borbár mellett a budakalászi Lupa-strandon is üzemeltetnek egységet, valamint vidéki nagyvárosokban, Győrben és Kecskeméten is megtalálhatók - írja a Telex.