Devizapiaci fordulat: a forint erősödött, a frank és a dollár gyengült

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,96 forintról 388,45 forintra gyengült 18 órakor, napközben 388,34 forint és 390,32 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 421,15 forintról 419,51 forintra süllyedt, míg a dolláré 335,48 forintról 333,78 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1628 dollárról 1,1639 dollárra erősödött.

