Ez a kormány válasza: adóígéretekkel állt elő a recessziós adatok ellensúlyozására

Két lépésben megdupláznák a családi adókedvezményt, és 2 évvel meghosszabbítják a kedvezményes, 5 százalékos lakásáfát. Több különadót is kivezethetnek.

Két lépésben megduplázza a családi adókedvezményt a kormány, megőrzi a négygyermekesek, a 30 év alatti anyák és a 25 éven aluliak adómentességét, valamint 2 évvel meghosszabbítja a kedvezményes, 5 százalékos lakásáfát – közölte a Pénzügyminisztérium, szinte a KSH lesújtó GDP-adatainak nyilvánosságra kerülésével egy időben. Fontos változásnak nevezték, hogy 2025. január 1-ével a kormány kivezeti a légitársaságok különadóját is; és a gyógyszergyártói és távközlési különadó szintén megszűnik az idei év végével.

A Pénzügyminisztérium közleményében így fogalmaznak:

első lépcsőként, 2025. július 1-jétől egy gyermek esetében 15 ezer, két gyermek esetében 30 ezer, három vagy több eltartott esetén pedig gyermekenként 49 500 forintra emelkedik az adókedvezmény összege. Az emelés második lépéseként, 2026. január 1-től egy gyermek esetében 20 ezer, két gyermeknél 40 ezer, három vagy több eltartott esetén pedig gyermekenként 66 ezer forintra növekszik az adókedvezmény mértéke. A családok otthonteremtését és az építőipari vállalkozásokat segíti, hogy a kormány két évvel, 2026. december 31-ig meghosszabbítja az új lakóingatlanok értékesítésére vonatkozó kedvezményes, 5 százalékos áfa hatályát is. A módosítás – meghatározott feltételekkel – akár 2030. december 31-ig is lehetővé teszi a kedvezményes kulcs alkalmazását. 2025-re vonatkozóan, átmenetileg, egy éves időtartamra a nyugdíjpénztári megtakarítás is felhasználható lesz lakáshitel törlesztésére, otthonfelújításra, korszerűsítésre. Ezzel együtt, ha a nemzeti konzultációban az emberek is támogatják, akkor lehetővé válik a SZÉP-kártyán lévő összeg 50 százalékának lakáscélú felhasználása is.

