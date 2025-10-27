2025. október 27. hétfő Szabina
Mid adoult pár sétál egy bútorboltban, miközben beszélgetnek és mosolyognak - Fogyasztói koncepciók
Gazdaság

Visszavonást követelnek a bútorgyártók – Lantos Csabához fordultak a 300%-os díjemelés miatt

Pénzcentrum
2025. október 27. 17:07

Közel húsz érdekvédelmi és szakmai szervezet levelet írt Lantos Csaba energiaügyi miniszternek a kiterjesztett gyártói felelősségi díj, vagyis az EPR-díj mérséklésével kapcsolatban.

Mint azt a magyar bútorgyártók és bútorkereskedők jövőjéért 2025 Polgári Jogi Társaság kiemelte, az energiaügyi miniszter 2025. október 1. hatállyal módosítja a 28/2025. (IX. 22.) EM rendeletben a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjakat. A rendelet értelmében a bútorok fából anyagáram esetében extrém mértékű, minden más anyagáramot tekintve sokszoros, 17 Ft/kg-ról 51 Ft/kg-ra, 300%-ra emelték, ami egy extrém díjemelés.

A Társaság szerint a döntés nyilvánvalóan brutális fogyasztói áremelkedést, inflációs hatást generál, a nagyobb ár további extrém nominális áfa vonzatot terhel a vásárlókra.

"Ez nem lehet a kormány szándéka, így kizárólag egy elhibázott intézkedésnek vélhető a MOHU költségvetési gondjaira adott kapkodó válaszként" - írták.

Hozzátették, hogy a döntés azért is végrehajthatatlan, mivel a döntés pillanatában az októberi kiskereskedelmi árak már meghatározásra, rögzítésre, a nyomtatott hirdetmények legyártásra, a termékbeszállítások, gyártásütemezések pedig rögzítésre kerültek. Emellett rengeteg kiskereskedelmi áron korábban megrendelt áru beszállítása csak október 1 után történik meg.

Az kiskereskedelmi árak ilyen hamar megváltoztathatatlanok, rengeteg munkavállaló és közteherviselő vállalkozás érdekeit és működését teljesen figyelmen kívül hagyva

- emelték ki.

Mint írták, altalános az értetlenég és a felháborodás a szektorukban, és rengeteg megkeresést kaptak, hogy hallassák valahogy a hangunkat, így 2020-as "covidkommunikácó" mintájára létrehozták A magyar bútorgyártók és bútorkereskedők jövőjéért 2025 Polgári Jogi Társaságot, hogy együtt lépjenek fel érdekeik védelmében. Ez alapján a FABUNIÓ-val (Magyar Bútor és Faipari szövetség) és a Pannon Fa és Bútoripari Akkreditált Iparági Klaszterrel közösen fordultak a Minisztériumhoz, eddig eredménytelenül.

Rámutattak, hogy a nyomdákat terhelő 217%-os változást már visszavonta a Minisztérium, azonban a bútorokat terhelő 300%-os változásról még nem született döntés.

Kiemelték, hogy szeretnék, ha egy hibás és átgondolatlan rendelet és brutális díjemelés nem okozna a lakosság számára további terheket, és nem indulna be egy csődhullám a több mint 60.000 főt foglalkoztató magyar bútoripiarban és kapcsolódó szektorokban.
