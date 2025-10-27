Közel húsz érdekvédelmi és szakmai szervezet levelet írt Lantos Csaba energiaügyi miniszternek.
Devizapiaci fordulat: a forint erősödött, a frank és a dollár gyengült
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,96 forintról 388,45 forintra gyengült 18 órakor, napközben 388,34 forint és 390,32 forint között mozgott.
A svájci frank jegyzése a reggeli 421,15 forintról 419,51 forintra süllyedt, míg a dolláré 335,48 forintról 333,78 forintra csökkent.
Az euró jegyzése a reggeli 1,1628 dollárról 1,1639 dollárra erősödött.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
A részvénypiac forgalma 27,6 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
A világ két legnagyobb gazdasága egy lépéssel közelebb került a békéhez – még a TikTok sorsáról is megállapodtak.
A lengyel gazdaság idén várhatóan megelőzi Japánt az egy főre eső GDP tekintetében, és ambiciózus terveket fogalmaznak meg Németország utolérésére is.
Hatalmas feladat előtt áll a Varga Mihály vezette jegybank: veszélyes tendencia rajzolódik ki a világban
Világszerte egyre több jegybank működik negatív saját tőkével, ami korábban elképzelhetetlen volt.
Alig változott hétfő reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az elmúlt - három munkanapos - héten.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezon indultával? Nem veheted félvállról, nagyon komoly bajt jelezhet
A 43. héten is bőven akadt miről beszélni a Pénzcentrumon, megdöbbentő gazdasági előrejelzések, pénzügyi figyelmeztetések, és világpolitikai dillemákkal voltak tele a napok.
Visszatérhet a többkulcsos adórendszer Magyarországon: sokaknak nagyon fájna, de tényleg megéri meglépni?
Magyarország az előkelő 7. helyen végzett abban az adóversenyképességi rangsorban, ami 38 OECD-ország adórendszerét vizsgálta.
Kemény dolog derült ki a magyar államadósságról: ezt nem tesszük a kirakatba, hogy jön egyenesbe az ország?
Miközben Görögországban a GDP több mint másfélszeresét teszi ki a közadósság, addig Észtországban és Bulgáriában alig haladja meg a 20 százalékot.
Bukarest az élen, Budapest a középmezőnyben az uniós GDP-rangsorban. Egyre mélyül a szakadék a közép-európai fővárosok között.
Az áremelkedéshez a világpiaci folyamatok is hozzájárulnak.
A vezérigazgató finomabb megközelítést sürget a kínai piaccal kapcsolatban.
A nyomásgyakorlás már most hatással lehet a piacra: jelentések szerint az indiai finomítók készülnek jelentősen csökkenteni az orosz olajimportjukat.
A MOHU közölte, hogy az október 23-i négynapos hosszú hétvégén is a megszokott rend szerint szállítja el a hulladékot Budapesten és az agglomerációs településeken.
Szeptemberben a munkanélküliek száma az előző hónaphoz képest közel 3 ezer fővel emelkedett, az egy évvel korábbi szintet azonban közel 2 ezerrel alulmúlta.
Czomba Sándor közölte, várják a harmadik negyedéves gazdasági adatokat, de látszik, hogy el kell térniük attól a pályától, amelyet eredetileg felrajzoltak.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 758,68 pontos, 0,73 százalékos emelkedéssel, 104 182,83 ponton zárt szerdán.
A KSH friss adatai szerint 2024-ben 1,82 millió embert fenyegetett szegénység vagy társadalmi kirekesztettség
