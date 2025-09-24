Ezt nagyon nem várták csütörtökön a Budapesti Értéktőzsdétől: sokan bizony nem örülnek

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 427,98 pontos, 0,43 százalékos csökkenéssel, 98 376,68 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 14,1 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos az Equilor Befektetési Zrt. elemzője az MTI-nek elmondta európai összevetésben alulteljesített a BUX, amelynek a szerdai mozágását oldalazás jellemezte. A vezető részvények közül vállalati hírt a Mol adott ki, amely ismertette, hogy az elmúlt időszakban a Mol és a Janaf több alkalommal is tesztelte az Adria kőolajvezetéket.

A tesztek alapján azt tapasztalták, hogy nem látják a vezetéket teljesen alkalmasnak a jelenlegi állapotában arra, hogy képes legyen olyan mennyiségű kőolaj szállítására, amire az orosz olajról való leváláshoz lenne szükség. Az elemző szerint a befektetők negatívan értékelték ezt az ellátásbiztonsággal összefüggő bejelentést, így ez állhat az olajpapírok gyengülése mögött.

A Mol 24 forinttal, 0,89 százalékkal 2680 forintra csökkent, 2,3 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 120 forinttal, 0,42 százalékkal 28 700 forintra erősödött, forgalmuk 9,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 32 forinttal, 1,74 százalékkal 1802 forintra esett, forgalma 666,1 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 0,9 százalékkal 9940 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,0 milliárd forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9150,31 ponton zárt szerdán, ez 178,76 pontos, 1,92 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.