Forr a hangulat a tőzsdén: az OTP húzta a piacot, miközben a Mol visszaesett

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 249,49 pontos, 0,24 százalékos emelkedéssel, 103 065,51 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 14,0 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.

Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője az MTI-nek elmondta: csendes kereskedési napon, átlagos forgalom mellett enyhén emelkedett a pesti börze és a nemzetközi hangulat is kedvező volt. Az OTP folytatta a sajátrészvény-visszavásárlást, ami támogatta az emelkedést. A Mol jegyzése annak ellenére esett vissza, hogy a vállalat bejelentette, hogy a várnál korábban megkezdődött a kurdisztáni érdekeltségében a gázkitermelés.

A Mol 8 forinttal, 0,29 százalékkal 2758 forintra erősödött, 633,6 millió forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 0,66 százalékkal 30 630 forintra nőtt, forgalmuk 8,9 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,55 százalékkal 1800 forintra csökkent, forgalma 238,0 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 50 forinttal, 0,49 százalékkal 10 220 forintra esett, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9656,54 ponton zárt csütörtökön, ez 17,5 pontos, 0,18 százalékos csökkenés a szerdai záráshoz viszonyítva.

