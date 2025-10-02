Bezárt a tőzsde: meglepőt húzott ma a Richter!

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 493,31 pontos, 0,5 százalékos emelkedéssel, 99 650,42 ponton zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 10,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a forgalom átlagos volt, a BUX-ot a Richter húzta fel.

Az elemző szerint a gyógyszergyártó részvényeinek emelkedése azzal magyarázható, hogy az egyik befektetési cég, a Jefferies elemzésében továbbra is vételre ajánlja a Richter részvényeit, amelyek célárát változatlanul 13 837 forintban határozta meg.

Hozzátette, hogy a többi vezető részvénnyel összefüggésben nem érkeztek vállalati hírek, amelyek befolyásolták volna az árfolyamukat; a Mol és a Magyar Telekom emelkedett, az OTP pedig mínuszban zárt.

A Mol 24 forinttal, 0,87 százalékkal 2774 forintra erősödött, 923,6 millió forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 190 forinttal, 0,66 százalékkal 28 780 forintra csökkent, forgalmuk 6,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,55 százalékkal 1820 forintra nőtt, forgalma 313,6 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 215 forinttal, 2,19 százalékkal 10 050 forintra emelkedett, a részvények forgalma 1,7 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9412,16 ponton zárt csütörtökön, ez 142,73 pontos, 1,54 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.