Bakancslistás csodahelyek: 10 dolog, amiért megéri ellátogatni hazánk 10 nemzeti parkjába

A hazai nemzeti parkok kiemelkedő látnivalókkal és érdekességekkel kecsegtetnek – ezeket gyűjtötte össze a Csodásmagyarország.hu. Magyarországon összesen tíz nemzeti park várja a természetközeli élményt keresőket, akik több világörökségi helyszínt is megismerhetnek a kalandozások során. Mutatjuk, miért éri meg felfedezni ezeket az értékes természeti kincseket!

1. Vágtázó csikósok otthona, a Hortobágyi Nemzeti Park

A Hortobágyi Nemzeti Park ideális úti cél a természet szerelmeseinek, hiszen számos tanösvény, túra- és kerékpáros útvonal szeli át. Ez hazánk első nemzeti parkja, amelynek négy különálló bemutatótere is van: az Egyek-Pusztakócs mocsárvilág, a hortobágyi halastó, a Nyírő-Lapos-Nyárijárás puszta, valamint a Tisza-tó élővilágát bemutató parkrészek, köztük a Vízi Sétány, ahol egy 1500 méter hosszú pallóúton sétálva lehet betekintést nyerni a Tisza-tó növény- és állatvilágába. A közelmúltban megújultak a hortobágyi látogatóterek, központi információs ponttal is várják az érdeklődőket, a Pásztormúzeum interaktív kiállításán pedig az is kiderül, hogyan éltek a 19–20. század fordulóján a legeltetéssel foglalkozó pásztorok. A világörökség részét képező Hortobágyon máig él a pásztorkodás és a csikósok hagyománya, ezért a park rendszeresen helyszíne csikósbemutatóknak. Gazdag állatvilága ugyancsak lenyűgöző: lehet itt vízibivalyokat, szürkemarhát és rackajuhot is látni, miközben magával ragad a háborítatlan természet és a puszta végtelen síkja. Erre járva kihagyhatatlan látványosság a vidék jellegzetes tájképi eleme, a gémeskút, valamint a Hortobágy falu határában található legendás Kilenclyukú híd!

2. A föld alatt rejlő titkok tudója, az Aggteleki Nemzeti Park

Az Aggteleki az ország első olyan nemzeti parkja, amely kimondottan a geológiai értékek, a vidék felszíni karsztjelenségei és a híres cseppkőbarlangok védelmére alakult. A park két barlangja is világrekorder: a Szlovákia területére is átnyúló, 25 kilométer hosszú Baradla-Domica-barlangrendszer a mérsékelt égöv leghosszabb patakos barlangja, a Szilicei pedig a világ legalacsonyabban fekvő jégbarlangja. De nemcsak izgalmas cseppkövekben lehet itt gyönyörködni, hanem a térség állat- és növényvilágában is. Bármilyen hihetetlen, közel 500 különböző faj él a barlangok falai között, emellett a térségben a Kárpátok pónijával is lehet találkozni, ugyanis egy huculménes is található a park területén! Ha az Országos Kéktúra Jósvafő és Aggtelek közötti szakaszát járjuk, és különleges túrára vágyunk, akkor a felszín alatt, a Baradla-barlangban is megtehetjük a két település közti távot.

3. Múltbéli kalandozás az Őrségi Nemzeti Parkban

Az őrségi az ország legfiatalabb nemzeti parkja, amely sokak kedvence. A kihagyhatatlan látványosságok sorában kétségtelenül a Szalafő-Pityerszer Skanzen az első. A több százéves házak az egykor itt élt lakosság mindennapi életébe engednek betekintést, a múzeumtól nem messze pedig európai bölényeket és mesés eurázsiai vadlovakat lehet látni. Az Őrségben olyan bükkösöket és erdei-fenyveseket találunk, ahol Európa legkisebb madarai, a sárga és a tüzesfejű királykák tanyáznak. A térség meghatározó építménye a különös fényjátékáról ismert Veleméri templom is, amely még az Árpád-korból maradt fenn. Ha pedig már az Őrségben járunk, ne hagyjuk ki a helyi jellegzetes ételeket sem, kóstoljuk meg a dödöllét vagy a tökös-mákos rétest.

4. Érintetlen vizeken a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban

Az Ausztriával közös határon fekvő Fertő tó nemcsak üdülőhely és sportközpont, hanem madarak, nádasok és szikes tavak szépséges otthona. Ez Közép-Európa harmadik legnagyobb tava, amelynek felét, a magyar területek közel 90%-át nádas borítja, egyharmadát pedig mocsári növényzet uralja. A tó vízében élő halfajok közül a réti csík, süllő, lápi póc, a csuka és a fertői nyurga ponty a legértékesebbek. A nádasokban lakik a kecses nagy kócsag, a kanalas és a vörös gém, a bölömbika, de költ itt a barna rétihéja is. A hansági láperdők, a tó körüli bicikliút és a szikes puszta bakancslistás úti célok mindazoknak, akik szeretnek különleges tájakon kirándulni. A Fertő tó izgalmas vízivilágát kenutúra keretében is felfedezhetjük, így még inkább elmélyedhetünk a vadregényes környezetben egy kis testmozgással kombinálva.

5. A dimbes-dombos Balaton-felvidéki Nemzeti Park

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park ezernyi látnivalójával újra és újra rabul ejti a kirándulókat. A Kis-Balaton, Fekete István írónk regényeinek helyszíne remek úti cél, mert itt nemcsak túrázni nagy élmény, de kajakozni is. Tapolca környékén a barlangokat, köztük a méltán híres Tavasbarlangot, a Tihanyi-félszigeten pedig a hévforrás-kúpokkal körülvett tavak szubmediterrán, ritka növény- és állatvilágát érdemes közelebbről tanulmányozni. A tájegység gasztronómiai különlegességeit a Káli-medence apró falvaiban lehet felfedezni. Csodás panorámáért sem kell messzire menni, ugyanis a Badacsonyról, illetve a Szigligeti várból is gyönyörű kilátás nyílik a vidékre. A Balaton-felvidék természeti értékeit felfedezhetjük kis kitérővel egy tókerülő kerékpártúra során, de akár az Országos Kéktúra helyi szakaszainak teljesítése közben is.

6. Vadak között a Duna-Dráva Nemzeti Park erdeiben

Ez a park a Dunát és a Drávát övező, érintetlen ártéri erdők és mocsarak misztikus világát mutatja be. Itt van hazánk és egyben Közép-Európa legnagyobb erdős ártere, Gemenc, amely a gímszarvas- valamint vaddisznóállományáról nevezetes, és madárrezervátuma is kiemelkedő vonzerővel bír. A Gemenci erdő kisvasúttal is felfedezhető, a 30 kilométeres pályán Pörböly és Malomtelelő között közlekednek menetrend szerinti járatok. Olyan természeti kincseket tartogat még a vidék, mint a Barcsi-ősborókás, de a nemzeti parkhoz tartozik a Mecsek is, ahol meg lehet csodálni az Abaligeti cseppkőbarlang mélyét vagy a Pécsi tavak partját és vizeit. A vidék vadban gazdag, akár testközelből is megfigyelhetők a zselici erdők szarvasai, például a Bőszénfai szarvasfarmon.

7. Ősi magyar hagyományok a Kiskunsági Nemzeti Parkban

Szikes puszták, holtágak és homokbuckák tarkította vidék a Kiskunság. Érdemes felfedezni itt Bugacpusztát vagy Csongrád régi belvárosát, a Halászfalut, amelynek műemlékvédelem alatt álló, fehérre meszelt, nádfedeles házai hűen őrzik a múlt egy darabkáját. Csongrád unikális épített öröksége továbbá a fa pontonhíd, amely párját ritkító ipartörténeti értéket képvisel. A Szikra- és Alpár-réten sok olyan holtág van, amelyeket fehér tündérrózsák és sárga virágú vízitökök díszítenek. A magyar alföld különleges miliőjének a távolba nyúló róna képe, a legelésző szürkemarhák és az egykori csikós hagyományok is meghatározó részei. Emellett a csongrádi Körös-torok, a Tisza leghíresebb strandja is bakancslistás ezen a vidéken.

8. Páratlan környezet a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban

A Duna-Ipoly Nemzeti Park egyedi arculatát a változatos felszíni formáknak köszönheti, hiszen a folyóvölgyek mellett a hegyek és a síkság is megmutatkoznak. A Pilis- és Börzsöny-hegység mentén elhelyezkedő park az egyik leggazdagabb élővilággal rendelkezik. Itt olyan növények is találhatóak, amelyek csak a Kárpát-medencében honosak. A térség majdnem 200 barlanggal büszkélkedhet, ezek közül kiemelkedik a Budai-hegységben található Pál-völgyi-barlang, amely hazánk leghosszabb barlangrendszere. De jó kaland feltérképezni a főváros természeti értékeit is: a Gellért- vagy a Sas-hegyen bárkit körülölelhet a természet! A nemzeti park működési területén találjuk továbbá az ócsai tájházat, amely izgalmas népi programokat kínál, a közelben pedig a Selyem-réti tanösvény csábít a természet felfedezésére.

9. Mesebeli tájak a Bükki Nemzeti Parkban

Írók képzelete sem álmodhatott volna szebb tájat a Bükki Nemzeti Parknál. Itt az erdők mélyén, pisztrángos tavak közelében vezet az út olyan látnivalók felé, mint a Fátyol-vízesés vagy Lillafüred. A Bükk több száz barlangot számláló karsztrendszere a környék ivóvízellátásának szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Barlangjai, az Istállós-kői barlang, a Suba-lyuk vagy a Szeleta fontos régészeti lelőhelyek. A nemzeti parkban a világhírű lipicai lovak és ménesük történetével is meg lehet ismerkedni, de Hollókő is emlékezetes látogatást ígér. A kisvasutak szerelmeseinek igazi paradicsom a vidék, ugyanis a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának működési területén utazhatunk a szilvásváradi, lillafüredi, mátrafüredi vagy akár a felsőtárkányi kisvasúton is.

10. Sík vidéken, folyók között a Körös-Maros Nemzeti Parkban

A park a Körös árterei és a lassan folydogáló folyók térsége, amely két jól különválasztható részre oszlik: a Körösvidékre és a Békés-Csanádi löszhátra. A nemzeti park feladata a sziksós földek, az egyre zsugorodó mocsarak, az ártéri erdők, valamint a fogyatkozó löszpuszták és azok élővilágának védelme a Tiszántúl déli részén. Egy kirándulást mindenképpen megér a Fekete- és Fehér-Körös összefolyásánál fekvő Szanazug, ahol a vadregényes természeti környezet mellett békebeli vidéki életérzés – csárda, turistaházak, kemping, vízibicikli, teke- és teniszpálya – várja a kirándulókat! A Szarvason található Körösvölgyi Állatparkban testközelből ismerhetjük meg a Kárpát-medence állatfajait, a főépületben kialakított hétezer literes akváriumban pedig a hazai vizeink halaiban gyönyörködhetünk.