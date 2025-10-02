Egyik napról a másikra több mint duplájára, 114%-kal, kilogrammonként 94 Ft-ról 204 Ft-ra emelte a reklámhordozó papírok EPR-díját egy nemrég kihirdetett rendelet.
Bezárt a tőzsde: meglepőt húzott ma a Richter!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 493,31 pontos, 0,5 százalékos emelkedéssel, 99 650,42 ponton zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a forgalom átlagos volt, a BUX-ot a Richter húzta fel.
Az elemző szerint a gyógyszergyártó részvényeinek emelkedése azzal magyarázható, hogy az egyik befektetési cég, a Jefferies elemzésében továbbra is vételre ajánlja a Richter részvényeit, amelyek célárát változatlanul 13 837 forintban határozta meg.
Hozzátette, hogy a többi vezető részvénnyel összefüggésben nem érkeztek vállalati hírek, amelyek befolyásolták volna az árfolyamukat; a Mol és a Magyar Telekom emelkedett, az OTP pedig mínuszban zárt.
A Mol 24 forinttal, 0,87 százalékkal 2774 forintra erősödött, 923,6 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 190 forinttal, 0,66 százalékkal 28 780 forintra csökkent, forgalmuk 6,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,55 százalékkal 1820 forintra nőtt, forgalma 313,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 215 forinttal, 2,19 százalékkal 10 050 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9412,16 ponton zárt csütörtökön, ez 142,73 pontos, 1,54 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
Elon Musk történelmet írt: ő lett az első ember, akinek vagyona meghaladta az 500 milliárd dollárt
Vegyesen alakult, alig változott csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványozására súlyosították két kábítószerrel üzletelő férfi büntetését, így mindkettőjük fegyházideje másfél évvel nőtt.
Hiába csökkent az infláció, a magyar pénztárcákon még mindig érezni a drágulást. Mi húzza felfelé az árakat? Most kiderül!
Az OTP Bank elemzői szerint a magyar gazdaság idén mindössze 0,6%-kal bővülhet, elsősorban a fogyasztás hajtóerejének köszönhetően.
2025 első nyolc hónapjának gazdasági teljesítménye több kulcsfontosságú ágazatban is stabil növekedést mutat.
A KSH előzetes adatai szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7 százaléka volt a kormányzati szektor hiánya 2025 első félévében.
A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a politikai mozgástér mostanra gyakorlatilag elfogyott, és az USA egyértelmű nyomás alá helyezte a régió országait.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) kedden eséssel zárt, a BUX 385,84 pontos, azaz 0,39 százalékos gyengülés után 98 871,60 ponton fejezte be a napot.
Mi minden változott október 1-től? Új szabályok élesedtek az adózásban, orvosi rendelőkben és a buszokon is
Október elsejétől több területen is új szabályok léptek életbe Magyarországon. Emellett bezárt a Szent Gellért Gyógyfürdő, 2028-ban nyithat újra a felújítás után.
Vegyesen teljesített a forint szerda reggel a bankközi piacon a főbb devizákkal szemben.
Az eurót délután hat órakor 389,83 forinton jegyezték a reggel hét órai 391,40 forint után.
Az EA olyan népszerű játéksorozatok kiadója, mint például az EA FC (korábban FIFA), a The Sims és a Mass Effect.
A bősi erőmű üzembe helyezése óta eltelt 33 év ellenére Magyarország és Szlovákia továbbra sem tudta rendezni a vízlépcső körüli vitát.
Bod Péter Ákos: Magyarország gazdasági helyzetét továbbra is súlyosbítja a fiskális alkoholizmus jelensége.
Az amerikai elnök 10 százalékos importvámot vet ki a fűrészárura és 25 százalékosat a bútorokra
Minimálisan gyengült a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre.
A Központi Statisztikai Hivatal elismerte, hogy éveken át pontatlanul közölte a magyarországi szegénységi adatokat.
