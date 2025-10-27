2025. október 27. hétfő Szabina
7 °C Budapest
Forint, valuta, érme, európai valuta, pénzügyi tétel,
Gazdaság

Devizapiaci fordulat: a forint erősödött, a frank és a dollár gyengült

Pénzcentrum/MTI
2025. október 27. 18:38

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 389,96 forintról 388,45 forintra gyengült 18 órakor, napközben 388,34 forint és 390,32 forint között mozgott.

A svájci frank jegyzése a reggeli 421,15 forintról 419,51 forintra süllyedt, míg a dolláré 335,48 forintról 333,78 forintra csökkent.

Az euró jegyzése a reggeli 1,1628 dollárról 1,1639 dollárra erősödött.

Címlapkép: Getty Images
