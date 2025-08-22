Meglepő számok érkeztek a forintról péntek reggel, erre kevesen számítottak

Alig változott a forint árfolyama péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró jegyzése reggel hét órakor 396,30 forinton állt az előző délután hat órai 396,91 forint után, a dollár jegyzése szinte nem változott, 342,08 forint 342,07 forint után, a svájci franké pedig 422,20 forintra csökkent 423,07 forintról.

A forint a hét eleje óta gyengült, 0,3 százalékkal az euró, 1,3 százalékkal a dollár és 0,8 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az augusztusi kezdésnél a forint 0,9 százalékkal áll erősebben az euróval, 2,3 százalékkal erősebben a dollárral és 2,1 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint erősödött, 3,7 százalékkal az euró, 13,9 százalékkal a dollár és 3,6 százalékkal a svájci frank ellenében.