Ennyi volt, ezek a budapesti kultikus éttermek még idén megszűnhetnek: többet már árulnak is

A nyári szezon vége, a visszatérések ideje lehet a nagyobb városokban. A hűvösebb idővel egyre többen térnek be a kerthelyiségekből egy forró teára, kávéra vagy egy meghitt vacsorára az éttermek, kávézók zárt tereibe. Ennek ellenére a vendégszámok továbbra is legtöbb helyen elmaradnak a várttól, így sok népszerű hely kényszerül időszakosan vagy végleg elköszönni a vendégeitől. A balatoni éttermek után, ezúttal a budapesti éttermekre fókuszálva néztük meg az aktuális hirdetéseket.

Szeptemberben jelentette be a budapestiek egyik törzshelyének számító, népszerű étterem, a Keksz, hogy bezár október 6-án. Az utolsó hétvégéig még sok meglepetéssel készültek a Madách térre érkezőknek, hogy méltó módon zárják az elmúlt közel 13 évet. Ahogy a posztjukban írták: most búcsúznak, de nem végleg.

A járvány utáni időszakos bezárásokat követően több étterem is elbúcsúzott akár sok évtizedes működés után vendégkörétől. Viszont a csődhullám ezután sem állt meg és újabb közkedvelt vendéglátóhelyek ajtajára került fel hosszabb, rövidebb időszakokra a zárva tábla. Az aktuális gazdasági helyzet megnehezítette a hétköznapi működést. Problémát okozott a dolgozók kifizetése, és az egyre dráguló alapanyagok beszerzése folyamatos áremelésre kényszerítette az éttermeket.

2019-ben még az utolsó békés évben 51 329 vendéglátóhely volt összesen Magyarországon, 2023-ban pedig ez a szám 5400-zal csökkent 45 914-re.

Júliusban mi is beszámoltunk róla, hogy öt év után bezárt a Michelin által is ajánlott, népszerű Laurel Budapest étterem. Végleg lehúzta a rolót az RTL séfje, Pallag Dávid is a Rutin Étteremben, amely több jelentős díjat is elnyert az elmúlt években. A válság leginkább a vidéki helyeket érintette. A Balatonnál továbbra is problémát okoz a szezonalitás is, amely mostanra sok hely működését ellehetetlenítette. Nem rég összegyűjtöttük azokat a vendéglátóhelyeket, amelyek már nem fognak jelenlegi formában üzemelni a következő szezonban a balatoni régióban, most pedig a fővárost vettük górcső alá.

Forrás: ingatlan.com

A Balaton 216-os számához képest, Budapestre szűrve 285 hirdetést találtunk az ingatlan.com kínálatában, az étterem, vendéglő, illetve az egyéb vendéglátó egység kategóriában. Összegyűjtöttünk hat olyan ismert, kedvelt helyet, amely szerepel a portál ajánlatai között, ezért várhatóan bezár vagy más formában folytatja a működést.

1. Dubarry Étterem

A Dubarry Étterem a pesti Dunakorzón található, ahonnan pazar kilátás nyílik a Citadellára, a Gellért-hegyre és a Budai Várnegyedre. 1935 óta fogadja vendégeit Dubarry Terrace kávéházként, majd étteremként a gasztronómia meghatározó szereplőjévé válva. A hirdetés szerint az új tulajdonos lehetőséget kap arra, hogy folytassa ezt a közel 100 éves történetet. A 118 négyzetméteres impozáns ingatlant 1,61 milliárd forintért kínálják.

2. Pink Cadillac California

Az „eredeti” Pink Cadillac pizzéria 1993-ban nyílt meg majd, egy felújítás és egy kis stílus alakítás után Pink Cadillac California néven amerikai-olasz stílussal, 42 féle pizzával várta vendégeit a 9. kerület népszerű gasztró, sétáló utcáján, a Ráday utcában. Az utcai kirakatos 258 négyzetméter alapterületű ingatlan 482,05 millió forintért vásárolható meg.

3. Elements Budapest

Az egykori bár és étterem közel a Dunához, a Parlament szomszédságában fekszik. Az 500 négyzetméteres ingatlan a bemutatkozó alapján egy városi dzsungel hangulatát idézi. Az enteriőr Lovas Cecília tervei alapján készült. Az exkluzív vendéglátóhelyet most 1,53 milliárd forintért hirdetik a portálon.

4. Remíz Étterem

A legendás Remíz Étterem és Kávézó Buda egyik legfelkapottabb zöldövezeti területén, 32 éven át vált családok, baráti társaságok kedvelt találkozási pontja. A hirdetés azt írja, hogy az egyedi étterem a tulajdonosok nyugdíjba vonulása miatt került piacra és magas megtérülési lehetőséggel üzemeltethető akár tovább is.

5. Prága Kávéház

A Kálvin tér sétálóutcává alakított része általában nyüzsög a fiataloktól, egyetemistáktól, de a környék irodaházainak dolgozói is szívesen látogatják a tér helyeit, legyen szó egy ebédről vagy éppen egy kávéről. A Prága Kávéház a weboldal bemutatkozójából kiderül, hogy 2001-ben alapították. Megidézi a század eleji kávéházak pezsgő hangulatát, de közben laza és felszabadult. Egyszerre patinás kávézó, és cseh söröket kínáló pub. Az ingatlan 2027-ig tartó fix bérleti szerződéssel, bérlővel eladó, ezért a vendégek várhatóan továbbra is élvezhetik a budapesti Prága egyedi hangulatát.

6. Rajkot Palace

„Megfizethető indiai luxus a Rajkot Palace-ban” – fogalmazott az étterem kritikájában a We Love Budapest szerzője 2019-ben. Most azonban az egykori keleti fűszerek illatában úszó, kristálycsilláros étterem is úgy tűnik, hogy új tulajdonosát keresi. A belvárosi, 602 négyzetméteres hely felszerelve, bútorozottan, profi gépekkel 490 millió forintért eladó.