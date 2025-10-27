Visszavonást követelnek a bútorgyártók – Lantos Csabához fordultak a 300%-os díjemelés miatt

Közel húsz érdekvédelmi és szakmai szervezet levelet írt Lantos Csaba energiaügyi miniszternek a kiterjesztett gyártói felelősségi díj, vagyis az EPR-díj mérséklésével kapcsolatban.

Mint azt a magyar bútorgyártók és bútorkereskedők jövőjéért 2025 Polgári Jogi Társaság kiemelte, az energiaügyi miniszter 2025. október 1. hatállyal módosítja a 28/2025. (IX. 22.) EM rendeletben a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjakat. A rendelet értelmében a bútorok fából anyagáram esetében extrém mértékű, minden más anyagáramot tekintve sokszoros, 17 Ft/kg-ról 51 Ft/kg-ra, 300%-ra emelték, ami egy extrém díjemelés.

A Társaság szerint a döntés nyilvánvalóan brutális fogyasztói áremelkedést, inflációs hatást generál, a nagyobb ár további extrém nominális áfa vonzatot terhel a vásárlókra.

"Ez nem lehet a kormány szándéka, így kizárólag egy elhibázott intézkedésnek vélhető a MOHU költségvetési gondjaira adott kapkodó válaszként" - írták.

Hozzátették, hogy a döntés azért is végrehajthatatlan, mivel a döntés pillanatában az októberi kiskereskedelmi árak már meghatározásra, rögzítésre, a nyomtatott hirdetmények legyártásra, a termékbeszállítások, gyártásütemezések pedig rögzítésre kerültek. Emellett rengeteg kiskereskedelmi áron korábban megrendelt áru beszállítása csak október 1 után történik meg.

Az kiskereskedelmi árak ilyen hamar megváltoztathatatlanok, rengeteg munkavállaló és közteherviselő vállalkozás érdekeit és működését teljesen figyelmen kívül hagyva

- emelték ki.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mint írták, altalános az értetlenég és a felháborodás a szektorukban, és rengeteg megkeresést kaptak, hogy hallassák valahogy a hangunkat, így 2020-as "covidkommunikácó" mintájára létrehozták A magyar bútorgyártók és bútorkereskedők jövőjéért 2025 Polgári Jogi Társaságot, hogy együtt lépjenek fel érdekeik védelmében. Ez alapján a FABUNIÓ-val (Magyar Bútor és Faipari szövetség) és a Pannon Fa és Bútoripari Akkreditált Iparági Klaszterrel közösen fordultak a Minisztériumhoz, eddig eredménytelenül.

Rámutattak, hogy a nyomdákat terhelő 217%-os változást már visszavonta a Minisztérium, azonban a bútorokat terhelő 300%-os változásról még nem született döntés.

Kiemelték, hogy szeretnék, ha egy hibás és átgondolatlan rendelet és brutális díjemelés nem okozna a lakosság számára további terheket, és nem indulna be egy csődhullám a több mint 60.000 főt foglalkoztató magyar bútoripiarban és kapcsolódó szektorokban.