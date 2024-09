Kész, vége! Ezek a balatoni csúcséttermek húzhatják le a rolót a szezon után: már árulják is őket

Vége a nyári szezonnak, így a Balatonnál szokásos módon szeptember közepével a vendéglátóhelyek jelentős része tavaszig bezár. Sok étterem, viszont úgy tűnik, már nem is nyit ki újra a jelenlegi formájában 2025. tavaszán. A Pénzcentrummal megnéztük az aktuális hirdetéseket és több kultikus balatoni helyet is találtunk az eladó ingatlanok között.

Már négy év eltelt a COVID járvány megjelenése óta, amely erősen megtépázta a vendéglátóipari szektort. Voltak, akik csak rövidebb időszakokra kényszerültek bezárni, de bőven akadtak olyan éttermek, cukrászdák is, amelyek végleg lehúzták a rolót. A vendéglátóhelyek számára komoly terhet jelentett a megfogyatkozó forgalom mellett az üzemeltetési költségek és a dolgozói bérek kifizetése. A fő bevételiforrást jelentő turizmus szinte teljesen visszaesett és a hazai látogatók napi forgalma is minimálisra apadt.



Mindez mondhatnánk, hogy már történelem és felesleges is foglalkozni a témával, de sajnos a vendéglátóhelyek azóta sem lélegezhettek fel. Az iparági szereplők közül sokan nyilatkoztak úgy, hogy a turizmus azóta sem állt helyre, a COVID időszak utáni energiaválság, gazdasági nehézségek és az infláció pedig tovább mélyítették a problémákat. Továbbra sincs minden rendben és hétről hétre találkozhatunk olyan éttermek hirdetéseivel, amelyek akár 20-30 éve üzemeltek, ikonikus helyszínei voltak az adott régiónak. Nem ritkán pedig láthatunk olyan eladásra kínált egységeket is, amelyeket néhány éve álmodott meg a tulajdonos és azóta több elismerést bezsebelve valódi kult helyekké váltak, most viszont mégis lakat került az ajtóra.



A nehézségek leginkább a vidéki éttermeket érintették például a népszerű balatoni, Balaton-felvidéki vendéglátóhelyeket, ahol a szezonalitás is komoly akadálya a folyamatos, megbízható bevételt jelentő működésnek. A szezonalitás kérdésével már több iparági szerveződés foglalkozott az elmúlt években, de egyelőre csak kisebb időszakos enyhülést hozó opciókkal tudtak előrukkolni. Néhány késő őszi, téli rendezvény, a kínálat „téliesítése” a hűvős balatoni sétákhoz hangolva előrelépés ugyan, de a többség számára még nem kulcs a megoldáshoz. Cél a 12 hónapos működés, de egyelőre a vendégforgalom a hideg hónapokban koránt sem hozza az elvárt számokat.

Jelenleg az ingatlan.com kínálatában a Balaton térségére szűrve 216 találat van az étterem, vendéglő, illetve az egyéb vendéglátó egység kategóriában összesen. A hirdetések között vannak közvetlen, balatoni partszakasszal rendelkező településeken található bisztrók, strandbüfék, pubok és más környékbeli turisztikai szempontból jelentős desztinációhoz tartozó éttermek, borászatok is.

Forrás: ingatlan.com

A Pénzcentrummal megnéztük az ajánlatokat és olyan sikeres helyeket gyűjtöttünk össze, amelyeket sokan kedveltek és látszólag kiemelt helyen voltak az iparágon belül ennek ellenére valószínűleg a következő szezonban már nem fognak az eddig megszokott módon üzemelni.

1. Zománc Bisztrócska, Vászoly

8 év után új tulajdonost keresnek a vászolyi Zománc Bisztrócskának. A Bisztró bérleti jogát 7,5 évre a teljes berendezéssel, a branddel, közösségi média felületekkel és a weboldallal 101,60 millió forintért kínálják. Az étterem tematikája alapján a nagymama házias fogásait kínálják ízlésesen, a bonyhádi zománcgyár piros fazekaiban. A bisztró megálmodója 2016-ban a helyi kocsmát alakította át és ott nyitotta meg a mostanra sokak kedvencévé vált éttermét. A Street Kitchen kritikusai szerint nem okozott csalódást a bisztró, ahol a helyi alapanyagokból valóban a vasárnapi ebédek hangulatát idéző ételek készültek. A 120 négyzetméteres egység most új gazdát keres, aki tovább működtetné a Zománcot.

2. Tűzkert Étterem, Tihany

Aki Tihanyban sétált már egészen biztosan találkozott azzal a régi parasztházzal, amely előtt egy kerámiákkal díszített búboskemence áll. A műemlék besorolású épületben több mint 20 éve üzemel a Tűzkert Étterem, a Tihanyi Bencés Apátságtól mindössze 200 méterre. A hirdetés szerint az éttermet működtető idős házaspár most megválna életük munkájától, a 120 férőhelyes egységtől. A tulajdonosok nemcsak az éttermet kínálják eladásra, hanem a hozzátartozó lakást és a működő üzletet, berendezéssel 580 millió forintért.

3. Mángold Bisztró, Balatonfüred

A balatonfüredi part mentén több kiemelkedő minőségű étterem, cukrászda és kávézó is van. Egyik ezek közül a Mángold bisztró, ahol közvetlenül a sétányon fekvő teraszon foglalhatnak helyet a vendégek. Az étteremben helyi termelők alapanyagaiból készítik el az ételeket. Lehetőség van heti menüből és étlapról is választani, de a bisztró hangulat miatt akár csak egy italra is betérhettek a látogatók. A Mángold összesen 180 fő befogadására alkalmas üzlete a nagy méretű terasz mellett kellő belső teret is biztosít, így a hirdetés alapján akár egész éves üzemeltetésben is gondolkozhat az új tulajdonos 424,10 millió forintért.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 18 990 380 forintot 20 éves futamidőre már 6,54 százalékos THM-el, havi 139 249 forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál szintén 6,54% a THM, míg a CIB Banknál 6,68%; a Raiffeisen Banknál 6,79%, az Erste Banknál 6,89%, az OTP Banknál pedig 7,84%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

4. Veganeeta Home, Balatonalmádi

Új tulajdonosát keresi a Balaton leghíresebb, vegán ételeit kínáló étterme is. Dr. Árvai Anita a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem folytatja a működését a Veganeeta Home Balatonalmádiban. Úgy fogalmazott, hogy vannak tervei, de most leginkább a programokra, kurzusokra, rendezvényekre fókuszál. A 220 négyzetméteres étterem két tágas terasszal 125 millió forintért cserélne gazdát. A leírásban elhangzik, hogy az ingatlan nem csak vendéglátó jellegű tevékenység végzésére alkalmas, ezért még az is lehet, hogy az egykori sikeres vendéglátóhely után nem egy újabb népszerű étterem nyit az épületben.

5. Völgyhíd Étterem&Rét, Kőröshegy

Magyarország leghosszabb hídjának, a Kőröshegyi Völgyhídnak az árnyékában működik a Völgyhíd Étterem&Rét. Az étterem egyedi panorámájáról híres, ezért az utazók kedvelt célpontja akár egy kávéról vagy éppen egy ebédről van szó. Az étlapon leginkább street food ételek vannak, amelyekhez balatoni borokat is kínálnak. Az ingatlan.com alapján most ez az étterem is új tulajdonosát keresi. 2023. decemberben röppent fel a hír a bezárásról, majd 2024 első hónapjaiba meg is hirdették az éttermet. Végül azonban áprilisban újra megnyitott a Rét tulajdonosváltás nélkül és ahogy az oldalukon is írták régi koncepcióval, de sok új ötlettel fogadták a vendégeket a nyári hónapokban is. A közösségi oldaluk szerint éppen egy szezonzáró eseményre készülnek, azonban a hirdetés aktív, amelyben 339 millió forintért vásárolható meg az ingatlan.

6. Petendi Langalló, Vigántpetend

A hazai fesztiválokon, vásárokban kapható street foodok egyik legnagyobb kedvence a langalló, kenyérlángos. A kelt tésztás ételt általában termelői feltétekkel, magyaros ízvilággal kínálják: tejfölösen, szalonnával, hagymával igény szerint. Vigántpetend neve összefonódott a népszerű Művészetek Völgye fesztivállal, de természeti adottságai miatt is szívesen látogatják. A Völgy ideje alatt a kenyérlángosra is bőven van igény, viszont úgy tűnik, hogy most a "langalló hazáját" is elérte a bezárás hullám. A Petendi Langalló 100 négyzetméteres épülete, 3864 négyzetnméteres panorámás telken 200 millió forintért eladó. Az ár tartalmazza a teljes felszerelést és a szöveg szerint a törzsvendégkört és a siker receptjét is.