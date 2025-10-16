Az EP két szakbizottsága elsöprő többséggel támogatta az orosz energiaimport megszüntetését, Magyarország kedvezményeit is eltörölnék.
Forr a hangulat a tőzsdén: az OTP húzta a piacot, miközben a Mol visszaesett
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel, 103 065,51 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: csendes kereskedési napon, átlagos forgalom mellett enyhén emelkedett a pesti börze és a nemzetközi hangulat is kedvező volt. Az OTP folytatta a sajátrészvény-visszavásárlást, ami támogatta az emelkedést. A Mol jegyzése annak ellenére esett vissza, hogy a vállalat bejelentette, hogy a várnál korábban megkezdődött a kurdisztáni érdekeltségében a gázkitermelés.
- A Mol 8 forinttal, 0,29 százalékkal 2758 forintra erősödött, 633,6 millió forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 0,66 százalékkal 30 630 forintra nőtt, forgalmuk 8,9 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,55 százalékkal 1800 forintra csökkent, forgalma 238,0 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,49 százalékkal 10 220 forintra esett, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9656,54 ponton zárt csütörtökön, ez 17,5 pontos, 0,18 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 390,53 forintról 389,52 forintra csökkent 18 órakor.
Újra rengeteg uniós pénzt bukhat Magyarország: majdnem 4000 milliárd forintot fagyasztott már be Brüsszel
Az uniós források megszerzése egyre bonyolultabb bürokratikus folyamattá vált Magyarország számára.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök reggelre.
A Magyar Nemzeti Bank feljelentést tett a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt.
Az apa férfi, az anya főz: akkora a gazdasági krízis, hogy még a bezzegországokban sincs nemi egyenlőség
Amíg egyesek szerint egy jól működő társadalom alapja az, ha a hagyományos nemi szerepeket megtartjuk, addig mások az egyenlőségben látnák a fényes jövőt.
Ki húzza, és ki fékezi Európát? Meglepő számok a GDP-listán, erre kevesen számítottak - Magyarországon komoly strukturális problémák vannak
Lassú a kilábalás: Magyarország az uniós középmezőnyben, de még mindig gyenge az ipar! Nézd meg, mely országok húzzák most Európa gazdaságát!
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Európa egyik legnagyobb gazdaságában, Franciaországban ismét napirendre került a vagyonadó.
Kína a következő öt évben is a csúcstechnológiai gyártásra helyezi a hangsúlyt, miközben a fogyasztás ösztönzése háttérbe szorul az USA-val folytatott verseny miatt,
Meghátrált a kormány: visszavonták a sokakat térdre kényszerítő rendeletet, elképesztő baj lett volna belőle
Egyetlen hét alatt jött a fordulat: a papíripar vészhelyzetet jelentett, a minisztérium pedig szó nélkül hátrált meg.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Leleplezték: évekig trükköztek ezek a cégek Magyarországon, sokan futottak bele - komoly bírságokat szórtak ki
A döntés egy közigazgatási bírósági felülvizsgálatot követő, megismételt eljárás eredménye – közölte a versenyhivatal.
Brutálisan lerontotta Magyarország kilátásait az IMF: csúnyán földbe állt a gazdaság 2025-ben, jövőre sem várható repülőrajt
Az IMF jelentősen rontotta Magyarország gazdasági kilátásait: az idei évre mindössze 0,6%-os, 2026-ra pedig 2,1%-os GDP-növekedést prognosztizál.
Ez Magyarország legnagyobb gazdasági tévedése: a németek inognak, Amerika háborúzik – ennek még súlyos vége lehet
Gazdasági helyzetkép Magyarországon – beszámoló a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról.
Egyre kevesebben házasodnak, sokan akkor döntenek a válás mellett, amikor a gyerekeik már kirepültek otthonról.
Enyhe negatív korrekcióval és inkább kiváró hangulattal indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén.
Brutális visszaesés a magyar autógyárakban: egyre nagyobb bajban az ipar, ebből nem lesz könnyű kimászni
Az előző hónaphoz képest sem jött enyhülés, a szezonálisan kiigazított adatok 2,3%-os visszaesést mutatnak.
Vegyes képet mutat a forint teljesítménye kedd reggelre a főbb devizákkal szemben: az euró kissé erősödött, a dollár gyengült, míg a svájci frank tovább drágult.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.