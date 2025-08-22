A Pénzcentrum 2025. augusztus 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Meglepő számok érkeztek a forintról péntek reggel, erre kevesen számítottak
Alig változott a forint árfolyama péntek reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az euró jegyzése reggel hét órakor 396,30 forinton állt az előző délután hat órai 396,91 forint után, a dollár jegyzése szinte nem változott, 342,08 forint 342,07 forint után, a svájci franké pedig 422,20 forintra csökkent 423,07 forintról.
A forint a hét eleje óta gyengült, 0,3 százalékkal az euró, 1,3 százalékkal a dollár és 0,8 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az augusztusi kezdésnél a forint 0,9 százalékkal áll erősebben az euróval, 2,3 százalékkal erősebben a dollárral és 2,1 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben. Az év eleje óta a forint erősödött, 3,7 százalékkal az euró, 13,9 százalékkal a dollár és 3,6 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az áfa alanyi adómentesség értékhatárának három lépcsőben történő emelését javasolja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) a kormánynak.
A Magyar Nemzeti Bank folytatja a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató különleges, hatszögletű színesfém emlékérme-sorozatát.
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is már a tanévkezdés előtt, augusztus végén megkapják a családok a szeptemberben esedékes, alanyi jogon járó családtámogatásokat.
Az Európai Bizottság 2028-tól jelentősen átalakítaná a mezőgazdasági támogatások rendszerét, ami súlyos következményekkel járhat a magyar agráriumra.
Egy kicsit erősödött a forint a nemzeti ünnep utáni első reggelre, a dollár jegyzése nem változott.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1023,23 pontos, 0,97 százalékos emelkedéssel 106 542,74 pontos történelmi csúcson zárt kedden.
A kormány első alkalommal végezte el Magyarország központi költségvetésének zöld átvilágítását.
2026-tól évente közel 42 milliárd forintot különít el az állam a kormányhivatali béremelések tartós fedezetére.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggelre az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gyengült hétfőn a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon a reggeli szintekhez képest.
Napközben még magasabbra is kapaszkodott, 105 728 pontnál állította be a napi rekordot.
Az MKIK célja, hogy hazánk elkerülje az úgynevezett közepes jövedelem csapdáját,
Évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő magánfőzőként jövedékiadó-mentesen.
A magyarok többsége szerint az augusztus 20-i tűzijátékra szánt milliárdoknak máshol lenne jobb helye.
Minimálisan gyengült a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, ami elég volt egy új történelmi csúcshoz.
A 2025. 33. heti összefoglalónkban a legfontosabb magyar gazdasági és társadalmi témákat gyűjtöttük össze.
Az amerikai dollár több évtizedes dominanciája a világkereskedelemben új kihívással néz szembe: a digitális technológiák térnyerésével.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
